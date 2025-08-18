Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

1) Konwencja o pracy na morzu, przyjęta przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 845, z 2017 r. poz. 512, z 2019 r. poz. 962 oraz z 2021 r. poz. 707.

2) Aktualny wykaz państw, w stosunku do których weszły w życie Poprawki do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzone przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie dnia 6 czerwca 2022 r., jest dostępny na stronie internetowej Międzynarodowej Organizacji Pracy: https://www.ilo.org.

3) Stosuje się również do Wysp Owczych.



4) Stosuje się również do Curaçao.

5) Stosuje się również do Tokelau.

6) Stosuje się również do: Bermudów, Kajmanów, Gibraltaru i Wyspy Man.