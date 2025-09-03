§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1226) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy „oraz imion rodziców”,

b) w pkt 5 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d i e w brzmieniu:

„d) dni wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy, urlopu opiekuńczego, o którym mowa w art. 218a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej „ustawą”,

e) dni lub godzin wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy, zwolnienia, o którym mowa w art. 218b ustawy;”,

c) w pkt 6 po lit. c dodaje się lit. ca w brzmieniu:

„ca) uzupełniającego urlopu macierzyńskiego, podstawy prawnej jego udzielenia, wymiaru oraz okresu trwania urlopu,”,

d) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) potrąceń z uposażenia, o których mowa w art. 249 ustawy;”;

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.