REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1124

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 12 sierpnia 2025 r.

w sprawie szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16e ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2025 r. poz. 91 i 637) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy na potrzeby szkolenia policjantów, funkcjonariuszy, strażaków i pracowników służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych, o którym mowa w art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwane dalej „szkoleniem KPP MSWiA”;

2) sposób przeprowadzania oraz organizację egzaminu z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem szkolenia KPP MSWiA;

3) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia KPP MSWiA i uzyskaniu tytułu ratownika oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje ratownika;

4) formy i sposoby aktualizacji wiedzy i umiejętności ratownika w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) kierowniku podmiotu szkolącego - rozumie się przez to osobę kierującą podmiotem szkolącym, odpowiedzialną za prawidłową organizację szkolenia KPP MSWiA;

2) zaświadczeniu - rozumie się przez to zaświadczenie o ukończeniu szkolenia KPP MSWiA i uzyskaniu tytułu ratownika albo zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje ratownika.

§ 3.

1. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach szkolenia KPP MSWiA prowadzą:

1) lekarz systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej „ustawą”, lub

2) pielęgniarka systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o której mowa w art. 3 pkt 6 ustawy, lub

3) ratownik medyczny

- posiadający aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego programem szkolenia KPP MSWiA oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, lub co najmniej 5-letni staż służby lub pracy w służbie podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanej.

2. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach szkolenia KPP MSWiA w zakresie:

1) psychologicznych aspektów wsparcia poszkodowanego - prowadzi psycholog posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie psychologa;

2) ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, wodnego, wysokościowego, działań ratowniczych podejmowanych w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych zagrożeniem czynnikiem biologicznym, zdarzeń radiacyjnych oraz zdarzeń związanych ze skutkami wybuchów - prowadzi osoba posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu czynności ratowniczych w wymienionych rodzajach ratownictwa;

3) udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w środowisku niebezpiecznym - prowadzi osoba posiadająca aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym w środowisku skażonym czynnikami chemicznymi, biologicznymi, radioaktywnymi, nuklearnymi, wybuchowymi (Chemical, Biological, Radio- logical, Nuclear and Explosives - CBRNE).

§ 4.

Miejsce i terminy egzaminu z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem szkolenia KPP MSWiA, zwanego dalej „egzaminem”, ustala kierownik podmiotu szkolącego w porozumieniu z przewodniczącym komisji egzaminacyjnej.

§ 5.

1. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie testu, który składa się z zestawu 30 pytań testowych wybranych przez komisję egzaminacyjną spośród pytań testowych opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, podanych do publicznej wiadomości na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych.

2. Odpowiedzi na pytania testowe udziela się wyłącznie na karcie testowej.

3. Karty testowe są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie oraz dostarczane na miejsce egzaminu teoretycznego przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

4. Karty testowe są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią. Usunięcie zabezpieczeń i ujawnienie treści kart testowych następuje w sali egzaminacyjnej po rozpoczęciu egzaminu teoretycznego, w obecności osób zdających.

5. Egzamin teoretyczny jest zaliczony po udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 90 % pytań testowych zawartych w karcie testowej.

§ 6.

1. Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą:

1) dwóch zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy, losowo wybranych przez tę osobę spośród zadań z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem szkolenia, które zostały przygotowane przez komisję egzaminacyjną;

2) resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych.

2. Wykonanie zadań, o których mowa w ust. 1, jest oceniane odrębnie przez każdego członka komisji według następującej skali ocen: 5 (bardzo dobry), 4,5 (dobry plus), 4 (dobry), 3,5 (dostateczny plus), 3 (dostateczny), 2 (niedostateczny).

3. Cząstkowa ocena niedostateczna wystawiona przez co najmniej dwóch członków komisji egzaminacyjnej wyklucza zaliczenie egzaminu praktycznego.

4. Oceną końcową z egzaminu praktycznego jest ocena wynikająca ze średniej arytmetycznej ocen cząstkowych uzyskanych od poszczególnych członków komisji, zaokrąglona do oceny, o której mowa w ust. 2. Ocena niedostateczna wyklucza uzyskanie pozytywnej oceny końcowej.

§ 7.

1. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej sporządza protokół z egzaminu.

2. Protokół zawiera:

1) datę i miejsce przeprowadzenia egzaminu;

2) nazwę i kod szkolenia KPP MSWiA, jeżeli zostały nadane;

3) nazwę podmiotu szkolącego;

4) numer i datę wydania dokumentu powołującego komisję egzaminacyjną;

5) imiona i nazwiska oraz funkcje i stopnie członków komisji egzaminacyjnej;

6) liczbę osób przystępujących do egzaminu oraz procent zdawalności;

7) imiona i nazwiska oraz stopnie osób przystępujących do egzaminu;

8) numery zestawów egzaminacyjnych wylosowanych przez zdających;

9) wykaz ocen cząstkowych uzyskanych od poszczególnych członków komisji egzaminacyjnej;

10) ocenę końcową z egzaminu;

11) miejsce na ujęcie ewentualnych uwag z przebiegu egzaminu;

12) podpisy członków komisji egzaminacyjnej;

13) miejsce na uzupełnienie protokołu z egzaminu o numery wydanych zaświadczeń;

14) informację o zdarzeniu określonym w art. 16b ust. 6 ustawy.

3. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej przekazuje protokół z egzaminu kierownikowi podmiotu szkolącego w terminie 10 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.

4. Kierownik podmiotu szkolącego:

1) uzupełnia protokół z egzaminu o numery zaświadczeń wydanych osobom, które otrzymały wynik pozytywny z egzaminu;

2) przekazuje kopię protokołu z egzaminu odpowiedniemu koordynatorowi szkolenia kwalifikowanej pierwszej pomocy służby, o którym mowa w art. 16a ust. 5 ustawy, w terminie 10 dni od dnia otrzymania protokołu.

§ 8.

1. Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia KPP MSWiA i uzyskaniu tytułu ratownika jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje ratownika jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 9.

Ratownik, o którym mowa w art. 16d ustawy, aktualizuje swoją wiedzę i umiejętności w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy przez udział w:

1) szkoleniach, seminariach, warsztatach organizowanych przez jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, służby ratownicze, instytucje oraz organizacje działające w obszarze ratownictwa;

2) ćwiczeniach i pokazach oraz w zawodach, mistrzostwach lub innych formach współzawodnictwa w obszarze ratownictwa.

§ 10.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2025 r.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. W. Szczepański

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. poz. 1537, z 2011 r. poz. 1778, z 2018 r. poz. 1752 oraz z 2023 r. poz. 1961), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 26 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2025 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 637).

Załącznik 1. [WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA W ZAKRESIE KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY I UZYSKANIU TYTUŁU RATOWNIKA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 12 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1124)

Załącznik nr 1

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA W ZAKRESIE KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY I UZYSKANIU TYTUŁU RATOWNIKA

Załącznik 2. [WZÓR - ???????ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE RATOWNIKA]

Załącznik nr 2

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE RATOWNIKA


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-08-14
  • Data wejścia w życie: 2025-08-16
  • Data obowiązywania: 2025-08-16
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1126

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 sierpnia 2025 r. w sprawie informacji sprawozdawczych związanych z wizytą statku w porcie morskim

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1125

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 12 sierpnia 2025 r. w sprawie szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1124

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1123

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie postępowania w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1122

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 sierpnia 2025 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Łebie

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1121

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 12 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1120

USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1119

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1118

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1117

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1116

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1115

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 4 sierpnia 2025 r. w sprawie rocznej sprawozdawczości firm audytorskich

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1114

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 sierpnia 2025 r. w sprawie sposobu dokumentowania czynności podejmowanych wobec osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do której istnieje obawa co do możliwości prowadzenia przez nią działalności terrorystycznej lub popełnienia przestępstwa szpiegostwa

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1113

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 sierpnia 2025 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1112

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 8 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1111

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu obliczania i rozliczania opłat wnoszonych przez wojska obce w związku z udostępnieniem im poligonów wojskowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1110

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1109

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie sprawozdań spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1108

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 7 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1107

REKLAMA