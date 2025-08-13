REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1115

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 11 sierpnia 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 52 pkt 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2022 r. poz. 217 i 2695) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2022 r. poz. 2497 oraz z 2024 r. poz. 865) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wysokość stypendium aplikanta wynosi miesięcznie:

1) w trakcie pierwszych dwunastu miesięcy szkolenia - 5766 zł;

2) po ukończeniu dwunastu miesięcy szkolenia - 6366 zł.”.

§ 2.

Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie przy ustalaniu wysokości stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury od dnia 1 lipca 2025 r.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: W. Żurek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-08-13
  • Data wejścia w życie: 2025-08-14
  • Data obowiązywania: 2025-08-14
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1119

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1118

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1117

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1116

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1115

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 4 sierpnia 2025 r. w sprawie rocznej sprawozdawczości firm audytorskich

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1114

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 sierpnia 2025 r. w sprawie sposobu dokumentowania czynności podejmowanych wobec osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do której istnieje obawa co do możliwości prowadzenia przez nią działalności terrorystycznej lub popełnienia przestępstwa szpiegostwa

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1113

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 sierpnia 2025 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1112

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 8 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1111

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu obliczania i rozliczania opłat wnoszonych przez wojska obce w związku z udostępnieniem im poligonów wojskowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1110

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1109

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie sprawozdań spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1108

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 7 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1107

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1106

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 9 lipca 2025 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie, oraz warunków technicznych ich użytkowania

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1105

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1104

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 6 sierpnia 2025 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2025 r. dla jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1103

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1102

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 1 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania podatku od spadków i darowizn przez płatników

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1101

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1100

REKLAMA