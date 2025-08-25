1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównań (Dz. U. poz. 2623), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 marca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównań (Dz. U. poz. 488);

2) rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 sierpnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównania (Dz. U. poz. 1284).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 marca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównań (Dz. U. poz. 488), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 sierpnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównania (Dz. U. poz. 1284), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.".