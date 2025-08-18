REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1130

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 2 lipca 2025 r.

w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie dnia 6 czerwca 2022 r.

Tekst pierwotny

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r.1), zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 6 czerwca 2022 r. (Dz. U. poz. 524) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 16 czerwca 2025 r. ratyfikował wyżej wymienione poprawki.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. XV ust. 8 Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., poprawki do niej weszły w życie dnia 23 grudnia 2024 r., a stronami poprawek tego dnia stały się Rzeczpospolita Polska oraz2):

Republika Albanii

Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna

Antigua i Barbuda

Republika Argentyńska

Związek Australijski

Wspólnota Bahamów

Ludowa Republika Bangladeszu

Barbados

Królestwo Belgii

Belize

Republika Beninu

Bośnia i Hercegowina

Federacyjna Republika Brazylii

Republika Bułgarii

Republika Chile

Chińska Republika Ludowa

Republika Chorwacji

Republika Cypryjska

Czarnogóra

Królestwo Danii3)

Republika Dżibuti

Republika Estońska

Federalna Demokratyczna

Republika Etiopii

Republika Fidżi

Republika Filipin

Republika Finlandii

Republika Gabońska

Republika Gambii

Republika Ghany

Republika Grecka

Grenada

Królestwo Hiszpanii

Republika Hondurasu

Republika Indii

Republika Indonezji

Islamska Republika Iranu

Irlandia

Islandia

Jamajka

Japonia

Jordańskie Królestwo Haszymidzkie

Kanada

Republika Kenii

Republika Kiribati

Republika Konga

Republika Korei

Republika Libańska

Republika Liberii

Republika Litewska

Wielkie Księstwo Luksemburga

Republika Łotewska

Republika Malediwów

Malezja

Republika Malty

Królestwo Marokańskie

Republika Mauritiusu

Republika Związku Mjanmy

Mongolia

Republika Mozambiku

Królestwo Niderlandów4)

Republika Federalna Niemiec

Federalna Republika Nigerii

Republika Nikaragui

Królestwo Norwegii

Nowa Zelandia5)

Sułtanat Omanu

Republika Palau

Republika Panamy

Republika Portugalska

Republika Południowej Afryki

Federacja Rosyjska

Rumunia

Federacja Saint Kitts i Nevis

Saint Vincent i Grenadyny

Niezależne Państwo Samoa

Republika San Marino

Republika Senegalu

Republika Serbii

Republika Seszeli

Republika Sierra Leone

Republika Singapuru

Republika Słowacka

Republika Słowenii

Demokratyczno-Socjalistyczna Republika Sri Lanki

Republika Sudanu

Konfederacja Szwajcarska

Królestwo Szwecji

Królestwo Tajlandii

Zjednoczona Republika Tanzanii

Republika Togijska

Republika Tunezyjska

Tuvalu

Węgry

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej6)

Socjalistyczna Republika Wietnamu

Republika Włoska

Wyspy Cooka

Republika Wysp Marshalla

Republika Zielonego Przylądka

Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

1) Konwencja o pracy na morzu, przyjęta przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 845, z 2017 r. poz. 512, z 2019 r. poz. 962 oraz z 2021 r. poz. 707.

2) Aktualny wykaz państw, w stosunku do których weszły w życie Poprawki do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzone przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie dnia 6 czerwca 2022 r., jest dostępny na stronie internetowej Międzynarodowej Organizacji Pracy: https://www.ilo.org.

3) Stosuje się również do Wysp Owczych.

4) Stosuje się również do Curaçao.

5) Stosuje się również do Tokelau.

6) Stosuje się również do: Bermudów, Kajmanów, Gibraltaru i Wyspy Man.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-08-18
  • Data wejścia w życie: 2025-08-18
  • Data obowiązywania: 2025-08-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

