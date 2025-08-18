REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1130
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 2 lipca 2025 r.
w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie dnia 6 czerwca 2022 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r.1), zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 6 czerwca 2022 r. (Dz. U. poz. 524) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 16 czerwca 2025 r. ratyfikował wyżej wymienione poprawki.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. XV ust. 8 Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., poprawki do niej weszły w życie dnia 23 grudnia 2024 r., a stronami poprawek tego dnia stały się Rzeczpospolita Polska oraz2):
Republika Albanii
Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna
Antigua i Barbuda
Republika Argentyńska
Związek Australijski
Wspólnota Bahamów
Ludowa Republika Bangladeszu
Barbados
Królestwo Belgii
Belize
Republika Beninu
Bośnia i Hercegowina
Federacyjna Republika Brazylii
Republika Bułgarii
Republika Chile
Chińska Republika Ludowa
Republika Chorwacji
Republika Cypryjska
Czarnogóra
Królestwo Danii3)
Republika Dżibuti
Republika Estońska
Federalna Demokratyczna
Republika Etiopii
Republika Fidżi
Republika Filipin
Republika Finlandii
Republika Gabońska
Republika Gambii
Republika Ghany
Republika Grecka
Grenada
Królestwo Hiszpanii
Republika Hondurasu
Republika Indii
Republika Indonezji
Islamska Republika Iranu
Irlandia
Islandia
Jamajka
Japonia
Jordańskie Królestwo Haszymidzkie
Kanada
Republika Kenii
Republika Kiribati
Republika Konga
Republika Korei
Republika Libańska
Republika Liberii
Republika Litewska
Wielkie Księstwo Luksemburga
Republika Łotewska
Republika Malediwów
Malezja
Republika Malty
Królestwo Marokańskie
Republika Mauritiusu
Republika Związku Mjanmy
Mongolia
Republika Mozambiku
Królestwo Niderlandów4)
Republika Federalna Niemiec
Federalna Republika Nigerii
Republika Nikaragui
Królestwo Norwegii
Nowa Zelandia5)
Sułtanat Omanu
Republika Palau
Republika Panamy
Republika Portugalska
Republika Południowej Afryki
Federacja Rosyjska
Rumunia
Federacja Saint Kitts i Nevis
Saint Vincent i Grenadyny
Niezależne Państwo Samoa
Republika San Marino
Republika Senegalu
Republika Serbii
Republika Seszeli
Republika Sierra Leone
Republika Singapuru
Republika Słowacka
Republika Słowenii
Demokratyczno-Socjalistyczna Republika Sri Lanki
Republika Sudanu
Konfederacja Szwajcarska
Królestwo Szwecji
Królestwo Tajlandii
Zjednoczona Republika Tanzanii
Republika Togijska
Republika Tunezyjska
Tuvalu
Węgry
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej6)
Socjalistyczna Republika Wietnamu
Republika Włoska
Wyspy Cooka
Republika Wysp Marshalla
Republika Zielonego Przylądka
Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski
1) Konwencja o pracy na morzu, przyjęta przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 845, z 2017 r. poz. 512, z 2019 r. poz. 962 oraz z 2021 r. poz. 707.
2) Aktualny wykaz państw, w stosunku do których weszły w życie Poprawki do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzone przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie dnia 6 czerwca 2022 r., jest dostępny na stronie internetowej Międzynarodowej Organizacji Pracy: https://www.ilo.org.
3) Stosuje się również do Wysp Owczych.
4) Stosuje się również do Curaçao.
5) Stosuje się również do Tokelau.
6) Stosuje się również do: Bermudów, Kajmanów, Gibraltaru i Wyspy Man.
- Data ogłoszenia: 2025-08-18
- Data wejścia w życie: 2025-08-18
- Data obowiązywania: 2025-08-18
