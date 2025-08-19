Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury

z dnia 6 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1137)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 2110, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) klasyfikację statków powietrznych;

2) szczegółowe warunki i wymagania dotyczące używania objętych nimi rodzajów statków powietrznych i sprzętu.

§ 2. 1. Ze względu na charakterystykę i przeznaczenie statki powietrzne dzieli się na klasy.

2. Ze względu na wymagania techniczne oraz wymagane dokumenty zdatności do lotu statki powietrzne dzieli się na kategorie i podkategorie.

3. Wykaz klas oraz podział kategorii i podkategorii statków powietrznych z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie masy albo nominalnej objętości powłoki balonu albo sterowca określa tabela nr 1 w załączniku do rozporządzenia.

4. Szczegółowe warunki i wymagania dotyczące używania statków powietrznych i sprzętu danej kategorii określa tabela nr 2 w załączniku do rozporządzenia.

5. Podział statków powietrznych klasy urządzenie latające kategorii K4 i K6 z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie masy albo nominalnej objętości powłoki balonu albo sterowca, prędkości i liczby miejsc dla poszczególnych podkategorii określa tabela nr 3 w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Bezzałogowe statki powietrzne inne niż statki, o których mowa w tabeli nr 1 w załączniku do rozporządzenia, są klasyfikowane w kategoriach wykonywanych operacji określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2019, str. 45, z późn. zm.3)).

§ 4. Statek powietrzny, który:

1) ma cechy więcej niż jednej klasy lub kategorii lub

2) dotychczas nie został sklasyfikowany, lub

3) ma dodatkowo niektóre cechy urządzenia unoszącego się w przestrzeni, ale niebędącego statkiem powietrznym

- klasyfikuje się według cech dominujących, charakterystycznych dla określonej klasy lub kategorii.

§ 5. 1. Wpisy do rejestru cywilnych statków powietrznych, o którym mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.

2. Wpisy do ewidencji statków powietrznych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dotyczące statków powietrznych kategorii:

1) K4, K5, K6A, K6H i K6R - zachowują ważność;

2) K6E nieobjętych wpisem w kategorii K6E na listę typów zatwierdzonych urządzeń latających, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze - zachowują ważność;

3) K6E objętych wpisem w kategorii K6E na listę typów zatwierdzonych urządzeń latających, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze - zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.

3. Do postępowań w sprawie wpisania statku powietrznego do rejestru cywilnych statków powietrznych albo ewidencji statków powietrznych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

4. Właściciel urządzenia latającego kategorii K6E w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. składa zgłoszenie aktualizacji danych zawartych w ewidencji statków powietrznych w zakresie danych technicznych i kategorii urządzenia latającego zgodnie ze stanem faktycznym i przepisami niniejszego rozporządzenia.

5. Niezłożenie zgłoszenia aktualizacji danych w terminie, o którym mowa w ust. 4, skutkuje wykreśleniem urządzenia latającego z ewidencji statków powietrznych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

§ 6. 1. Zatwierdzenia dotyczące projektów typów statków powietrznych kategorii K6E wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.

2. Wpisy statków powietrznych kategorii K6E objętych wpisem w tej kategorii na listę typów zatwierdzonych urządzeń latających, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.

3. Właściciel zatwierdzonego projektu typu urządzenia latającego w kategorii K6E albo jego producent, który posiada prawo do korzystania z projektu typu wpisanego na listę typów zatwierdzonych urządzeń latających, w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. składa zgłoszenie aktualizacji danych dotyczących zatwierdzenia, danych technicznych i kategorii urządzenia latającego zgodnie ze stanem faktycznym i przepisami niniejszego rozporządzenia.

4. Niezłożenie zgłoszenia aktualizacji danych w terminie, o którym mowa w ust. 3, skutkuje wykreśleniem typu urządzenia latającego z listy typów zatwierdzonych urządzeń latających przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1568).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia4).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1137)5)

Tabela nr 1. Wykaz klas oraz podział kategorii i podkategorii statków powietrznych z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie masy albo nominalnej objętości powłoki balonu albo sterowca1)

Klasa Kategoria Podkategoria Ograniczenia2) A. Samolot K1. Podstawowa K2. Konwencyjna K3. Specjalna A1. Transportowy duży MTOM > 8618 kg A2. Transportu lokalnego MTOM ≤ 8618 kg A3. Lekki A3.1. Normalna A3.2. Użytkowa A3.3. Akrobacyjna MTOM ≤ 5700 kg A4. Bardzo lekki MTOM ≤ 750 kg K1. Podstawowa K2. Konwencyjna A5. Lekki sportowy3) MTOM ≤ 600 kg G. Szybowiec E0. Bez napędu E1. Z napędem E2. Z napędem pomocniczym K1. Podstawowa K2. Konwencyjna G1. Użytkowa G2. Akrobacyjna nie dotyczy K3. Specjalna nie dotyczy MTOM > 600 kg MG. Motoszybowiec T. Turystyczny K1. Podstawowa K2. Konwencyjna MG1. Użytkowa MG2. Akrobacyjna nie dotyczy K3. Specjalna nie dotyczy MTOM > 600 kg H. Śmigłowiec K1. Podstawowa K2. Konwencyjna K3. Specjalna H1. Duże MTOM > 3175 kg H2. Małe MTOM ≤ 3175 kg K1. Podstawowa K2. Konwencyjna H3. Bardzo lekki3) MTOM ≤ 600 kg AG. Wiatrakowiec K1. Podstawowa K2. Konwencyjna nie dotyczy K3. Specjalna nie dotyczy MTOM > 600 kg B. Balon F. Wolny T. Na uwięzi K1. Podstawowa K2. Konwencyjna K3. Specjalna B1. Gazowy MNO > 400 m3 B2. Na ogrzane powietrze MNO > 1200 m3 AS. Sterowiec K1. Podstawowa K2. Konwencyjna K3. Specjalna AS1. Gazowy MNO > 400 m3 AS2. Na ogrzane powietrze MNO > 1200 m3 UM. Bezzałogowy statek powietrzny K1. Podstawowa UMW. Ciężki MTOM > 600 kg UML. Lekki MTOM ≤ 600 kg PR. Spadochron ratowniczy K1. Podstawowa nie dotyczy UL. Urządzenie latające K4. Kwalifikowana UL-P1. Spadochron osobowy (R/J1/J2) R. Ratowniczy J1. Główny J2. Zapasowy UL-P2. Spadochronowy system ratowniczy UL-P3. Spadochron towarowy nie dotyczy K4. Kwalifikowana UL-PHG. Motolotnia UL-PPGG. Motoparalotnia UL-HG1. Lotnia bez napędu UL-HG2. Lotnia z napędem UL-PG. Paralotnia bez napędu UL-PPG. Paralotnia z napędem ograniczenia dla poszczególnych podkategorii określono w tabeli nr 3 K4. Kwalifikowana K6. A. Amatorska E. Eksperymentalna H. Historyczna R. Replika UL-A. Ultralekki samolot UL-G. Ultralekki szybowiec (E0/E1/E2) UL-MG. Ultralekki motoszybowiec UL-H. Ultralekki śmigłowiec UL-AG. Ultralekki wiatrakowiec UL-B. Ultralekki balon (F/T) UL-AS. Ultralekki sterowiec ograniczenia dla poszczególnych podkategorii określono w tabeli nr 3 K5. Niekwalifikowana UL-P25. Spadochron towarowy4) MTOM ≤ 25 kg UL-70. Jednoosobowe bez napędu5) masa własna ≤ 70 kg UL-115. Jednoosobowe z napędem6) masa własna ≤ 115 kg UL-VTOL. Jednoosobowe pionowego startu i lądowania6) masa własna ≤ 70 kg UL-T25. Statek powietrzny na uwięzi bez napędu MTOM ≤ 25 kg maksymalna długość uwięzi 50 m UL-T40. Statek powietrzny lżejszy od powietrza na uwięzi bez napędu MNO ≤ 40 m3 maksymalna długość uwięzi 50 m UL-T1. Statek powietrzny na uwięzi MTOM ≤ 1 kg

1) Niniejsza klasyfikacja dotyczy statków powietrznych lądowych, wodnych i amfibii. W przypadku konieczności wyróżnienia w dokumentach statku powietrznego dodatkowej charakterystyki jako amfibii lub wodnego wykorzystuje się symbole: (Am) dla amfibii i (S) dla wodnego oraz odpowiednio dodatkowe określenia: pływakowy lub łódź latająca.

2) MTOM oznacza maksymalną masę startową statku powietrznego, a MNO oznacza maksymalną nominalną objętość powłoki balonu

albo sterowca.

3) MTOM ≤ 650 kg dla samolotów i śmigłowców, które będą wykonywały operacje na wodzie.

4) W przypadku spadochronu MTOM jest sumą masy spadochronu i masy podwieszonej do niego.

5) Przy obliczaniu maksymalnej masy własnej nie uwzględnia się:

1) masy ciała pilota,

2) masy osobistego wyposażenia operacyjnego pilota oraz spadochronu i towarzyszącego mu dodatkowego wyposażenia niezbędnego do jego działania - nie więcej niż 11 kg

- a dla celów projektowych przyjmuje się, że masa ciała pilota wynosi nie mniej niż 77 kg.

6) Przy obliczaniu maksymalnej masy własnej nie uwzględnia się, oprócz masy ciała pilota i wyposażenia, o którym mowa w przypisie nr 5, również masy paliwa, a dla celów projektowych przyjmuje się również, że masa ciała pilota wynosi nie mniej niż 77 kg.

Tabela nr 2. Szczegółowe warunki i wymagania dotyczące używania statków powietrznych i sprzętu danej kategorii

Kategoria Szczegółowe warunki i wymagania K1. Podstawowa 1. Załogowy albo bezzałogowy statek powietrzny: 1) dla którego zgodnie z Załącznikiem 8 do Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 2110, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą - Prawo lotnicze", został wydany albo uznany przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, zwaną dalej "EASA", certyfikat typu albo dokument równoważny do certyfikatu typu; 2) używany zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz. Urz. UE L 212 z 22.08.2018, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2018/1139/UE", oraz podlegający mającym zastosowanie wymaganiom operacyjnym określonym w rozporządzeniach wydanych na jego podstawie. 2. Spadochron ratowniczy: 1) zgodny z warunkami technicznymi mającej zastosowanie europejskiej normy technicznej (ETSO) wydanej przez EASA albo dokumentu uznanego przez EASA za równoważny do takiej normy, który został wyprodukowany przez posiadacza autoryzacji tej normy albo posiadacza dokumentu uznanego przez EASA za równoważny; 2) używany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo lotnicze K2. Konwencyjna Załogowy statek powietrzny: 1) do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia 2018/1139/UE; 2) objęty ważnym certyfikatem typu zgodnym z Załącznikiem 8 do Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy - Prawo lotnicze; 3) używany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy - Prawo lotnicze K3. Specjalna Załogowy statek powietrzny: 1) do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia 2018/1139/UE; 2) nieobjęty ważnym certyfikatem typu zgodnym z Załącznikiem 8 do Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy - Prawo lotnicze; 3) nieklasyfikujący się jako urządzenie latające ze względu na ograniczenia określone w tabeli nr 1; 4) spełniający mające zastosowanie warunki włączenia do kategorii K6 - w przypadku statku powietrznego klasyfikowanego odpowiednio jako konstrukcja historyczna, amatorska, replika albo eksperymentalna, z wyjątkiem statku powietrznego, o którym mowa w pkt 4 lit. b tiret drugie w kategorii K6E, oraz z zastrzeżeniem, że statek powietrzny klasy samolot kategorii K3 konstrukcji amatorskiej nie może mieć więcej niż cztery miejsca, a statek powietrzny kategorii K3 konstrukcji amatorskiej innej klasy nie może mieć więcej niż dwa miejsca; 5) spełniający warunki, o których mowa w pkt 1-3 - w przypadku statku powietrznego, który: a) był wykorzystywany przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej oraz b) jest samolotem jednosilnikowym - w przypadku samolotu z napędem odrzutowym; 6) używany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy - Prawo lotnicze K4. Kwalifikowana 1. Załogowy statek powietrzny: 1) do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia 2018/1139/UE; 2) nieobjęty ważnym certyfikatem typu zgodnym z Załącznikiem 8 do Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy - Prawo lotnicze; 3) spełniający odpowiednio warunki określone w tabeli nr 3 dla poszczególnych podkategorii urządzeń latających, o których mowa w tabeli nr 1; 4) niesklasyfikowany jako urządzenie latające kategorii K5 albo K6; 5) który jest: a) zgodny z typem wpisanym na listę typów zatwierdzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo lotnicze, w tym zgodny z zatwierdzeniem zmiany w projekcie typu wydanym przez podmiot uprawniony do przeprowadzenia oceny technicznej projektu typu i wydania zatwierdzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo lotnicze, albo b) objęty ważnym zagranicznym certyfikatem albo zatwierdzeniem typu innym niż certyfikat typu zgodny z Załącznikiem 8 do Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy - Prawo lotnicze, które zostały wydane przed dniem 1 stycznia 2019 r. przez właściwy organ albo przez inny uprawniony podmiot państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym zgodny z zatwierdzeniem zmiany w projekcie typu wydanym przez podmiot uprawniony do przeprowadzenia oceny technicznej projektu typu i wydania zatwierdzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo lotnicze - w przypadku statku powietrznego, który podlega obowiązkowi wpisu do ewidencji statków powietrznych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo lotnicze; 6) używany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo lotnicze. 2. Statek powietrzny: 1) będący: a) spadochronem osobowym: ratowniczym, głównym, zapasowym albo b) spadochronowym systemem ratowniczym, albo c) spadochronem towarowym, albo d) motolotnią, motoparalotnią, lotnią bez napędu, lotnią z napędem, paralotnią bez napędu albo paralotnią z napędem; 2) do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia 2018/1139/UE; 3) nieobjęty ważnym certyfikatem typu zgodnym z Załącznikiem 8 do Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy - Prawo lotnicze; 4) niesklasyfikowany jako urządzenie latające kategorii K5 albo K6; 5) używany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo lotnicze K5. Niekwalifikowana 1. Jednoosobowy statek powietrzny bez napędu: 1) do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia 2018/1139/UE; 2) nieobjęty ważnym certyfikatem typu zgodnym z Załącznikiem 8 do Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy- Prawo lotnicze; 3) niebędący lotnią, paralotnią, balonem albo spadochronem osobowym; 4) dla którego nie wydano krajowego lub zagranicznego certyfikatu, świadectwa lub innego dokumentu dopuszczającego egzemplarz lub typ do lotu, lub dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań dla danej klasy, kategorii lub podkategorii, w tym deklaracji wyrobu, z wyjątkiem nieobowiązkowej deklaracji wyrobu do podkategorii UL-70 wystawionej przez jego producenta; 5) używany bez dokumentów zdatności do lotu wyłącznie w celach sportowych lub rekreacyjnych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo lotnicze. 2. Jednoosobowy statek powietrzny z napędem: 1) do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia 2018/1139/UE; 2) nieobjęty ważnym certyfikatem typu zgodnym z Załącznikiem 8 do Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy - Prawo lotnicze; 3) niebędący lotnią z napędem, paralotnią z napędem, motoparalotnią, sterowcem albo jednoosobowym statkiem powietrznym pionowego startu i lądowania; 4) dla którego nie wydano krajowego lub zagranicznego certyfikatu, świadectwa lub innego dokumentu dopuszczającego egzemplarz lub typ do lotu, lub dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań dla danej klasy, kategorii lub podkategorii, w tym deklaracji wyrobu, z wyjątkiem nieobowiązkowej deklaracji wyrobu do podkategorii UL-115 wystawionej przez jego producenta; 5) spełniający następujące kryteria: a) pojemność zbiorników paliwa nie przekracza 20 l, b) nie jest on w stanie na pełnej mocy w locie poziomym przekroczyć prędkości 102 km/h (prędkości cechowanej - CAS), c) obciążenie powierzchni nośnej pustego urządzenia latającego, bez pilota i paliwa, nie przekracza 10 kg/m2; 6) używany bez dokumentów zdatności do lotu wyłącznie w celach sportowych lub rekreacyjnych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo lotnicze. 2a. Jednoosobowy statek powietrzny pionowego startu i lądowania: 1) do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia 2018/1139/UE; 2) nieobjęty ważnym certyfikatem typu zgodnym z Załącznikiem 8 do Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy - Prawo lotnicze; 3) będący statkiem powietrznym o napędzie silnikowym, cięższym od powietrza, innym niż ultralekki samolot albo ultralekki śmigłowiec, zdolnym do wykonywania pionowego startu i lądowania za pomocą więcej niż dwóch jednostek podnoszenia i ciągu wykorzystywanych do zapewniania siły nośnej podczas startu i lądowania; 4) dla którego nie wydano krajowego lub zagranicznego certyfikatu, świadectwa lub innego dokumentu dopuszczającego egzemplarz lub typ do lotu, lub dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań dla danej klasy, kategorii lub podkategorii, w tym deklaracji wyrobu, z wyjątkiem nieobowiązkowej deklaracji wyrobu do podkategorii UL-VTOL wystawionej przez jego producenta; 5) używany bez dokumentów zdatności do lotu wyłącznie w celach sportowych lub rekreacyjnych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo lotnicze. 3. Spadochron towarowy: 1) do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia 2018/1139/UE; 2) nieobjęty ważnym certyfikatem typu zgodnym z Załącznikiem 8 do Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy - Prawo lotnicze; 3) dla którego nie wydano krajowego lub zagranicznego certyfikatu, świadectwa lub innego dokumentu dopuszczającego egzemplarz lub typ do lotu, lub dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań dla danej klasy, kategorii lub podkategorii, w tym deklaracji wyrobu, z wyjątkiem nieobowiązkowej deklaracji wyrobu do podkategorii UL-P25 wystawionej przez jego producenta; 4) używany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo lotnicze. 4. Statek powietrzny na uwięzi: 1) do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia 2018/1139/UE; 2) nieobjęty ważnym certyfikatem typu zgodnym z Załącznikiem 8 do Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy - Prawo lotnicze; 3) dla którego nie wydano krajowego lub zagranicznego certyfikatu, świadectwa lub innego dokumentu dopuszczającego egzemplarz lub typ do lotu, lub dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań dla danej klasy, kategorii lub podkategorii, w tym deklaracji wyrobu, z wyjątkiem nieobowiązkowej deklaracji wyrobu do podkategorii UL-T25, UL-T40 albo UL-T1 wystawionej przez jego producenta; 4) spełniający warunki, o których mowa w pkt 1-3: a) bez układu napędowego, w przypadku gdy maksymalna długość uwięzi wynosi 50 m, i którego: - MTOM łącznie z ładunkiem jest mniejsza niż 25 kg lub - maksymalna nominalna objętość powłoki jest mniejsza niż 40 m3 - w przypadku statku powietrznego lżejszego od powietrza, b) którego MTOM jest nie większa niż 1 kg; 5) używany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo lotnicze K6A. Amatorska Załogowy statek powietrzny, w tym dostarczony w postaci zestawu do samodzielnego montażu: 1) do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia 2018/1139/UE; 2) nieobjęty ważnym certyfikatem typu zgodnym z Załącznikiem 8 do Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy - Prawo lotnicze; 3) spełniający odpowiednio warunki określone w tabeli nr 3 dla poszczególnych podkategorii urządzeń latających, o których mowa w tabeli nr 1; 4) w co najmniej 51 % zadań związanych z jego wytworzeniem i złożeniem wykonany w pojedynczym egzemplarzu przez: a) amatora będącego osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności w zakresie wytwarzania statków powietrznych, albo b) nienastawione na zysk stowarzyszenie amatorów, do którego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261); 5) używany przez jego budowniczego lub właściciela na własny użytek, wyłącznie w celach sportowych lub rekreacyjnych, a nie w jakichkolwiek celach zarobkowych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo lotnicze K6E. Eksperymentalna Załogowy statek powietrzny: 1) do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia 2018/1139/UE; 2) nieobjęty ważnym certyfikatem typu zgodnym z Załącznikiem 8 do Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy - Prawo lotnicze; 3) spełniający odpowiednio warunki określone w tabeli nr 3 dla poszczególnych podkategorii urządzeń latających, o których mowa w tabeli nr 1; 4) który: a) został specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany do celów badawczych, eksperymentalnych lub naukowych, zbudowany w pojedynczym egzemplarzu, to jest: - zbudowany według nowego, niewypróbowanego uprzednio projektu w celu badania nowatorskich lub niekonwencjonalnych cech tego projektu lub - zmodyfikowany w taki sposób, że podczas lotu należy się spodziewać właściwości lotnych znacząco różniących się od znanych dotychczas, w celu wyznaczenia wymaganych osiągów, właściwości lotnych i sterowania, albo b) spełnia mające zastosowanie wymagania dla potwierdzenia zdatności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo lotnicze, i który: - utracił ważność certyfikatu albo zatwierdzenia typu lub dla którego nie istnieje posiadacz certyfikatu albo zatwierdzenia typu, w przypadku typu, dla którego certyfikat albo zatwierdzenie typu zostały wydane przez właściwy organ albo przez inny uprawniony podmiot państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo - nie jest zgodny, w wyniku wykonanych modyfikacji, z wydanym certyfikatem albo z zatwierdzeniem typu, o którym mowa w tiret pierwszym, lub z zatwierdzeniem zmiany w projekcie typu wydanym przez podmiot uprawniony do przeprowadzenia oceny technicznej projektu typu i wydania zatwierdzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo lotnicze; 5) używany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo lotnicze: a) zgodnie z celem, dla którego został zbudowany lub zmodyfikowany, przez podmiot, który posiada prawa do projektu statku powietrznego albo projektu typu statku powietrznego, z możliwością wprowadzania zmian w tym projekcie, który prowadzi działalność w zakresie projektowania i produkcji albo jest podmiotem wyspecjalizowanym w prowadzeniu badań wyrobów - w przypadku statku powietrznego, o którym mowa w pkt 4 lit. a, albo b) przez jego właściciela lub użytkownika na własny użytek, a nie w jakichkolwiek celach zarobkowych, zgodnie z mającymi zastosowanie ograniczeniami użytkowania - w przypadku statku powietrznego, o którym mowa w: - pkt 4 lit. a, który nie spełnia wymagań do sklasyfikowania go jako spełniającego warunki i wymagania dla statków powietrznych kategorii K4, albo - pkt 4 lit. b K6H. Historyczna Załogowy statek powietrzny: 1) do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia 2018/1139/UE; 2) nieobjęty ważnym certyfikatem typu zgodnym z Załącznikiem 8 do Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy - Prawo lotnicze; 3) spełniający odpowiednio warunki określone w tabeli nr 3 dla poszczególnych podkategorii urządzeń latających, o których mowa w tabeli nr 1; 4) spełniający następujące kryteria: a) pierwotny projekt został stworzony przed dniem 1 stycznia 1955 r., a produkcja została zakończona przed dniem 1 stycznia 1975 r. lub b) statek powietrzny o niewątpliwym znaczeniu historycznym związanym z: - udziałem w ważnym wydarzeniu historycznym lub - istotnym krokiem w rozwoju lotnictwa, lub - istotną rolą, jaką odegrał w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 5) używany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo lotnicze K6R. Replika Załogowy statek powietrzny: 1) do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia 2018/1139/UE; 2) nieobjęty ważnym certyfikatem typu zgodnym z Załącznikiem 8 do Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy - Prawo lotnicze; 3) będący pełnowymiarową repliką zbudowaną w pojedynczym egzemplarzu: a) historycznego statku powietrznego, który spełnia warunki włączenia do kategorii K6H, albo b) statku powietrznego, który był wykorzystywany przez siły zbrojne, z wyjątkiem typu statku powietrznego, którego projekt został przyjęty przez EASA; 4) spełniający odpowiednio warunki określone w tabeli nr 3 dla poszczególnych podkategorii urządzeń latających, o których mowa w tabeli nr 1; 5) którego projekt struktury jest podobny do projektu struktury oryginalnego statku powietrznego, w którym są dozwolone modyfikacje, takie jak montaż współczesnego sprzętu radiowego lub nawigacyjnego, użycie alternatywnych materiałów, gdy oryginalny materiał nie jest już dostępny, ulepszenia bezpieczeństwa lub alternatywny silnik, gdy nie można uzyskać oryginalnego typu jednostki napędowej; 6) używany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo lotnicze

Tabela nr 3. Podział statków powietrznych klasy urządzenie latające kategorii K4 i K6 z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie masy albo nominalnej objętości powłoki balonu albo sterowca, prędkości i liczby miejsc dla poszczególnych podkategorii

Podkategoria Liczba miejsc Ograniczenia UL-A. Ultralekki samolot jedno- albo dwumiejscowy lądowy1) MTOM ≤ 600 kg V s0 2) ≤ 45 węzłów CAS jedno- albo dwumiejscowy przeznaczony do lądowania na wodzie3) MTOM ≤ 650 kg V s0 ≤ 45 węzłów CAS UL-H. Ultralekki śmigłowiec jedno- albo dwumiejscowy lądowy MTOM ≤ 600 kg jedno- albo dwumiejscowy przeznaczony do lądowania na wodzie MTOM ≤ 650 kg UL-G. Ultralekki szybowiec (E0/E1/E2) UL-MG. Ultralekki motoszybowiec UL-AG. Ultralekki wiatrakowiec jedno- albo dwumiejscowy MTOM ≤ 600 kg UL-B. Ultralekki balon (F/T) UL-AS. Ultralekki sterowiec jedno- albo dwumiejscowy MNO gorącego powietrza ≤ 1200 m3 MNO gazów nośnych innych niż gorące powietrze ≤ 400 m3 UL-PHG. Motolotnia4) jednomiejscowa w konfiguracji podstawowej MTOM ≤ 300 kg V s0 ≤ 35 węzłów CAS dwumiejscowa w konfiguracji podstawowej MTOM ≤ 450 kg V s0 ≤ 35 węzłów CAS jednomiejscowa z zamontowanym spadochronowym systemem ratowniczym MTOM ≤ 315 kg V s0 ≤ 35 węzłów CAS dwumiejscowa z zamontowanym spadochronowym systemem ratowniczym MTOM ≤ 475 kg V s0 ≤ 35 węzłów CAS jednomiejscowa przeznaczona do lądowania na wodzie MTOM ≤ 330 kg V s0 ≤ 35 węzłów CAS dwumiejscowa przeznaczona do lądowania na wodzie MTOM ≤ 495 kg V s0 ≤ 35 węzłów CAS jednomiejscowa przeznaczona do lądowania na wodzie z zamontowanym spadochronowym systemem ratowniczym MTOM ≤ 345 kg V s0 ≤ 35 węzłów CAS dwumiejscowa przeznaczona do lądowania na wodzie z zamontowanym spadochronowym systemem ratowniczym MTOM ≤ 520 kg V s0 ≤ 35 węzłów CAS UL-PPGG. Motoparalotnia4) jednomiejscowa w konfiguracji podstawowej MTOM ≤ 300 kg dwumiejscowa w konfiguracji podstawowej MTOM ≤ 450 kg jednomiejscowa z zamontowanym spadochronowym systemem ratowniczym MTOM ≤ 315 kg dwumiejscowa z zamontowanym spadochronowym systemem ratowniczym MTOM ≤ 475 kg UL-HG1. Lotnia bez napędu UL-PG. Paralotnia bez napędu jedno- albo dwumiejscowa maksymalna masa własna ≤ 70 kg UL-HG2. Lotnia z napędem5) UL-PPG. Paralotnia z napędem5) jedno- albo dwumiejscowa maksymalna masa własna łącznie z paliwem ≤ 70 kg

1) W przypadku samolotu lądowego, którego MTOM jest nie większa niż 475 kg, wartość Vs0 określona w próbie w locie nie może przekraczać 35 węzłów.

2) Określona w instrukcji użytkowana w locie lub skróconej informacji o ograniczeniach i przeznaczeniu urządzenia mierzalna prędkość przeciągnięcia lub prędkość minimalna w locie ustalonym w konfiguracji do lądowania, gdzie CAS (calibrated airspeed /prędkość cechowana / poprawiona) oznacza prędkość wskazywaną, poprawioną o błąd przyrządu i błąd zabudowy.

3) W przypadku samolotu przeznaczonego do lądowania na wodzie, którego MTOM jest nie większa niż 520 kg, wartość Vs0 określona w próbie w locie nie może przekraczać 35 węzłów.

4) Konstrukcja wyposażona w napęd i podwozie, na której nie jest możliwy start pieszy.

5) Konstrukcja przeznaczona do startu i lądowania pieszego.

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 731 i 1222 oraz z 2025 r. poz. 31, 179, 374 i 769.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 255 z 04.10.2019, str. 11, Dz. Urz. UE L 150 z 13.05.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 176 z 05.06.2020, str. 13, Dz. Urz. UE L 253 z 16.07.2021, str. 49, Dz. Urz. UE L 87 z 15.03.2022, str. 20, Dz. Urz. UE L 105 z 04.04.2022, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L 2024/1110 z 23.05.2024.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 września 2022 r.

5) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz. U. poz. 92), które weszło w życie z dniem 7 lutego 2025 r. 1