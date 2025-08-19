REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1139
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)
z dnia 18 sierpnia 2025 r.
w sprawie statutu Krajowej Rady Kardiologicznej
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 4 czerwca 2025 r. o Krajowej Sieci Kardiologicznej (Dz. U. poz. 779) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Minister Zdrowia: J. Sobierańska-Grenda
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 18 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1139)
STATUT KRAJOWEJ RADY KARDIOLOGICZNEJ
§ 1. Pracami Krajowej Rady Kardiologicznej, zwanej dalej „Radą”, kieruje przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności - wiceprzewodniczący Rady.
§ 2. Rada wybiera spośród swoich członków wiceprzewodniczącego Rady w głosowaniu jawnym, większością głosów i w obecności co najmniej połowy członków Rady.
§ 3. 1. Rada obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Rady są zwoływane w zależności od potrzeb, co najmniej 10 razy w roku kalendarzowym.
3. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia lub na wniosek co najmniej 4 członków Rady.
4. Posiedzenia Rady odbywają się w miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego Rady lub w trybie zdalnym.
5. Członkowie Rady są zawiadamiani o posiedzeniu Rady nie później niż w terminie 5 dni przed wyznaczonym dniem posiedzenia. W tym samym terminie otrzymują planowany porządek obrad.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący Rady może skrócić termin, o którym mowa w ust. 5.
7. Podczas posiedzenia Rady przeprowadzanego w trybie zdalnym są zapewnione w czasie rzeczywistym:
1) transmisja posiedzenia,
2) wielostronna komunikacja, dzięki której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku
- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
8. Posiedzenie Rady może odbyć się również bez uprzedniego formalnego zwołania, jeżeli uczestniczą w nim wszyscy członkowie Rady i jeżeli nikt nie zgłasza sprzeciwu.
9. Zawiadomienia i materiały dotyczące posiedzeń oraz inne dokumenty i informacje mogą być przekazywane lub udostępniane członkom Rady oraz zaproszonym osobom przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
§ 4. 1. Rada przyjmuje rozstrzygnięcia dotyczące zadań, o których mowa w art. 28 ustawy z dnia 4 czerwca 2025 r. o Krajowej Sieci Kardiologicznej (Dz. U. poz. 779), w formie uchwał.
2. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów i w obecności co najmniej połowy członków Rady, z wyłączeniem uchwał, o których mowa w ust. 4 pkt 2, które podejmuje się zwykłą większością głosów i z udziałem co najmniej połowy członków Rady.
3. O trybie podjęcia uchwały decyduje przewodniczący Rady.
4. Przewodniczący Rady w celu podjęcia uchwały zarządza głosowanie w trybie:
1) jawnym albo
2) korespondencyjnym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Uchwały podjęte przez Radę podpisuje przewodniczący Rady i przekazuje je w formie pisemnej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
6. W przypadku uchwał, o których mowa w ust. 4 pkt 2, termin na oddanie głosu wyznacza przewodniczący Rady.
7. Przewodniczący Rady po podjęciu uchwały niezwłocznie informuje członków Rady o wynikach głosowania.
8. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.
§ 5. 1. Z przebiegu posiedzenia Rady sporządza się protokół.
2. Protokół podpisuje każdorazowo osoba przewodnicząca posiedzeniu Rady i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
3. W protokole znajdują się:
1) lista uczestników zawierająca:
a) imię i nazwisko,
b) stopień naukowy - jeżeli dotyczy,
c) zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję;
2) informacja o złożonych oświadczeniach, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 4 czerwca 2025 r. o Krajowej Sieci Kardiologicznej;
3) informacja o dacie oraz trybie odbycia posiedzenia Rady;
4) porządek obrad;
5) zwięzła informacja o przebiegu obrad;
6) wykaz podjętych uchwał wraz z informacją o:
a) trybie ich podjęcia,
b) liczbie głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami lub przeciw uchwałom oraz głosów wstrzymujących się,
c) zdaniach odrębnych zgłoszonych przez członków Rady.
4. Projekt protokołu sporządza osoba wyznaczona z urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i uzgadnia jego treść z członkami Rady.
§ 6. Przewodniczący Rady zleca, w formie pisemnej, członkom Rady lub innym osobom, lub instytucjom publicznym spoza składu Rady przygotowanie ekspertyz, ocen i opinii.
§ 7. Członkom Rady za udział w posiedzeniu Rady przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
1) przewodniczącemu - 1500 zł;
2) wiceprzewodniczącemu - 1350 zł;
3) pozostałym członkom - 1250 zł.
- Data ogłoszenia: 2025-08-19
- Data wejścia w życie: 2025-09-03
- Data obowiązywania: 2025-09-03
