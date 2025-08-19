Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 18 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1139)

STATUT KRAJOWEJ RADY KARDIOLOGICZNEJ

§ 1. Pracami Krajowej Rady Kardiologicznej, zwanej dalej „Radą”, kieruje przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności - wiceprzewodniczący Rady.

§ 2. Rada wybiera spośród swoich członków wiceprzewodniczącego Rady w głosowaniu jawnym, większością głosów i w obecności co najmniej połowy członków Rady.

§ 3. 1. Rada obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Rady są zwoływane w zależności od potrzeb, co najmniej 10 razy w roku kalendarzowym.

3. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia lub na wniosek co najmniej 4 członków Rady.

4. Posiedzenia Rady odbywają się w miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego Rady lub w trybie zdalnym.

5. Członkowie Rady są zawiadamiani o posiedzeniu Rady nie później niż w terminie 5 dni przed wyznaczonym dniem posiedzenia. W tym samym terminie otrzymują planowany porządek obrad.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący Rady może skrócić termin, o którym mowa w ust. 5.

7. Podczas posiedzenia Rady przeprowadzanego w trybie zdalnym są zapewnione w czasie rzeczywistym:

1) transmisja posiedzenia,

2) wielostronna komunikacja, dzięki której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

8. Posiedzenie Rady może odbyć się również bez uprzedniego formalnego zwołania, jeżeli uczestniczą w nim wszyscy członkowie Rady i jeżeli nikt nie zgłasza sprzeciwu.

9. Zawiadomienia i materiały dotyczące posiedzeń oraz inne dokumenty i informacje mogą być przekazywane lub udostępniane członkom Rady oraz zaproszonym osobom przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 4. 1. Rada przyjmuje rozstrzygnięcia dotyczące zadań, o których mowa w art. 28 ustawy z dnia 4 czerwca 2025 r. o Krajowej Sieci Kardiologicznej (Dz. U. poz. 779), w formie uchwał.

2. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów i w obecności co najmniej połowy członków Rady, z wyłączeniem uchwał, o których mowa w ust. 4 pkt 2, które podejmuje się zwykłą większością głosów i z udziałem co najmniej połowy członków Rady.

3. O trybie podjęcia uchwały decyduje przewodniczący Rady.

4. Przewodniczący Rady w celu podjęcia uchwały zarządza głosowanie w trybie:

1) jawnym albo

2) korespondencyjnym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Uchwały podjęte przez Radę podpisuje przewodniczący Rady i przekazuje je w formie pisemnej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

6. W przypadku uchwał, o których mowa w ust. 4 pkt 2, termin na oddanie głosu wyznacza przewodniczący Rady.

7. Przewodniczący Rady po podjęciu uchwały niezwłocznie informuje członków Rady o wynikach głosowania.

8. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.

§ 5. 1. Z przebiegu posiedzenia Rady sporządza się protokół.

2. Protokół podpisuje każdorazowo osoba przewodnicząca posiedzeniu Rady i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

3. W protokole znajdują się:

1) lista uczestników zawierająca:

a) imię i nazwisko,

b) stopień naukowy - jeżeli dotyczy,

c) zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję;

2) informacja o złożonych oświadczeniach, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 4 czerwca 2025 r. o Krajowej Sieci Kardiologicznej;

3) informacja o dacie oraz trybie odbycia posiedzenia Rady;

4) porządek obrad;

5) zwięzła informacja o przebiegu obrad;

6) wykaz podjętych uchwał wraz z informacją o:

a) trybie ich podjęcia,

b) liczbie głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami lub przeciw uchwałom oraz głosów wstrzymujących się,

c) zdaniach odrębnych zgłoszonych przez członków Rady.

4. Projekt protokołu sporządza osoba wyznaczona z urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i uzgadnia jego treść z członkami Rady.

§ 6. Przewodniczący Rady zleca, w formie pisemnej, członkom Rady lub innym osobom, lub instytucjom publicznym spoza składu Rady przygotowanie ekspertyz, ocen i opinii.

§ 7. Członkom Rady za udział w posiedzeniu Rady przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1) przewodniczącemu - 1500 zł;

2) wiceprzewodniczącemu - 1350 zł;

3) pozostałym członkom - 1250 zł.