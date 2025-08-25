REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1169
USTAWA
z dnia 5 sierpnia 2025 r.
o ustalaniu wysokości emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ustalonych w czerwcu w latach 2009-2019 oraz rent rodzinnych po ubezpieczonych, którym ustalono emerytury w czerwcu w latach 2009-2019
Art. 1.
1) emerytur ustalonych w czerwcu w latach 2009-2019 na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1631 i 1674 oraz z 2025 r. poz. 718, 769 i 1159);
2) rent rodzinnych przysługujących uprawnionym osobom na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych po ubezpieczonych, którym ustalono emerytury w czerwcu w latach 2009-2019;
3) rent rodzinnych przysługujących uprawnionym osobom na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych po ubezpieczonych, którzy osiągnęli wiek emerytalny określony w art. 24 ust. 1 tej ustawy i zmarli w czerwcu w latach 2009-2019 oraz nie mieli ustalonego prawa do emerytury.
Art. 2.
2. Wysokość emerytury ustalona w sposób, o którym mowa w ust. 1, podlega waloryzacji na zasadach określonych dla świadczeń emerytalno-rentowych, obowiązujących po dniu jej ustalenia.
3. Podstawą ustalenia wysokości renty rodzinnej, o której mowa w art. 1 pkt 2 lub 3, jest wysokość emerytury, o której mowa w art. 1 pkt 2 lub 3, ustalona w sposób określony w ust. 1 i 2.
4. Emerytura lub renta rodzinna, o których mowa w art. 1, w wysokości ustalonej zgodnie z ust. 1-3, nie mogą być niższe niż dotychczas wypłacane.
Art. 3.
Art. 4.
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podejmuje z urzędu postępowanie zawieszone z przyczyny określonej w ust. 1 w przypadku prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2025-08-25
- Data wejścia w życie: 2026-01-01
- Data obowiązywania: 2026-01-01
