Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1814
USTAWA
z dnia 7 listopada 2025 r.
o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Art. 1.
1) w art. 24 w § 1a po wyrazach „określone w” dodaje się wyrazy „art. 82 § 1-3, 4 i 5,”;
2) w art. 82:
a) w § 1, 2, 4 i 5 wyrazy „podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany” zastępuje się wyrazami „podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”,
b) w § 3 wyrazy „podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany” zastępuje się wyrazami „podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.
Art. 2.
„§ 1ad. W postępowaniu mandatowym w sprawach o wykroczenia określone w art. 82 § 1-3, 4 i 5 Kodeksu wykroczeń oraz w rozdziale XI Kodeksu wykroczeń można nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł, a w przypadku, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń - do 6000 zł.”.
Art. 3.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2025-12-18
- Data wejścia w życie: 2026-01-02
- Data obowiązywania: 2026-01-02
