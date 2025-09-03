REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1217

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 27 sierpnia 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 188 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1131) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1226) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy „oraz imion rodziców”,

b) w pkt 5 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d i e w brzmieniu:

„d) dni wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy, urlopu opiekuńczego, o którym mowa w art. 218a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej „ustawą”,

e) dni lub godzin wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy, zwolnienia, o którym mowa w art. 218b ustawy;”,

c) w pkt 6 po lit. c dodaje się lit. ca w brzmieniu:

„ca) uzupełniającego urlopu macierzyńskiego, podstawy prawnej jego udzielenia, wymiaru oraz okresu trwania urlopu,”,

d) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) potrąceń z uposażenia, o których mowa w art. 249 ustawy;”;

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

1. Do spraw w zakresie wydania świadectwa służby wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Do spraw w zakresie sprostowania świadectwa służby oraz wydania odpisu świadectwa służby wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów i Gospodarki: A. Domański

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

Załącznik 1. [WZÓR - ŚWIADECTWO SŁUŻBY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 27 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1217)

WZÓR - ŚWIADECTWO SŁUŻBY



Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-09-03
  • Data wejścia w życie: 2025-09-11
  • Data obowiązywania: 2025-09-11
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

