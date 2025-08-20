§ 3.

1. Organ w przypadku stwierdzenia braku bezpośredniego dostępu do EES spowodowanego przyczynami niezależnymi występuje do Krajowej Jednostki ds. EES z właściwym wnioskiem o wprowadzenie danych do EES, ich modyfikację lub usunięcie, wskazując informacje o wystąpieniu przesłanek, które uzasadniają dostęp do EES za pośrednictwem Krajowej Jednostki ds. EES.

2. Organ występuje do Krajowej Jednostki ds. EES z właściwym wnioskiem w formie elektronicznej. Jeżeli z powodów niezależnych od tego organu nie ma możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej, składa się go w formie pisemnej.

3. Wzór wniosku o dodanie danych do EES, zgodnie z art. 19 rozporządzenia 2017/2226, w przypadku cofnięcia, unieważnienia lub przedłużenia pobytu krótkoterminowego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. Wzór wniosku o utworzenie, zgodnie z art. 14 ust. 8 rozporządzenia 2017/2226, rejestru indywidualnego i wpisu dotyczącego wjazdu/wyjazdu na wniosek obywatela państwa trzeciego przebywającego na terytorium państwa członkowskiego, którego pobyt krótkoterminowy rozpoczyna się bezpośrednio po pobycie na podstawie dokumentu pobytowego lub wizy długoterminowej i nie utworzono wcześniej rejestru indywidualnego, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

5. Wzór wniosku o utworzenie rejestru indywidualnego, aktualizację ostatniego wpisu dotyczącego wjazdu/wyjazdu oraz usunięcie istniejącego rejestru, zgodnie z art. 20 rozporządzenia 2017/2226, w przypadku obalenia domniemania, że obywatel państwa trzeciego nie spełnia warunków związanych z okresem dozwolonego pobytu na terytorium państw członkowskich lub przestał te warunki spełniać, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

6. Wzór wniosku o zmianę danych, zgodnie z art. 35 ust. 1-5 rozporządzenia 2017/2226, przez ich sprostowanie, uzupełnienie lub usunięcie w przypadku posiadania dowodów wskazujących na to, że dane zarejestrowane w EES są niezgodne ze stanem faktycznym, niekompletne lub że zostały przetworzone w EES niezgodnie z rozporządzeniem 2017/2226, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

7. Wzór wniosku o usunięcie danych w przypadku uzyskania przez obywatela państwa trzeciego polskiego obywatelstwa lub objęcia go zakresem art. 2 ust. 3 rozporządzenia 2017/2226, zgodnie z art. 35 ust. 6 rozporządzenia 2017/2226, jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.