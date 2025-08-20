REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1147
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 1 sierpnia 2025 r.
w sprawie wnioskowania do Krajowej Jednostki do spraw Systemu Wjazdu/Wyjazdu w zakresie wprowadzania danych do Systemu Wjazdu/Wyjazdu, ich modyfikowania i usuwania2)
Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2024 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Wjazdu/ Wyjazdu (Dz. U. poz. 1688) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) sposób i tryb wnioskowania do Krajowej Jednostki do spraw Systemu Wjazdu/Wyjazdu, zwanej dalej „Krajową Jednostką ds. EES”, w zakresie wprowadzania danych do Systemu Wjazdu/Wyjazdu, zwanego dalej „EES”, ich modyfikowania i usuwania w przypadku braku bezpośredniego dostępu do EES spowodowanego przyczynami niezależnymi od organu;
2) wzory wniosków o wprowadzenie danych do EES, ich modyfikację lub usunięcie.
§ 2.
1) organie - rozumie się przez to organy i służby, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2024 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Wjazdu/Wyjazdu, zwanej dalej ,,ustawą”, uprawnione do wprowadzania, modyfikowania i usuwania danych EES;
2) rozporządzeniu 2017/2226 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2226 z dnia 30 listopada 2017 r. ustanawiające system wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do takich obywateli oraz określające warunki dostępu do EES na potrzeby ochrony porządku publicznego i zmieniające konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenia (WE) nr 767/2008 i (UE) nr 1077/2011 (Dz. Urz. UE L 327 z 09.12.2017, str. 20, z późn. zm.3)).
§ 3.
2. Organ występuje do Krajowej Jednostki ds. EES z właściwym wnioskiem w formie elektronicznej. Jeżeli z powodów niezależnych od tego organu nie ma możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej, składa się go w formie pisemnej.
3. Wzór wniosku o dodanie danych do EES, zgodnie z art. 19 rozporządzenia 2017/2226, w przypadku cofnięcia, unieważnienia lub przedłużenia pobytu krótkoterminowego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
4. Wzór wniosku o utworzenie, zgodnie z art. 14 ust. 8 rozporządzenia 2017/2226, rejestru indywidualnego i wpisu dotyczącego wjazdu/wyjazdu na wniosek obywatela państwa trzeciego przebywającego na terytorium państwa członkowskiego, którego pobyt krótkoterminowy rozpoczyna się bezpośrednio po pobycie na podstawie dokumentu pobytowego lub wizy długoterminowej i nie utworzono wcześniej rejestru indywidualnego, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
5. Wzór wniosku o utworzenie rejestru indywidualnego, aktualizację ostatniego wpisu dotyczącego wjazdu/wyjazdu oraz usunięcie istniejącego rejestru, zgodnie z art. 20 rozporządzenia 2017/2226, w przypadku obalenia domniemania, że obywatel państwa trzeciego nie spełnia warunków związanych z okresem dozwolonego pobytu na terytorium państw członkowskich lub przestał te warunki spełniać, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
6. Wzór wniosku o zmianę danych, zgodnie z art. 35 ust. 1-5 rozporządzenia 2017/2226, przez ich sprostowanie, uzupełnienie lub usunięcie w przypadku posiadania dowodów wskazujących na to, że dane zarejestrowane w EES są niezgodne ze stanem faktycznym, niekompletne lub że zostały przetworzone w EES niezgodnie z rozporządzeniem 2017/2226, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
7. Wzór wniosku o usunięcie danych w przypadku uzyskania przez obywatela państwa trzeciego polskiego obywatelstwa lub objęcia go zakresem art. 2 ust. 3 rozporządzenia 2017/2226, zgodnie z art. 35 ust. 6 rozporządzenia 2017/2226, jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
§ 4.
2. O realizacji wniosku Krajowa Jednostka ds. EES informuje w sposób określony w § 3 ust. 2 organ uprawniony.
§ 5.
2. O odmowie realizacji wniosku Krajowa Jednostka ds. EES informuje w sposób określony w § 3 ust. 2 organ i wskazuje przyczynę odmowy.
§ 6.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. T. Szymański
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).
2) Niniejsze rozporządzenie, w zakresie swojej regulacji, służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2226 z dnia 30 listopada 2017 r. ustanawiającego system wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do takich obywateli oraz określającego warunki dostępu do EES na potrzeby ochrony porządku publicznego i zmieniającego konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenia (WE) nr 767/2008 i (UE) nr 1077/2011 (Dz. Urz. UE L 327 z 09.12.2017, str. 20, Dz. Urz. UE L 236 z 19.09.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 258 z 15.10.2018, str. 5, Dz. Urz. UE L 117 z 03.05.2019, str. 13, Dz. Urz. UE L 135 z 22.05.2019, str. 27, Dz. Urz. UE L 248 z 13.07.2021, str. 11, Dz. Urz. UE L 249 z 14.07.2021, str. 15, Dz. Urz. UE L 2023/2667 z 07.12.2023 oraz Dz. Urz. UE L 2024/1356 z 22.05.2024).
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 236 z 19.09.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 258 z 15.10.2018, str. 5, Dz. Urz. UE L 117 z 03.05.2019, str. 13, Dz. Urz. UE L 135 z 22.05.2019, str. 27, Dz. Urz. UE L 248 z 13.07.2021, str. 11, Dz. Urz. UE L 249 z 14.07.2021, str. 15, Dz. Urz. UE L 2023/2667 z 07.12.2023 oraz Dz. Urz. UE L 2024/1356 z 22.05.2024.
Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 1 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1147)
Załącznik nr 1
WZÓR - WNIOSEK O DODANIE DANYCH DO SYSTEMU WJAZDU/WYJAZDU, ZGODNIE Z ART. 19 ROZPORZĄDZENIA 2017/22261), W PRZYPADKU COFNIĘCIA, UNIEWAŻNIENIA LUB PRZEDŁUŻENIA POBYTU KRÓTKOTERMINOWEGO
Załącznik nr 2
WZÓR - WNIOSEK O UTWORZENIE, ZGODNIE Z ART. 14 UST. 8 ROZPORZĄDZENIA 2017/22261), REJESTRU INDYWIDUALNEGO I WPISU DOTYCZĄCEGO WJAZDU/WYJAZDU NA WNIOSEK OBYWATELA PAŃSTWA TRZECIEGO PRZEBYWAJĄCEGO NA TERYTORIUM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO, KTÓREGO POBYT KRÓTKOTERMINOWY ROZPOCZYNA SIĘ BEZPOŚREDNIO PO POBYCIE NA PODSTAWIE DOKUMENTU POBYTOWEGO LUB WIZY DŁUGOTERMINOWEJ I NIE UTWORZONO WCZEŚNIEJ REJESTRU INDYWIDUALNEGO
Załącznik nr 3
WZÓR - WNIOSEK O UTWORZENIE REJESTRU INDYWIDUALNEGO, AKTUALIZACJĘ OSTATNIEGO WPISU DOTYCZĄCEGO WJAZDU/WYJAZDU ORAZ USUNIĘCIE ISTNIEJĄCEGO REJESTRU, ZGODNIE Z ART. 20 ROZPORZĄDZENIA 2017/22261), W PRZYPADKU OBALENIA DOMNIEMANIA, ŻE OBYWATEL PAŃSTWA TRZECIEGO NIE SPEŁNIA WARUNKÓW ZWIĄZANYCH Z OKRESEM DOZWOLONEGO POBYTU NA TERYTORIUM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH LUB PRZESTAŁ TE WARUNKI SPEŁNIAĆ
Załącznik nr 4
WZÓR - WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH, ZGODNIE Z ART. 35 UST. 1-5 ROZPORZĄDZENIA 2017/22261), PRZEZ ICH SPROSTOWANIE, UZUPEŁNIENIE LUB USUNIĘCIE W PRZYPADKU POSIADANIA DOWODÓW WSKAZUJĄCYCH NA TO, ŻE DANE ZAREJESTROWANE W SYSTEMIE WJAZDU/WYJAZDU SĄ NIEZGODNE ZE STANEM FAKTYCZNYM, NIEKOMPLETNE LUB ŻE ZOSTAŁY PRZETWORZONE W SYSTEMIE WJAZDU/WYJAZDU NIEZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 2017/22261)
Załącznik nr 5
WZÓR - WNIOSEK O USUNIĘCIE DANYCH W PRZYPADKU UZYSKANIA PRZEZ OBYWATELA PAŃSTWA TRZECIEGO POLSKIEGO OBYWATELSTWA LUB OBJĘCIA GO ZAKRESEM ART. 2 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA 2017/22261), ZGODNIE Z ART. 35 UST. 6 ROZPORZĄDZENIA 2017/22261)
- Data ogłoszenia: 2025-08-20
- Data wejścia w życie: 9965-12-31
- Data obowiązywania: 9965-12-31
