Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1136
OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 sierpnia 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 562), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej (Dz. U. poz. 2620);
2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej (Dz. U. poz. 1489).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:
1) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej (Dz. U. poz. 2620), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;
2) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej (Dz. U. poz. 1489), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2024 r.”.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1136)
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 grudnia 2015 r.
w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2025 r. poz. 780) w związku z art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1.2) Pełnomocnikiem Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, o którym mowa w art. 12a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zwanym dalej „Pełnomocnikiem”, jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi.
§ 2. 1. Pełnomocnik wykonuje uprawnienia z akcji należących do Skarbu Państwa w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
2. Pełnomocnik wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa w stosunku do innych podmiotów sektora infrastruktury energetycznej - w zakresie określonym w przepisach odrębnych albo w odrębnie udzielonych mu pełnomocnictwach.
3. Pełnomocnik może, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, przedstawiać Radzie Ministrów, do rozpatrzenia, projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych wynikających z zakresu jego działania.
4. Projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających znaczenie dla wykonywania zadań Pełnomocnika, opracowane przez organy administracji rządowej, podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika.
§ 3. Organy administracji rządowej oraz jednostki im podległe i przez nie nadzorowane są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
§ 4. 1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów:
1) analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania;
2) coroczne sprawozdania ze swojej działalności, w terminie do dnia 15 marca danego roku za rok poprzedni.
2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach dla wykonywania zadań określonych w § 2 ust. 1 i 2.
§ 5. Pełnomocnik może powoływać zespoły eksperckie lub doradcze oraz zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz w zakresie realizowanych przez niego zadań.
§ 6.3) 1. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi.
2. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi.
§ 7. Pełnomocnik przedstawi sprawozdanie za okres od dnia powołania do dnia 31 grudnia 2015 r. wraz ze sprawozdaniem za rok 2016, do dnia 15 marca 2017 r.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia4).
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 834, 859, 1847 i 1881 oraz z 2025 r. poz. 303 i 759.
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej (Dz. U. poz. 1489), które weszło w życie z dniem 9 października 2024 r.
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2; wszedł w życie z dniem 1 listopada 2024 r.
4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 11 grudnia 2015 r.
- Data ogłoszenia: 2025-08-19
- Data wejścia w życie: 2025-08-19
- Data obowiązywania: 2025-08-19
