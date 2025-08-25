REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1163
OBWIESZCZENIE
MINISTRA ENERGII1)
z dnia 8 sierpnia 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównania
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównań (Dz. U. poz. 2623), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 marca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównań (Dz. U. poz. 488);
2) rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 sierpnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównania (Dz. U. poz. 1284).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:
1) § 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 marca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównań (Dz. U. poz. 488), który stanowi:
"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";
2) § 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 sierpnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównania (Dz. U. poz. 1284), który stanowi:
"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.".
Minister Energii: M. Motyka
1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 1001).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Energii
z dnia 8 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1163)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 10 marca 2023 r.
w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównania2)
Na podstawie art. 12d3) ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2024 r. poz. 1509 oraz z 2025 r. poz. 290 i 759) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa wzór wniosku o:
1) wypłatę wyrównania, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, zwanej dalej "ustawą", stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia;
1a)4) wypłatę wyrównania, o którym mowa w art. 12aa ust. 1 ustawy, stanowiącego załącznik nr 1a do rozporządzenia;
2) wypłatę wyrównania, o którym mowa w art. 12c ust. 1 ustawy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)5) rozliczenie wyrównania, o którym mowa w art. 12a ust. 1 i art. 12aa ust. 1 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia6).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 10 marca 2023 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1163)
Załącznik nr 1
WZÓR - WNIOSEK O WYPŁATĘ WYRÓWNANIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 12A UST. 1 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU PALIW1)
Załącznik nr 1a7)
WZÓR - WNIOSEK O WYPŁATĘ WYRÓWNANIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 12AA UST. 1 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU PALIW1)
Załącznik nr 2
WZÓR - WNIOSEK O WYPŁATĘ WYRÓWNANIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 12C UST. 1 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU PALIW1)
Załącznik nr 38)
WZÓR - WNIOSEK O ROZLICZENIE WYRÓWNANIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 12A UST. 1 I ART. 12AA UST. 1 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU PALIW1)
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - energia kieruje Minister Energii, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 1001).
2) Tytuł w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 marca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównań (Dz. U. poz. 488), które weszło w życie z dniem 17 kwietnia 2024 r.
3) Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. poz. 859 i 1831 oraz z 2025 r. poz. 290) dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12d ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2024 r. poz. 1509 oraz z 2025 r. poz. 290 i 759) zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 12d ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw i mogą być zmieniane.
4) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 sierpnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównania (Dz. U. poz. 1284), które weszło w życie z dniem 30 sierpnia 2024 r.
5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.
6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 20 marca 2023 r.
7) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.
8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.
- Data ogłoszenia: 2025-08-25
- Data wejścia w życie: 2025-08-25
- Data obowiązywania: 2025-08-25
