Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 18 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1136)

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2025 r. poz. 780) w związku z art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.2) Pełnomocnikiem Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, o którym mowa w art. 12a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zwanym dalej „Pełnomocnikiem”, jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi.

§ 2. 1. Pełnomocnik wykonuje uprawnienia z akcji należących do Skarbu Państwa w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

2. Pełnomocnik wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa w stosunku do innych podmiotów sektora infrastruktury energetycznej - w zakresie określonym w przepisach odrębnych albo w odrębnie udzielonych mu pełnomocnictwach.

3. Pełnomocnik może, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, przedstawiać Radzie Ministrów, do rozpatrzenia, projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych wynikających z zakresu jego działania.

4. Projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających znaczenie dla wykonywania zadań Pełnomocnika, opracowane przez organy administracji rządowej, podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika.

§ 3. Organy administracji rządowej oraz jednostki im podległe i przez nie nadzorowane są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

§ 4. 1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów:

1) analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania;

2) coroczne sprawozdania ze swojej działalności, w terminie do dnia 15 marca danego roku za rok poprzedni.

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach dla wykonywania zadań określonych w § 2 ust. 1 i 2.

§ 5. Pełnomocnik może powoływać zespoły eksperckie lub doradcze oraz zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz w zakresie realizowanych przez niego zadań.

§ 6.3) 1. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi.

2. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi.

§ 7. Pełnomocnik przedstawi sprawozdanie za okres od dnia powołania do dnia 31 grudnia 2015 r. wraz ze sprawozdaniem za rok 2016, do dnia 15 marca 2017 r.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia4).

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 834, 859, 1847 i 1881 oraz z 2025 r. poz. 303 i 759.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej (Dz. U. poz. 1489), które weszło w życie z dniem 9 października 2024 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2; wszedł w życie z dniem 1 listopada 2024 r.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 11 grudnia 2015 r.