Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1147

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1147

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 1 sierpnia 2025 r.

w sprawie wnioskowania do Krajowej Jednostki do spraw Systemu Wjazdu/Wyjazdu w zakresie wprowadzania danych do Systemu Wjazdu/Wyjazdu, ich modyfikowania i usuwania2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2024 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Wjazdu/ Wyjazdu (Dz. U. poz. 1688) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) sposób i tryb wnioskowania do Krajowej Jednostki do spraw Systemu Wjazdu/Wyjazdu, zwanej dalej „Krajową Jednostką ds. EES”, w zakresie wprowadzania danych do Systemu Wjazdu/Wyjazdu, zwanego dalej „EES”, ich modyfikowania i usuwania w przypadku braku bezpośredniego dostępu do EES spowodowanego przyczynami niezależnymi od organu;

2) wzory wniosków o wprowadzenie danych do EES, ich modyfikację lub usunięcie.

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) organie - rozumie się przez to organy i służby, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2024 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Wjazdu/Wyjazdu, zwanej dalej ,,ustawą”, uprawnione do wprowadzania, modyfikowania i usuwania danych EES;

2) rozporządzeniu 2017/2226 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2226 z dnia 30 listopada 2017 r. ustanawiające system wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do takich obywateli oraz określające warunki dostępu do EES na potrzeby ochrony porządku publicznego i zmieniające konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenia (WE) nr 767/2008 i (UE) nr 1077/2011 (Dz. Urz. UE L 327 z 09.12.2017, str. 20, z późn. zm.3)).

§ 3.

1. Organ w przypadku stwierdzenia braku bezpośredniego dostępu do EES spowodowanego przyczynami niezależnymi występuje do Krajowej Jednostki ds. EES z właściwym wnioskiem o wprowadzenie danych do EES, ich modyfikację lub usunięcie, wskazując informacje o wystąpieniu przesłanek, które uzasadniają dostęp do EES za pośrednictwem Krajowej Jednostki ds. EES.

2. Organ występuje do Krajowej Jednostki ds. EES z właściwym wnioskiem w formie elektronicznej. Jeżeli z powodów niezależnych od tego organu nie ma możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej, składa się go w formie pisemnej.

3. Wzór wniosku o dodanie danych do EES, zgodnie z art. 19 rozporządzenia 2017/2226, w przypadku cofnięcia, unieważnienia lub przedłużenia pobytu krótkoterminowego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. Wzór wniosku o utworzenie, zgodnie z art. 14 ust. 8 rozporządzenia 2017/2226, rejestru indywidualnego i wpisu dotyczącego wjazdu/wyjazdu na wniosek obywatela państwa trzeciego przebywającego na terytorium państwa członkowskiego, którego pobyt krótkoterminowy rozpoczyna się bezpośrednio po pobycie na podstawie dokumentu pobytowego lub wizy długoterminowej i nie utworzono wcześniej rejestru indywidualnego, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

5. Wzór wniosku o utworzenie rejestru indywidualnego, aktualizację ostatniego wpisu dotyczącego wjazdu/wyjazdu oraz usunięcie istniejącego rejestru, zgodnie z art. 20 rozporządzenia 2017/2226, w przypadku obalenia domniemania, że obywatel państwa trzeciego nie spełnia warunków związanych z okresem dozwolonego pobytu na terytorium państw członkowskich lub przestał te warunki spełniać, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

6. Wzór wniosku o zmianę danych, zgodnie z art. 35 ust. 1-5 rozporządzenia 2017/2226, przez ich sprostowanie, uzupełnienie lub usunięcie w przypadku posiadania dowodów wskazujących na to, że dane zarejestrowane w EES są niezgodne ze stanem faktycznym, niekompletne lub że zostały przetworzone w EES niezgodnie z rozporządzeniem 2017/2226, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

7. Wzór wniosku o usunięcie danych w przypadku uzyskania przez obywatela państwa trzeciego polskiego obywatelstwa lub objęcia go zakresem art. 2 ust. 3 rozporządzenia 2017/2226, zgodnie z art. 35 ust. 6 rozporządzenia 2017/2226, jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 4.

1. Krajowa Jednostka ds. EES weryfikuje przesłany wniosek pod względem formalnym, a następnie wprowadza, modyfikuje lub usuwa wnioskowane dane EES zgodnie z zakresem uprawnień organu do przetwarzania danych EES.

2. O realizacji wniosku Krajowa Jednostka ds. EES informuje w sposób określony w § 3 ust. 2 organ uprawniony.

§ 5.

1. Krajowa Jednostka ds. EES odmawia realizacji wniosku, jeżeli wniosek nie zawiera informacji, które są niezbędne, aby wprowadzić, modyfikować lub usunąć dane EES, oraz informacji, które jednoznacznie wskazują na to, że wystąpiły przyczyny niezależne od danego organu uniemożliwiające bezpośredni dostęp do EES.

2. O odmowie realizacji wniosku Krajowa Jednostka ds. EES informuje w sposób określony w § 3 ust. 2 organ i wskazuje przyczynę odmowy.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem określonym w decyzji Komisji Europejskiej zgodnie z art. 66 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2226 z dnia 30 listopada 2017 r. ustanawiającego system wjazdu/ wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do takich obywateli oraz określającego warunki dostępu do EES na potrzeby ochrony porządku publicznego i zmieniającego konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenia (WE) nr 767/2008 i (UE) nr 1077/2011.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. T. Szymański

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).

2) Niniejsze rozporządzenie, w zakresie swojej regulacji, służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2226 z dnia 30 listopada 2017 r. ustanawiającego system wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do takich obywateli oraz określającego warunki dostępu do EES na potrzeby ochrony porządku publicznego i zmieniającego konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenia (WE) nr 767/2008 i (UE) nr 1077/2011 (Dz. Urz. UE L 327 z 09.12.2017, str. 20, Dz. Urz. UE L 236 z 19.09.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 258 z 15.10.2018, str. 5, Dz. Urz. UE L 117 z 03.05.2019, str. 13, Dz. Urz. UE L 135 z 22.05.2019, str. 27, Dz. Urz. UE L 248 z 13.07.2021, str. 11, Dz. Urz. UE L 249 z 14.07.2021, str. 15, Dz. Urz. UE L 2023/2667 z 07.12.2023 oraz Dz. Urz. UE L 2024/1356 z 22.05.2024).

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 236 z 19.09.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 258 z 15.10.2018, str. 5, Dz. Urz. UE L 117 z 03.05.2019, str. 13, Dz. Urz. UE L 135 z 22.05.2019, str. 27, Dz. Urz. UE L 248 z 13.07.2021, str. 11, Dz. Urz. UE L 249 z 14.07.2021, str. 15, Dz. Urz. UE L 2023/2667 z 07.12.2023 oraz Dz. Urz. UE L 2024/1356 z 22.05.2024.

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O DODANIE DANYCH DO SYSTEMU WJAZDU/WYJAZDU, ZGODNIE Z ART. 19 ROZPORZĄDZENIA 2017/2226, W PRZYPADKU COFNIĘCIA, UNIEWAŻNIENIA LUB PRZEDŁUŻENIA POBYTU KRÓTKOTERMINOWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 1 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1147)

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK O DODANIE DANYCH DO SYSTEMU WJAZDU/WYJAZDU, ZGODNIE Z ART. 19 ROZPORZĄDZENIA 2017/22261), W PRZYPADKU COFNIĘCIA, UNIEWAŻNIENIA LUB PRZEDŁUŻENIA POBYTU KRÓTKOTERMINOWEGO



Załącznik 2. [WZÓR – WNIOSEK O UTWORZENIE, ZGODNIE Z ART. 14 UST. 8 ROZPORZĄDZENIA 2017/2226, REJESTRU INDYWIDUALNEGO I WPISU DOTYCZĄCEGO WJAZDU/WYJAZDU NA WNIOSEK OBYWATELA PAŃSTWA TRZECIEGO PRZEBYWAJĄCEGO NA TERYTORIUM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO, KTÓREGO POBYT KRÓTKOTERMINOWY ROZPOCZYNA SIĘ BEZPOŚREDNIO PO POBYCIE NA PODSTAWIE DOKUMENTU POBYTOWEGO LUB WIZY DŁUGOTERMINOWEJ I NIE UTWORZONO WCZEŚNIEJ REJESTRU INDYWIDUALNEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR - WNIOSEK O UTWORZENIE, ZGODNIE Z ART. 14 UST. 8 ROZPORZĄDZENIA 2017/22261), REJESTRU INDYWIDUALNEGO I WPISU DOTYCZĄCEGO WJAZDU/WYJAZDU NA WNIOSEK OBYWATELA PAŃSTWA TRZECIEGO PRZEBYWAJĄCEGO NA TERYTORIUM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO, KTÓREGO POBYT KRÓTKOTERMINOWY ROZPOCZYNA SIĘ BEZPOŚREDNIO PO POBYCIE NA PODSTAWIE DOKUMENTU POBYTOWEGO LUB WIZY DŁUGOTERMINOWEJ I NIE UTWORZONO WCZEŚNIEJ REJESTRU INDYWIDUALNEGO


Załącznik 3. [WZÓR – WNIOSEK O UTWORZENIE REJESTRU INDYWIDUALNEGO, AKTUALIZACJĘ OSTATNIEGO WPISU DOTYCZĄCEGO WJAZDU/WYJAZDU ORAZ USUNIĘCIE ISTNIEJĄCEGO REJESTRU, ZGODNIE Z ART. 20 ROZPORZĄDZENIA 2017/2226, W PRZYPADKU OBALENIA DOMNIEMANIA, ŻE OBYWATEL PAŃSTWA TRZECIEGO NIE SPEŁNIA WARUNKÓW ZWIĄZANYCH Z OKRESEM DOZWOLONEGO POBYTU NA TERYTORIUM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH LUB PRZESTAŁ TE WARUNKI SPEŁNIAĆ]

Załącznik nr 3

WZÓR - WNIOSEK O UTWORZENIE REJESTRU INDYWIDUALNEGO, AKTUALIZACJĘ OSTATNIEGO WPISU DOTYCZĄCEGO WJAZDU/WYJAZDU ORAZ USUNIĘCIE ISTNIEJĄCEGO REJESTRU, ZGODNIE Z ART. 20 ROZPORZĄDZENIA 2017/22261), W PRZYPADKU OBALENIA DOMNIEMANIA, ŻE OBYWATEL PAŃSTWA TRZECIEGO NIE SPEŁNIA WARUNKÓW ZWIĄZANYCH Z OKRESEM DOZWOLONEGO POBYTU NA TERYTORIUM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH LUB PRZESTAŁ TE WARUNKI SPEŁNIAĆ



Załącznik 4. [WZÓR – WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH, ZGODNIE Z ART. 35 UST. 1–5 ROZPORZĄDZENIA 2017/2226, PRZEZ ICH SPROSTOWANIE, UZUPEŁNIENIE LUB USUNIĘCIE W PRZYPADKU POSIADANIA DOWODÓW WSKAZUJĄCYCH NA TO, ŻE DANE ZAREJESTROWANE W SYSTEMIE WJAZDU/WYJAZDU SĄ NIEZGODNE ZE STANEM FAKTYCZNYM, NIEKOMPLETNE LUB ŻE ZOSTAŁY PRZETWORZONE W SYSTEMIE WJAZDU/WYJAZDU NIEZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 2017/2226]

Załącznik nr 4

WZÓR - WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH, ZGODNIE Z ART. 35 UST. 1-5 ROZPORZĄDZENIA 2017/22261), PRZEZ ICH SPROSTOWANIE, UZUPEŁNIENIE LUB USUNIĘCIE W PRZYPADKU POSIADANIA DOWODÓW WSKAZUJĄCYCH NA TO, ŻE DANE ZAREJESTROWANE W SYSTEMIE WJAZDU/WYJAZDU SĄ NIEZGODNE ZE STANEM FAKTYCZNYM, NIEKOMPLETNE LUB ŻE ZOSTAŁY PRZETWORZONE W SYSTEMIE WJAZDU/WYJAZDU NIEZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 2017/22261)


Załącznik 5. [WZÓR – WNIOSEK O USUNIĘCIE DANYCH W PRZYPADKU UZYSKANIA PRZEZ OBYWATELA PAŃSTWA TRZECIEGO POLSKIEGO OBYWATELSTWA LUB OBJĘCIA GO ZAKRESEM ART. 2 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA 2017/2226, ZGODNIE Z ART. 35 UST. 6 ROZPORZĄDZENIA 2017/2226]

Załącznik nr 5

WZÓR - WNIOSEK O USUNIĘCIE DANYCH W PRZYPADKU UZYSKANIA PRZEZ OBYWATELA PAŃSTWA TRZECIEGO POLSKIEGO OBYWATELSTWA LUB OBJĘCIA GO ZAKRESEM ART. 2 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA 2017/22261), ZGODNIE Z ART. 35 UST. 6 ROZPORZĄDZENIA 2017/22261)


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-08-20
  • Data wejścia w życie: 9965-12-31
  • Data obowiązywania: 9965-12-31
Dziennik Ustaw

