REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1115
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 11 sierpnia 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Na podstawie art. 52 pkt 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2022 r. poz. 217 i 2695) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„1. Wysokość stypendium aplikanta wynosi miesięcznie:
1) w trakcie pierwszych dwunastu miesięcy szkolenia - 5766 zł;
2) po ukończeniu dwunastu miesięcy szkolenia - 6366 zł.”.
§ 2.
§ 3.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
- Data ogłoszenia: 2025-08-13
- Data wejścia w życie: 2025-08-14
- Data obowiązywania: 2025-08-14
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego
REKLAMA