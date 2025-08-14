REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1126
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 13 sierpnia 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
Na podstawie art. 70 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1741 oraz z 2025 r. poz. 321) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 3 w ust. 4 i 5 wyrazy „31 lipca” zastępuje się wyrazami „30 września”;
2) w § 21 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w okresie od dnia objęcia wymogami praktyki, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a-e, do dnia poddania ubojowi w gospodarstwie lub do dnia przemieszczenia do rzeźni z przeznaczeniem do uboju były utrzymywane w gospodarstwie rolnika, który realizował tę praktykę.”;
3) w § 26 w ust. 2 w pkt 1 w lit. b:
a) w tiret pierwszym:
- podwójne tiret drugie otrzymuje brzmienie:
„- - przemieszczone do rzeźni z przeznaczeniem do uboju nie później niż przed upływem 3 dni od dnia opuszczenia gospodarstwa, w którym rolnik realizował praktykę podwyższającą poziom dobrostanu zwierząt w ramach wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2,”,
- uchyla się podwójne tiret trzecie i podwójne tiret czwarte,
b) tiret trzecie otrzymuje brzmienie:
„ - w okresie od dnia opuszczenia gospodarstwa, w którym rolnik realizował praktykę podwyższającą poziom dobrostanu zwierząt w ramach wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, lub od dnia przemieszczenia z siedziby stada urodzenia położonej w odległości nie większej niż 100 km w linii prostej od siedziby stada, w której są utrzymywane tuczniki, w odniesieniu do których jest realizowana praktyka w ramach wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, do dnia poddania ubojowi w gospodarstwie lub do dnia przemieszczenia do rzeźni z przeznaczeniem do uboju były utrzymywane w gospodarstwie jedynie przez rolnika, który realizował praktykę w ramach wariantu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2,”;
4) w § 48 w ust. 6 w części wspólnej po wyrazach „płatności dobrostanowej” dodaje się wyrazy „ , albo w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w § 11 ust. 12”.
§ 2.
1) wszczętymi przed dniem 15 marca 2025 r. i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały one wznowione po dniu 14 marca 2025 r.
- stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
2. Do przyznawania płatności, o której mowa w § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi po dniu 14 marca 2025 r. stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 3.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. J. Czerniak
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
- Data ogłoszenia: 2025-08-14
- Data wejścia w życie: 2025-08-15
- Data obowiązywania: 2025-08-15
Dziennik Ustaw
