§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 1404 oraz z 2025 r. poz. 760) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 44 uchyla się ust. 3 i 5;

2) w § 46 wyrazy „z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel” zastępuje się wyrazami „z dniem 17 września 2025 r.”;

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) w ust. 3 po wyrazach „folią laminującą” dodaje się wyrazy „niewykazującą luminescencji w promieniowaniu UV”,

b) w ust. 11 w pkt 2 w lit. c wyrazy „6 pkt” zastępuje się wyrazami „8 pkt, naniesiony w technice grawerowania laserowego przez producenta blankietu na etapie jego produkcji”.