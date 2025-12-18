REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1816

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 13 grudnia 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyposażenia polowego funkcjonariuszy Służby Więziennej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 155 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1750) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie umundurowania i wyposażenia polowego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z 2024 r. poz. 532 i 538 oraz z 2025 r. poz. 653) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1 w pkt 1 uchyla się lit. b;

2) uchyla się § 8c;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w części I:

- w opisie marynarki munduru wyjściowego zimowego zdanie piąte otrzymuje brzmienie:

„Na prawym rękawie naszyta jest oznaka służby w kształcie półkolistym, a w przypadku funkcjonariusza Uczelni dodatkowo poniżej naszyta jest oznaka Uczelni.”,

- w opisie marynarki munduru wyjściowego letniego zdanie piąte otrzymuje brzmienie:

„Na prawym rękawie naszyta jest oznaka służby w kształcie półkolistym, a w przypadku funkcjonariusza Uczelni dodatkowo poniżej naszyta jest oznaka Uczelni.”,

- w opisie marynarki munduru służbowego zdanie piąte otrzymuje brzmienie:

„Na prawym rękawie naszyta jest oznaka służby w kształcie półkolistym, a w przypadku funkcjonariusza Uczelni albo w służbie kandydackiej dodatkowo poniżej naszyte są odpowiednio oznaka Uczelni albo miękki rzep przeznaczony do umieszczenia oznaki służby kandydackiej.”,

- w opisie płaszcza wyjściowego zimowego zdanie ósme otrzymuje brzmienie:

„Na prawym rękawie naszyta jest oznaka służby w kształcie półkolistym, a w przypadku funkcjonariusza Uczelni dodatkowo poniżej naszyta jest oznaka Uczelni.”,

b) w części II:

- w opisie koszuli specjalnej z krótkim rękawem skreśla się zdanie szóste,

- w opisie koszulki specjalnej skreśla się zdanie dziewiąte,

- w opisie koszuli specjalnej z długim rękawem skreśla się zdanie dziesiąte,

- w opisie bluzy specjalnej skreśla się zdanie dwunaste,

- w opisie kurtki specjalnej skreśla się zdanie szesnaste,

c) w części IV:

- w tytule części IV skreśla się wyrazy „oznak Inspektoratu,”,

- skreśla się nazwę, zdjęcie, opis oraz warunki i sposób noszenia Oznaki Inspektoratu,

- skreśla się nazwę, zdjęcie, opis oraz warunki i sposób noszenia Oznaki specjalnej Inspektoratu;

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w tabeli nr 1 „Norma umundurowania dla funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej” uchyla się wiersz oznaczony lp. 28,

b) w tabeli nr 2 „Norma umundurowania dla funkcjonariuszy w służbie stałej” uchyla się wiersz oznaczony lp. 54,

c) w tabeli nr 7 „Norma wyposażenia polowego specjalnego” uchyla się wiersz oznaczony lp. 22.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: W. Żurek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-12-18
  • Data wejścia w życie: 2026-01-02
  • Data obowiązywania: 2026-01-02
