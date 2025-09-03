REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1213
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 29 sierpnia 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych
Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881 i 1019) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 44 uchyla się ust. 3 i 5;
2) w § 46 wyrazy „z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel” zastępuje się wyrazami „z dniem 17 września 2025 r.”;
3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:
a) w ust. 3 po wyrazach „folią laminującą” dodaje się wyrazy „niewykazującą luminescencji w promieniowaniu UV”,
b) w ust. 11 w pkt 2 w lit. c wyrazy „6 pkt” zastępuje się wyrazami „8 pkt, naniesiony w technice grawerowania laserowego przez producenta blankietu na etapie jego produkcji”.
§ 2.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: M. Cienkowska
1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 996).
- Data ogłoszenia: 2025-09-03
- Data wejścia w życie: 2025-09-17
- Data obowiązywania: 2025-09-17
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 września 2025 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Opalenicy w województwie wielkopolskim
USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o uchyleniu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej
REKLAMA