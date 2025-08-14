REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1121
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 sierpnia 2025 r.
w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych - port morski w Łebie
Na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1125 oraz z 2025 r. poz. 409) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 4 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1121)
Załącznik nr 1
CZĘŚĆ TEKSTOWA PLANU W ZAKRESIE USTALEŃ OGÓLNYCH ZAWIERAJĄCYCH WSKAZANIE ROZSTRZYGNIĘĆ OBOWIĄZUJĄCYCH NA CZĘŚCI LUB NA CAŁYM OBSZARZE OBJĘTYM PLANEM, ROZSTRZYGNIĘĆ DOTYCZĄCYCH ROZMIESZCZENIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ KIERUNKÓW ROZWOJU TRANSPORTU I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj
Załącznik nr 2
CZĘŚĆ TEKSTOWA PLANU W ZAKRESIE USTALEŃ OGÓLNYCH ZAWIERAJĄCYCH WSKAZANIE ROZSTRZYGNIĘĆ OBOWIĄZUJĄCYCH NA CZĘŚCI LUB NA CAŁYM OBSZARZE OBJĘTYM PLANEM, ROZSTRZYGNIĘĆ DOTYCZĄCYCH ROZMIESZCZENIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ KIERUNKÓW ROZWOJU TRANSPORTU I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj
Załącznik nr 3
RYSUNEK PLANU STANOWIĄCY CZĘŚĆ GRAFICZNĄ PLANU
- Data ogłoszenia: 2025-08-14
- Data wejścia w życie: 2025-08-29
- Data obowiązywania: 2025-08-29
