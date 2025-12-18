REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1816
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 grudnia 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyposażenia polowego funkcjonariuszy Służby Więziennej
Na podstawie art. 155 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1750) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 4 w ust. 1 w pkt 1 uchyla się lit. b;
2) uchyla się § 8c;
3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) w części I:
- w opisie marynarki munduru wyjściowego zimowego zdanie piąte otrzymuje brzmienie:
„Na prawym rękawie naszyta jest oznaka służby w kształcie półkolistym, a w przypadku funkcjonariusza Uczelni dodatkowo poniżej naszyta jest oznaka Uczelni.”,
- w opisie marynarki munduru wyjściowego letniego zdanie piąte otrzymuje brzmienie:
„Na prawym rękawie naszyta jest oznaka służby w kształcie półkolistym, a w przypadku funkcjonariusza Uczelni dodatkowo poniżej naszyta jest oznaka Uczelni.”,
- w opisie marynarki munduru służbowego zdanie piąte otrzymuje brzmienie:
„Na prawym rękawie naszyta jest oznaka służby w kształcie półkolistym, a w przypadku funkcjonariusza Uczelni albo w służbie kandydackiej dodatkowo poniżej naszyte są odpowiednio oznaka Uczelni albo miękki rzep przeznaczony do umieszczenia oznaki służby kandydackiej.”,
- w opisie płaszcza wyjściowego zimowego zdanie ósme otrzymuje brzmienie:
„Na prawym rękawie naszyta jest oznaka służby w kształcie półkolistym, a w przypadku funkcjonariusza Uczelni dodatkowo poniżej naszyta jest oznaka Uczelni.”,
b) w części II:
- w opisie koszuli specjalnej z krótkim rękawem skreśla się zdanie szóste,
- w opisie koszulki specjalnej skreśla się zdanie dziewiąte,
- w opisie koszuli specjalnej z długim rękawem skreśla się zdanie dziesiąte,
- w opisie bluzy specjalnej skreśla się zdanie dwunaste,
- w opisie kurtki specjalnej skreśla się zdanie szesnaste,
c) w części IV:
- w tytule części IV skreśla się wyrazy „oznak Inspektoratu,”,
- skreśla się nazwę, zdjęcie, opis oraz warunki i sposób noszenia Oznaki Inspektoratu,
- skreśla się nazwę, zdjęcie, opis oraz warunki i sposób noszenia Oznaki specjalnej Inspektoratu;
4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) w tabeli nr 1 „Norma umundurowania dla funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej” uchyla się wiersz oznaczony lp. 28,
b) w tabeli nr 2 „Norma umundurowania dla funkcjonariuszy w służbie stałej” uchyla się wiersz oznaczony lp. 54,
c) w tabeli nr 7 „Norma wyposażenia polowego specjalnego” uchyla się wiersz oznaczony lp. 22.
§ 2.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
- Data ogłoszenia: 2025-12-18
- Data wejścia w życie: 2026-01-02
- Data obowiązywania: 2026-01-02
REKLAMA
Dziennik Ustaw
USTAWA z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin
REKLAMA
USTAWA z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pielęgniarek lub ratowników medycznych, wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich
REKLAMA