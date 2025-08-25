REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1167
USTAWA
z dnia 9 lipca 2025 r.
o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym
Art. 1.
„Art. 41a. W przypadku przeniesienia na nabywcę praw wynikających z umowy deweloperskiej i umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5, w zakresie nieuregulowanym w art. 41, oraz umowy, o której mowa w art. 2 ust. 2, do odpowiedzialności dewelopera za wady fizyczne i prawne stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny o rękojmi przy sprzedaży.”.
Art. 2.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2025-08-25
- Data wejścia w życie: 2025-09-09
- Data obowiązywania: 2025-09-09
