Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1124
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 12 sierpnia 2025 r.
w sprawie szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
Na podstawie art. 16e ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2025 r. poz. 91 i 637) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy na potrzeby szkolenia policjantów, funkcjonariuszy, strażaków i pracowników służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych, o którym mowa w art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwane dalej „szkoleniem KPP MSWiA”;
2) sposób przeprowadzania oraz organizację egzaminu z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem szkolenia KPP MSWiA;
3) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia KPP MSWiA i uzyskaniu tytułu ratownika oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje ratownika;
4) formy i sposoby aktualizacji wiedzy i umiejętności ratownika w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
§ 2.
1) kierowniku podmiotu szkolącego - rozumie się przez to osobę kierującą podmiotem szkolącym, odpowiedzialną za prawidłową organizację szkolenia KPP MSWiA;
2) zaświadczeniu - rozumie się przez to zaświadczenie o ukończeniu szkolenia KPP MSWiA i uzyskaniu tytułu ratownika albo zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje ratownika.
§ 3.
1) lekarz systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej „ustawą”, lub
2) pielęgniarka systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o której mowa w art. 3 pkt 6 ustawy, lub
3) ratownik medyczny
- posiadający aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego programem szkolenia KPP MSWiA oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, lub co najmniej 5-letni staż służby lub pracy w służbie podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanej.
2. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach szkolenia KPP MSWiA w zakresie:
1) psychologicznych aspektów wsparcia poszkodowanego - prowadzi psycholog posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie psychologa;
2) ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, wodnego, wysokościowego, działań ratowniczych podejmowanych w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych zagrożeniem czynnikiem biologicznym, zdarzeń radiacyjnych oraz zdarzeń związanych ze skutkami wybuchów - prowadzi osoba posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu czynności ratowniczych w wymienionych rodzajach ratownictwa;
3) udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w środowisku niebezpiecznym - prowadzi osoba posiadająca aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym w środowisku skażonym czynnikami chemicznymi, biologicznymi, radioaktywnymi, nuklearnymi, wybuchowymi (Chemical, Biological, Radio- logical, Nuclear and Explosives - CBRNE).
§ 4.
§ 5.
2. Odpowiedzi na pytania testowe udziela się wyłącznie na karcie testowej.
3. Karty testowe są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie oraz dostarczane na miejsce egzaminu teoretycznego przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.
4. Karty testowe są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią. Usunięcie zabezpieczeń i ujawnienie treści kart testowych następuje w sali egzaminacyjnej po rozpoczęciu egzaminu teoretycznego, w obecności osób zdających.
5. Egzamin teoretyczny jest zaliczony po udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 90 % pytań testowych zawartych w karcie testowej.
§ 6.
1) dwóch zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy, losowo wybranych przez tę osobę spośród zadań z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem szkolenia, które zostały przygotowane przez komisję egzaminacyjną;
2) resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych.
2. Wykonanie zadań, o których mowa w ust. 1, jest oceniane odrębnie przez każdego członka komisji według następującej skali ocen: 5 (bardzo dobry), 4,5 (dobry plus), 4 (dobry), 3,5 (dostateczny plus), 3 (dostateczny), 2 (niedostateczny).
3. Cząstkowa ocena niedostateczna wystawiona przez co najmniej dwóch członków komisji egzaminacyjnej wyklucza zaliczenie egzaminu praktycznego.
4. Oceną końcową z egzaminu praktycznego jest ocena wynikająca ze średniej arytmetycznej ocen cząstkowych uzyskanych od poszczególnych członków komisji, zaokrąglona do oceny, o której mowa w ust. 2. Ocena niedostateczna wyklucza uzyskanie pozytywnej oceny końcowej.
§ 7.
2. Protokół zawiera:
1) datę i miejsce przeprowadzenia egzaminu;
2) nazwę i kod szkolenia KPP MSWiA, jeżeli zostały nadane;
3) nazwę podmiotu szkolącego;
4) numer i datę wydania dokumentu powołującego komisję egzaminacyjną;
5) imiona i nazwiska oraz funkcje i stopnie członków komisji egzaminacyjnej;
6) liczbę osób przystępujących do egzaminu oraz procent zdawalności;
7) imiona i nazwiska oraz stopnie osób przystępujących do egzaminu;
8) numery zestawów egzaminacyjnych wylosowanych przez zdających;
9) wykaz ocen cząstkowych uzyskanych od poszczególnych członków komisji egzaminacyjnej;
10) ocenę końcową z egzaminu;
11) miejsce na ujęcie ewentualnych uwag z przebiegu egzaminu;
12) podpisy członków komisji egzaminacyjnej;
13) miejsce na uzupełnienie protokołu z egzaminu o numery wydanych zaświadczeń;
14) informację o zdarzeniu określonym w art. 16b ust. 6 ustawy.
3. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej przekazuje protokół z egzaminu kierownikowi podmiotu szkolącego w terminie 10 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.
4. Kierownik podmiotu szkolącego:
1) uzupełnia protokół z egzaminu o numery zaświadczeń wydanych osobom, które otrzymały wynik pozytywny z egzaminu;
2) przekazuje kopię protokołu z egzaminu odpowiedniemu koordynatorowi szkolenia kwalifikowanej pierwszej pomocy służby, o którym mowa w art. 16a ust. 5 ustawy, w terminie 10 dni od dnia otrzymania protokołu.
§ 8.
2. Wzór zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje ratownika jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 9.
1) szkoleniach, seminariach, warsztatach organizowanych przez jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, służby ratownicze, instytucje oraz organizacje działające w obszarze ratownictwa;
2) ćwiczeniach i pokazach oraz w zawodach, mistrzostwach lub innych formach współzawodnictwa w obszarze ratownictwa.
§ 10.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. W. Szczepański
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. poz. 1537, z 2011 r. poz. 1778, z 2018 r. poz. 1752 oraz z 2023 r. poz. 1961), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 26 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2025 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 637).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 12 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1124)
Załącznik nr 1
WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA W ZAKRESIE KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY I UZYSKANIU TYTUŁU RATOWNIKA
Załącznik nr 2
WZÓR - ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE RATOWNIKA
- Data ogłoszenia: 2025-08-14
- Data wejścia w życie: 2025-08-16
- Data obowiązywania: 2025-08-16
