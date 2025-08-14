REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1125
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 12 sierpnia 2025 r.
w sprawie informacji sprawozdawczych związanych z wizytą statku w porcie morskim2)
Na podstawie art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2025 r. poz. 883) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
1) formularza ewidencyjnego dotyczącego przewozu rzeczy i osób drogą morską, określonego na podstawie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (Dz. Urz. UE L 141 z 06.06.2009, str. 29, z późn. zm.3)), którego wzór oraz objaśnienia są określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2) obowiązków sprawozdawczych, o których mowa w literze B załącznika do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1239 z dnia 20 czerwca 2019 r. ustanawiającego europejski system morskich pojedynczych punktów kontaktowych i uchylającego dyrektywę 2010/65/UE (Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 64, z późn. zm.4)), które są przekazywane w następujących dokumentach:
a) zgłoszenie ogólne - wzór formularza jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
b) zgłoszenie ładunku - wzór formularza jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
c) zgłoszenie zasobów statku - wzór formularza jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia,
d) zgłoszenie rzeczy załogi - wzór formularza jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia,
e) lista załogi - wzór formularza jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia,
f) lista pasażerów - wzór formularza jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia,
g) ładunki niebezpieczne - wzór formularza jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia,
h) morska deklaracja o stanie zdrowia - wzór formularza jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
§ 3.
§ 4.
1) niezwłocznie po przybyciu statku do portu;
2) nie później niż w ciągu dnia roboczego po wyjściu statku z portu;
3) nie później niż w ciągu dnia roboczego po zakończeniu danego miesiąca - w przypadku formularza zawierającego informacje zbiorcze za dany miesiąc.
2. Jeżeli nie można przekazać informacji, o których mowa w ust. 1, zgodnie z art. 91 ust. 1b ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, to armator, kapitan statku lub przedstawiciel kapitana statku przekazują w postaci papierowej informacje do kapitanatu portu właściwego dla wejścia lub wyjścia statku - zgodnie ze wzorem formularza określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3. Dyrektor urzędu morskiego po sprawdzeniu kompletności danych ewidencyjnych zawartych w otrzymanych formularzach przesyła raz w miesiącu w terminie do 5 dnia roboczego każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, dane ewidencyjne do Urzędu Statystycznego w Szczecinie.
4. Dyrektor urzędu morskiego przechowuje informacje, o których mowa w ust. 1, przez okres 3 lat.
§ 5.
1) minimum 24 godziny przed przybyciem do portu;
2) najpóźniej w chwili, gdy statek opuszcza poprzedni port - jeżeli podróż trwa krócej niż 24 godziny, lub
3) niezwłocznie po uzyskaniu takich informacji, jeżeli port przeznaczenia nie jest znany lub zmienia się podczas podróży.
2. Armator, kapitan statku lub przedstawiciel kapitana statku przewożącego ładunki niebezpieczne, zmierzającego do portu polskiego, przekazują dyrektorowi urzędu morskiego informacje, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. g, najpóźniej w chwili opuszczenia przez statek portu załadunku, a jeżeli port przeznaczenia nie jest znany lub zmienia się podczas podróży - niezwłocznie po ich uzyskaniu.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zbiornikowca nieodgazowanego po przewozie gazów, cieczy łatwopalnych i olejów, określonych w załączniku I do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, MARPOL, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., wraz z załącznikami I, II, III, IV i V, zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r., wraz z załącznikiem I, oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 761, z późn. zm.6)) oraz zbiornikowca nieumytego po przewozie chemikaliów płynnych kategorii szkodliwości X.
4. Armator, kapitan statku lub przedstawiciel kapitana statku przekazują dyrektorowi urzędu morskiego, przed wyjściem statku z portu, informacje, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. a-c i e-g.
5. Przekazanie informacji, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. b, zgodnie z ust. 4, przed wyjściem statku z portu, nie jest wymagane w przypadku gdy ładunek, który był przedmiotem zgłoszenia przy wejściu statku do danego portu, pozostał na tym statku przy wyjściu z tego portu.
§ 6.
1) jednostki pływające Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Straży Granicznej, Policji i Służby Ochrony Państwa;
2) statki służby państwowej specjalnego przeznaczenia;
3) statki rybackie, statki o wartości historycznej oraz jachty morskie - o długości do 45 metrów;
4) statki pasażerskie uprawiające żeglugę wewnątrzportową;
5) statki żeglugi śródlądowej uprawiające żeglugę osłoniętą lub żeglugę w rejonie I żeglugi śródlądowej, o ile nie przewożą ładunków niebezpiecznych oraz pasażerów;
6) statki pomocnicze o pojemności brutto (GT) poniżej 300 jednostek;
7) statki pasażerskie o pojemności brutto (GT) poniżej 300 jednostek w żegludze krajowej, jeżeli nie przewożą pasażerów;
8) statki pasażerskie o pojemności brutto (GT) poniżej 300 jednostek uprawiające regularną pasażerską żeglugę osłoniętą oraz statki pasażerskie o pojemności brutto (GT) poniżej 300 jednostek i uprawiające regularną żeglugę pasażerską pomiędzy portami Zatoki Pomorskiej lub Zatoki Gdańskiej, które uzyskały zwolnienia ze składania zgłoszenia wstępnego statku zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. z 2024 r. poz. 597).
2. Jeżeli nie można przekazać informacji, o których mowa w § 2 pkt 2, zgodnie z art. 91 ust. 1b ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, to armator, kapitan statku lub przedstawiciel kapitana statku przekazują w postaci papierowej informacje do kapitanatu portu właściwego dla wejścia lub wyjścia statku zgodnie z wzorami formularzy, określonymi w załącznikach nr 2-9 do rozporządzenia.
3. Dyrektor urzędu morskiego przechowuje informacje, o których mowa w § 2 pkt 2, przez okres 5 lat.
§ 7.
§ 8.
Minister Infrastruktury: wz. S. Bukowiec
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).
2) Niniejsze rozporządzenie:
1) służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1239 z dnia 20 czerwca 2019 r. ustanawiającego europejski system morskich pojedynczych punktów kontaktowych i uchylającego dyrektywę 2010/65/UE (Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 64);
2) w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (Dz. Urz. UE L 141 z 06.06.2009, str. 29, Dz. Urz. UE L 94 z 15.04.2010, str. 33, Dz. Urz. UE L 325 z 09.12.2010, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 101 z 11.04.2012, str. 5).
3) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 94 z 15.04.2010, str. 33, Dz. Urz. UE L 325 z 09.12.2010, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 101 z 11.04.2012, str. 5.
4) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 33 z 03.02.2023, str. 24.
5) Zmiany wymienionej Konwencji zostały ogłoszone w Dz. U. z 1972 r. poz. 199, z 2003 r. poz. 1200, z 2005 r. poz. 988, 990, 992, 994 i 996 oraz z 2024 r. poz. 41.
6) Zmiany wymienionej Konwencji zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 773 i 1979, z 2017 r. poz. 1449, z 2018 r. poz. 1714 i 1970, z 2020 r. poz. 2118, z 2021 r. poz. 1905, z 2022 r. poz. 842, 2211 i 2537, z 2023 r. poz. 2033 oraz z 2025 r. poz. 634.
7) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie formularza ewidencyjnego oraz formularzy sprawozdawczych dla statków morskich (Dz. U. poz. 761), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 261).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1125)
Załącznik nr 1
WZÓR - FORMULARZ EWIDENCYJNY
Załącznik nr 2
WZÓR - ZGŁOSZENIE OGÓLNE
Załącznik nr 3
WZÓR - ZGŁOSZENIE ŁADUNKU
Załącznik nr 4
WZÓR - ZGŁOSZENIE ZASOBÓW STATKU
Załącznik nr 5
WZÓR - ZGŁOSZENIE RZECZY ZAŁOGI
Załącznik nr 6
WZÓR - LISTA ZAŁOGI
Załącznik nr 7
WZÓR - LISTA PASAŻERÓW
Załącznik nr 8
WZÓR - ŁADUNKI NIEBEZPIECZNE
Załącznik nr 9
WZÓR - MORSKA DEKLARACJA O STANIE ZDROWIA
- Data ogłoszenia: 2025-08-14
- Data wejścia w życie: 2025-08-15
- Data obowiązywania: 2025-08-15
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 sierpnia 2025 r. w sprawie informacji sprawozdawczych związanych z wizytą statku w porcie morskim
