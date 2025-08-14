§ 3.

1. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach szkolenia KPP MSWiA prowadzą:

1) lekarz systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej „ustawą”, lub

2) pielęgniarka systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o której mowa w art. 3 pkt 6 ustawy, lub

3) ratownik medyczny

- posiadający aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego programem szkolenia KPP MSWiA oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, lub co najmniej 5-letni staż służby lub pracy w służbie podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanej.

2. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach szkolenia KPP MSWiA w zakresie:

1) psychologicznych aspektów wsparcia poszkodowanego - prowadzi psycholog posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie psychologa;

2) ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, wodnego, wysokościowego, działań ratowniczych podejmowanych w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych zagrożeniem czynnikiem biologicznym, zdarzeń radiacyjnych oraz zdarzeń związanych ze skutkami wybuchów - prowadzi osoba posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu czynności ratowniczych w wymienionych rodzajach ratownictwa;

3) udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w środowisku niebezpiecznym - prowadzi osoba posiadająca aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym w środowisku skażonym czynnikami chemicznymi, biologicznymi, radioaktywnymi, nuklearnymi, wybuchowymi (Chemical, Biological, Radio- logical, Nuclear and Explosives - CBRNE).