REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1217
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 27 sierpnia 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
Na podstawie art. 188 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1131) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 2 w ust. 1:
a) w pkt 1 skreśla się wyrazy „oraz imion rodziców”,
b) w pkt 5 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d i e w brzmieniu:
„d) dni wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy, urlopu opiekuńczego, o którym mowa w art. 218a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej „ustawą”,
e) dni lub godzin wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy, zwolnienia, o którym mowa w art. 218b ustawy;”,
c) w pkt 6 po lit. c dodaje się lit. ca w brzmieniu:
„ca) uzupełniającego urlopu macierzyńskiego, podstawy prawnej jego udzielenia, wymiaru oraz okresu trwania urlopu,”,
d) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) potrąceń z uposażenia, o których mowa w art. 249 ustawy;”;
2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
2. Do spraw w zakresie sprostowania świadectwa służby oraz wydania odpisu świadectwa służby wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.
§ 3.
Minister Finansów i Gospodarki: A. Domański
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 27 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1217)
WZÓR - ŚWIADECTWO SŁUŻBY
- Data ogłoszenia: 2025-09-03
- Data wejścia w życie: 2025-09-11
- Data obowiązywania: 2025-09-11
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 września 2025 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Opalenicy w województwie wielkopolskim
USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o uchyleniu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej
REKLAMA