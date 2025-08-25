REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1169

USTAWA

z dnia 5 sierpnia 2025 r.

o ustalaniu wysokości emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ustalonych w czerwcu w latach 2009-2019 oraz rent rodzinnych po ubezpieczonych, którym ustalono emerytury w czerwcu w latach 2009-2019

Tekst pierwotny

Art. 1.

Ustawa określa zasady ustalania wysokości:

1) emerytur ustalonych w czerwcu w latach 2009-2019 na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1631 i 1674 oraz z 2025 r. poz. 718, 769 i 1159);

2) rent rodzinnych przysługujących uprawnionym osobom na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych po ubezpieczonych, którym ustalono emerytury w czerwcu w latach 2009-2019;

3) rent rodzinnych przysługujących uprawnionym osobom na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych po ubezpieczonych, którzy osiągnęli wiek emerytalny określony w art. 24 ust. 1 tej ustawy i zmarli w czerwcu w latach 2009-2019 oraz nie mieli ustalonego prawa do emerytury.

Art. 2.

1. Ustalenie wysokości emerytury, o której mowa w art. 1 pkt 1, następuje na dzień jej ustalenia w latach 2009-2019, z uwzględnieniem art. 25a ust. 2 pkt 2 oraz ust. 2a i 2b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Wysokość emerytury ustalona w sposób, o którym mowa w ust. 1, podlega waloryzacji na zasadach określonych dla świadczeń emerytalno-rentowych, obowiązujących po dniu jej ustalenia.

3. Podstawą ustalenia wysokości renty rodzinnej, o której mowa w art. 1 pkt 2 lub 3, jest wysokość emerytury, o której mowa w art. 1 pkt 2 lub 3, ustalona w sposób określony w ust. 1 i 2.

4. Emerytura lub renta rodzinna, o których mowa w art. 1, w wysokości ustalonej zgodnie z ust. 1-3, nie mogą być niższe niż dotychczas wypłacane.

Art. 3.

Ustalenie wysokości emerytury lub renty rodzinnej, o którym mowa w art. 2, następuje z urzędu w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 4.

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesza z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia wysokości emerytury lub renty rodzinnej, o którym mowa w art. 2, prowadzone na podstawie niniejszej ustawy, w przypadku gdy toczy się postępowanie administracyjne lub cywilne w przedmiocie ustalenia prawa lub wysokości emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w art. 1.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podejmuje z urzędu postępowanie zawieszone z przyczyny określonej w ust. 1 w przypadku prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie.

Art. 5.

Postępowania administracyjne i cywilne w sprawie ustalenia wysokości emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w art. 1, w celu uwzględnienia art. 25a ust. 2 pkt 2 oraz ust. 2a i 2b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, toczą się do czasu uprawomocnienia się kończących je decyzji lub orzeczeń.

Art. 6.

Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie wszczyna się innych niż określone w niniejszej ustawie postępowań administracyjnych i cywilnych w sprawie ustalenia wysokości emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w art. 1, w celu uwzględnienia art. 25a ust. 2 pkt 2 oraz ust. 2a i 2b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Art. 7.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Art. 8.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-08-25
  • Data wejścia w życie: 2026-01-01
  • Data obowiązywania: 2026-01-01
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o ustalaniu wysokości emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ustalonych w czerwcu w latach 2009–2019 oraz rent rodzinnych po ubezpieczonych, którym ustalono emerytury w czerwcu w latach 2009–2019

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1169

USTAWA z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych oraz wsparcia przedsiębiorczości

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1168

REKLAMA

USTAWA z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1167

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1166

REKLAMA

USTAWA z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1165

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 sierpnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1164

OBWIESZCZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 8 sierpnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównania

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1163

USTAWA z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1162

USTAWA z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1161

USTAWA z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1160

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1159

USTAWA z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1158

USTAWA z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1157

USTAWA z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1156

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 20 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na zieloną transformację miast w obszarze ochrony środowiska w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1155

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1154

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1153

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych i wykazu rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych, z których użytkownik aplikacji mObywatel może pobrać dane

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1152

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1151

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 sierpnia 2025 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności z wymogami warunkowości społecznej, i procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanej stwierdzonej niezgodności z wymogami warunkowości społecznej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1150

REKLAMA