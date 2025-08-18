W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 6 czerwca 2022 roku w Genewie zostały zatwierdzone przez Międzynarodową Konferencję Pracy Poprawki do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 roku.

Przekład

POPRAWKI Z 2022 R.

DO KONWENCJI O PRACY NA MORZU Z 2006 R.,

Z PÓŹN. ZM. (MLC, 2006)

Poprawka do Kodeksu dotycząca Prawidła 1.4 - Nabór i pośrednictwo pracy marynarzy

Norma A1.4 - Nabór i pośrednictwo pracy marynarzy

Ustęp 5 c) pkt. vi) zastępuje się następującym:

(vi) ustanawiają system ochrony, w drodze ubezpieczenia lub za pomocą innego stosownego rozwiązania, który zrekompensuje marynarzom straty pieniężne, które mogą ponieść w wyniku nieskuteczności usługi naboru i pośrednictwa pracy lub niewypełnienia przez armatora zobowiązań wynikających z marynarskiej umowy o pracę oraz zapewniają, że marynarze są informowani o swoich prawach w ramach tego systemu przed zatrudnieniem lub w momencie zatrudniania.

Poprawka do Kodeksu dotycząca Prawidła 2.5 - Repatriacja

Norma A2.5.1 - Repatriacja

Dodaje się nowy ustęp 9 i zmienia numerację kolejnego ustępu: 9. Członkowie ułatwią niezwłoczną repatriację marynarzy, w tym gdy zostaną oni uznani za porzuconych w rozumieniu normy A2.5.2, ustęp 2. Państwa portu, państwa bandery i państwa dostarczające siłę roboczą będą współpracować dla zapewnienia, że marynarzom zatrudnionym na statku w celu zastąpienia marynarzy, którzy zostali porzuceni na ich terytorium lub na statku pływającym pod ich banderą, przyznawane są prawa i uprawnienia wynikające z niniejszej Konwencji.

Poprawki do Kodeksu dotyczące Prawidła 3.1 i 4.4 - Zakwaterowanie i zaplecze rekreacyjne / Dostęp do umiejscowionych na lądzie udogodnień socjalnych

Norma A3.1 - Zakwaterowanie i zapiecze rekreacyjne

Ustęp 17 zastępuje się następującym:

17. Biorąc pod uwagę Prawidło 4.3 i związane z nim postanowienia Kodeksu dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz zapobiegania wypadkom, statki będą wyposażone w przeznaczone do użytku przez wszystkich marynarzy odpowiednie zaplecze rekreacyjne, udogodnienia i usługi, w tym łączność społecznościową, przystosowane do szczególnych potrzeb marynarzy, którzy muszą mieszkać i pracować na statkach.

Wytyczna B3.1.11 - Zaplecze rekreacyjne, poczta i wizyty na statku

Ustęp 4 j) zastępuje się następującym:

(j) pozostający w granicach rozsądku dostęp do urządzeń komunikacji telefonicznej między statkiem a lądem, tam jest gdzie to możliwe, z opłatami za korzystanie z tych usług w rozsądnej wysokości.

Dodaje się nowy ustęp 8:

8. Armatorzy powinni zapewnić marynarzom na swoich statkach dostęp do Internetu, tam gdzie jest to możliwe w praktyce, z ewentualnymi opłatami w rozsądnej wysokości.

Wytyczna B4.4.2 - Udogodnienia służące zdrowiu i dobremu samopoczuciu znajdujące się w portach

Dodaje się nowy ustęp 5 i zmienia się numerację kolejnych ustępów:

5. Członkowie powinni, jeśli jest to możliwe w praktyce, zapewnić marynarzom na statkach w ich portach i na przyległych kotwicowiskach dostęp do Internetu, z ewentualnymi opłatami w rozsądnej wysokości.

Poprawki do Kodeksu dotyczące Prawidła 3.2 - Wyżywienie i przyrządzanie posiłków

Norma A3.2 - Wyżywienie i przyrządzanie posiłków

Ustępy 2 a) i b) zastępuje się następującymi:

(a) zapasy żywności i wody pitnej, przy uwzględnieniu liczby marynarzy na statku, ich wymagań odnośnie do praktyk religijnych i kulturowych dotyczących żywności, oraz czasu i rodzaju rejsu, będą odpowiednie w zakresie ilości, wartości odżywczej, jakości i różnorodności oraz będą wydawane marynarzom bezpłatnie w trakcie ich zatrudnienia;

(b) organizacja i wyposażenie działu odpowiedzialnego za przyrządzanie posiłków będą pozwalały na zapewnienie marynarzom odpowiednich, zróżnicowanych, zbilansowanych i pożywnych posiłków przygotowywanych i serwowanych w higienicznych warunkach; oraz

Ustęp 7a) zastępuje się następującym:

(a) zapasów żywności i wody pitnej w odniesieniu do ich ilości, wartości odżywczej, jakości i różnorodności;

Poprawki do Kodeksu dotyczące Prawidła 4.1 - Opieka medyczna na statku i na lądzie

Norma A4.1 - Opieka medyczna na statku i na lądzie

Dodaje się nowe ustępy 5 i 6:

5. Każdy Członek zapewni niezwłocznie zejście na ląd marynarzom potrzebującym natychmiastowej opieki medycznej, ze statków znajdujących się na jego terytorium, oraz dostęp do placówek medycznych na lądzie w celu zapewnienia odpowiedniego leczenia.

6. W przypadku śmierci marynarza podczas podróży statkiem, Członek, na którego terytorium nastąpiła śmierć lub, w przypadku gdy śmierć nastąpiła na pełnym morzu, na którego wody terytorialne statek następnie wpłynie, ułatwi repatriację zwłok lub prochów przez armatora, odpowiednio, zgodnie z życzeniem marynarza lub jego najbliższej rodziny.

Wytyczna B4.1.3 - Opieka medyczna na lądzie

Dodaje się nowe ustępy 4 i 5:

4. Każdy Członek powinien zapewnić, żeby marynarzom nie zabraniano zejścia na ląd z powodów związanych ze zdrowiem publicznym oraz żeby mieli możliwość uzupełnienia na statku zapasów, paliwa, wody, żywności i zaopatrzenia.

5. Marynarze powinni być uznani za wymagających natychmiastowej opieki medycznej między innymi w przypadkach:

(a) poważnego obrażenia lub choroby;

(b) obrażenia lub choroby, które mogą prowadzić do czasowej lub trwałej niepełnosprawności;

(c) choroby zakaźnej, która stwarza ryzyko przeniesienia na innych członków załogi;

(d) urazu obejmującego złamanie kości, silne krwawienie, złamanie lub stan zapalny zęba lub poważne oparzenie;

(e) silnego bólu, któremu nie można zaradzić na statku, biorąc pod uwagę model operacyjny statku, dostępność odpowiednich środków przeciwbólowych oraz wpływ na zdrowie przyjmowania ich przez dłuższy czas;

(f) ryzyka samobójstwa; i

(g) konsultacji tele-medycznej zalecającej leczenie na lądzie.

Wytyczna B4.1.4 - Pomoc medyczna innym statkom I współpraca międzynarodowa

Ustęp 1 k) zastępuje się następującym:

(k) podjęcie działań w celu repatriacji ciał lub prochów zmarłych marynarzy, zgodnie z życzeniem odpowiednio marynarzy lub ich najbliższych, tak szybko jak to możliwe.

Poprawka do Kodeksu dotycząca Prawidła 4.3 - Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa oraz zapobieganie wypadkom

Norma A4.3 - Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo oraz zapobieganie wypadkom

Ustęp 1b) zastępuje się następującym:

(b) uzasadnione środki ostrożności w celu zapobiegania wypadkom przy pracy, urazom i chorobom na statku, w tym poprzez zapewnienie wszelkich niezbędnych środków ochrony osobistej w odpowiednim rozmiarze oraz środków służących zmniejszeniu i zapobieganiu ryzyku narażenia na szkodliwe poziomy oddziaływania czynników otoczenia i chemikaliów, a także ryzyku obrażeń lub chorób, które mogą wynikać z używania sprzętu i maszyn na statkach;

Poprawki do Kodeksu dotyczące Prawidła 4.3 - Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa oraz zapobieganie wypadkom

Norma A4.3 - Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo oraz zapobieganie wypadkom

Ustęp 5 zastępuje się, wprowadza nowy ustęp 5a) i zmienia numerację kolejnych akapitów:

5. Każdy Członek zapewni, że:

(a) wszystkie przypadki śmierci marynarzy zatrudnionych, zaangażowanych do pracy lub pracujących na statkach pływających pod jego banderą są odpowiednio badane i rejestrowane oraz zgłaszane corocznie Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy w celu ich opublikowania w globalnym rejestrze;

Wytyczna B4.3.5 - Zgłaszanie i zbieranie danych statystycznych

Dodaje się nowe ustępy 4 i 5:

4. Dane dotyczące zgonów, które mają być zgłaszane zgodnie z punktem (a) ustęp 5 normy A4.3, powinny być przedstawione w formacie i z wykorzystaniem klasyfikacji określonych przez Międzynarodowe Biuro Pracy.

5. Dane dotyczące zgonów powinny zawierać, między innymi, informację o rodzaju (klasyfikacji) zgonu, typie statku i tonażu brutto, miejscu zgonu (na morzu, w porcie, na kotwicowisku) oraz płci, wieku, stanowisku i dziale zatrudnienia marynarza.

Poprawki do Załączników

Załącznik A2-I - Dowód zabezpieczenia finansowego zgodnie z Prawidłem 2,5, ustęp 2

Punkt g) zastępuje się następującym:

(g) nazwę armatora lub właściciela rejestrowego, jeżeli jest inny niż armator;

Załącznik A4-I - Dowód zabezpieczenia finansowego zgodnie z Prawidłem 4.2

Punkt g) zastępuje się następującym;

(g) nazwę armatora lub właściciela rejestrowego, jeżeli jest inny niż armator;

Wersja w języku angielskim

Po zaznajomieniu się z powyższymi Poprawkami, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- zostały one uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nich zawartych,

- są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

- będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie, dnia 16 czerwca 2025 roku.