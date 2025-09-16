REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1246

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1246

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 12 września 2025 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 46 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. poz. 2437) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 1 uchyla się lit. g;

2) w § 2 skreśla się wyrazy „ , z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. g, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2028 r”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Energii: M. Motyka

1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 1206).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 834, 859, 1847 i 1881 oraz z 2025 r. poz. 303, 759 i 1218.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-09-16
  • Data wejścia w życie: 2025-09-17
  • Data obowiązywania: 2025-09-17
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

