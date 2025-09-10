§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie środków zwalczaniaoraz(Dz. U. poz. 460) w § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa może zatwierdzić jako inny sposób wykorzystania lub unieszkodliwiania bulw ziemniaka uznanych za prawdopodobnie zakażone Clavibacter sepedonicus, o którym mowa w pkt 2 zdanie drugie lit. c załącznika V do rozporządzenia 2022/1194, nakaz przeznaczenia tych bulw do konsumpcji, jeżeli:

1) zostaną one:

a) sprzedane przez podmiot prowadzący uprawę bulw ziemniaka do:

- podmiotu wpisanego do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych ze względu na magazynowanie, pakowanie, sortowanie lub przemieszczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bulw ziemniaka albo

- podmiotu niewpisanego do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych prowadzącego sprzedaż detaliczną bulw ziemniaka przeznaczonych do konsumpcji na potrzeby własne odbiorców oraz

b) dostarczone bezpośrednio z miejsca ich produkcji do podmiotu, o którym mowa w lit. a tiret pierwsze albo drugie, oraz

2) sprzedaż, o której mowa w pkt 1 lit. a, zostanie potwierdzona fakturą w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, 894, 896 i 1203), oraz

3) podmiot, o którym mowa w pkt 1 lit. a tiret pierwsze albo drugie:

a) nie prowadzi sprzedaży poza punktem stałej lokalizacji (sprzedaż obwoźna i obnośna na targowiskach w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 707)) oraz

b) nie prowadzi sprzedaży tych bulw ziemniaka w ramach umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2024 r. poz. 1796 oraz z 2025 r. poz. 1172), oraz

c) zapewnia możliwość unieszkodliwienia resztek powstałych w wyniku magazynowania, pakowania, sortowania lub przemieszczania tych bulw ziemniaka w sposób wykluczający ryzyko rozprzestrzeniania się Clavibacter sepedonicus.”.