Art. 1.

W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2025 r. poz. 734 i 1676) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 24 w § 1a po wyrazach „określone w” dodaje się wyrazy „art. 82 § 1-3, 4 i 5,”;

2) w art. 82:

a) w § 1, 2, 4 i 5 wyrazy „podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany” zastępuje się wyrazami „podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”,

b) w § 3 wyrazy „podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany” zastępuje się wyrazami „podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.