§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2025 r. poz. 97, 148 i 325) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 4 i 5 wyrazy „31 lipca” zastępuje się wyrazami „30 września”;

2) w § 21 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w okresie od dnia objęcia wymogami praktyki, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a-e, do dnia poddania ubojowi w gospodarstwie lub do dnia przemieszczenia do rzeźni z przeznaczeniem do uboju były utrzymywane w gospodarstwie rolnika, który realizował tę praktykę.”;

3) w § 26 w ust. 2 w pkt 1 w lit. b:

a) w tiret pierwszym:

- podwójne tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- - przemieszczone do rzeźni z przeznaczeniem do uboju nie później niż przed upływem 3 dni od dnia opuszczenia gospodarstwa, w którym rolnik realizował praktykę podwyższającą poziom dobrostanu zwierząt w ramach wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2,”,

- uchyla się podwójne tiret trzecie i podwójne tiret czwarte,

b) tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„ - w okresie od dnia opuszczenia gospodarstwa, w którym rolnik realizował praktykę podwyższającą poziom dobrostanu zwierząt w ramach wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, lub od dnia przemieszczenia z siedziby stada urodzenia położonej w odległości nie większej niż 100 km w linii prostej od siedziby stada, w której są utrzymywane tuczniki, w odniesieniu do których jest realizowana praktyka w ramach wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, do dnia poddania ubojowi w gospodarstwie lub do dnia przemieszczenia do rzeźni z przeznaczeniem do uboju były utrzymywane w gospodarstwie jedynie przez rolnika, który realizował praktykę w ramach wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2,”;

4) w § 48 w ust. 6 w części wspólnej po wyrazach „płatności dobrostanowej” dodaje się wyrazy „ , albo w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w § 11 ust. 12”.