§ 2.

Informacje sprawozdawcze są przekazywane zgodnie z zakresem:

1) formularza ewidencyjnego dotyczącego przewozu rzeczy i osób drogą morską, określonego na podstawie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (Dz. Urz. UE L 141 z 06.06.2009, str. 29, z późn. zm.3)), którego wzór oraz objaśnienia są określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) obowiązków sprawozdawczych, o których mowa w literze B załącznika do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1239 z dnia 20 czerwca 2019 r. ustanawiającego europejski system morskich pojedynczych punktów kontaktowych i uchylającego dyrektywę 2010/65/UE (Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 64, z późn. zm.4)), które są przekazywane w następujących dokumentach:

a) zgłoszenie ogólne - wzór formularza jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

b) zgłoszenie ładunku - wzór formularza jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

c) zgłoszenie zasobów statku - wzór formularza jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

d) zgłoszenie rzeczy załogi - wzór formularza jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia,

e) lista załogi - wzór formularza jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia,

f) lista pasażerów - wzór formularza jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia,

g) ładunki niebezpieczne - wzór formularza jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia,

h) morska deklaracja o stanie zdrowia - wzór formularza jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.