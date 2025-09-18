REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1254
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 września 2025 r.
w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 - „Cyfrowy Uczeń”
Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881 i 1019) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) zakres i formę finansowego wspierania:
a) organów prowadzących publiczne i niepubliczne: przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły specjalne przysposabiające do pracy oraz branżowe szkoły II stopnia prowadzące kształcenie w formie dziennej), szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043 i 1160), z wyłączeniem branżowych centrów umiejętności,
b) Centrum Informatycznego Edukacji, zwanego dalej „CIE”,
c) Ośrodka Rozwoju Edukacji, będącego publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, o której mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zwanego dalej „ORE”
- w obszarze rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych technologii, realizowanego na podstawie Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 - „Cyfrowy Uczeń”, ustanowionego uchwałą nr 121 Rady Ministrów z dnia 17 września 2025 r., zwanego dalej „Programem”;
2) zakres informacji, jakie zawierają wniosek o udział w Programie i wniosek o udzielenie wsparcia finansowego;
3) tryb kwalifikacji wniosków, o których mowa w pkt 2;
4) sposób podziału środków budżetu państwa przyznanych na realizację Programu;
5) sposób monitorowania i oceny realizacji Programu.
§ 2.
1) publiczne i niepubliczne przedszkola, publiczne i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, zwane dalej „placówkami wychowania przedszkolnego”,
2) publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
3) publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. c, realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
4) publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, o których mowa w art. 8 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
5) publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły specjalne przysposabiające do pracy oraz branżowe szkoły II stopnia prowadzące kształcenie w formie dziennej), o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
6) publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego,
7) publiczne szkoły ponadpodstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (branżowe szkoły II stopnia prowadzące kształcenie w formie dziennej), o których mowa w art. 8 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
- zwane dalej „szkołami”,
8) szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, wchodzące w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, zwane dalej „szkołami w ORPEG”,
9) publiczne i niepubliczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, z wyłączeniem branżowych centrów umiejętności, zwane dalej „placówkami”,
10) publiczne placówki, o których mowa w art. 8 ust. 6, ust. 7 pkt 1, ust. 12 lub ust. 14a pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, z wyłączeniem placówek doskonalenia nauczycieli, zwane dalej „placówkami prowadzonymi przez ministrów właściwych”
- może być udzielone wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa, zwane dalej „wsparciem finansowym”, na zakup odpowiednio sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi lub na realizację działań określonych w § 3 ust. 1-4.
2. Wsparcie finansowe może być udzielone również CIE i ORE na realizację działań określonych w § 3 ust. 5 i 6.
§ 3.
1) sprzętu komputerowego (w tym komputerów stacjonarnych, pracowni terminalowych, laptopów, laptopów przeglądarkowych, tabletów), specjalistycznego oprogramowania, materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w postaci elektronicznej, zwanych dalej „cyfrowymi materiałami edukacyjnymi”, lub materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w art. 3 pkt 25 tej ustawy, w postaci elektronicznej, zwanych dalej „cyfrowymi materiałami ćwiczeniowymi”, wykorzystywanych do użytku służbowego nauczyciela;
2) sprzętu komputerowego (w tym komputerów stacjonarnych, pracowni terminalowych, laptopów, laptopów przeglądarkowych, tabletów), specjalistycznego oprogramowania, cyfrowych materiałów edukacyjnych lub cyfrowych materiałów ćwiczeniowych, wykorzystywanych do bezpośredniej pracy z dziećmi wyłącznie w przypadku prowadzenia zajęć z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
2. Wsparcie finansowe w odniesieniu odpowiednio do szkoły lub szkoły w ORPEG może być udzielone na:
1) dostosowanie do potrzeb danej szkoły pracowni otrzymanych w ramach inwestycji C2.2.1 „Wyposażenie szkół/instytucji w odpowiednie urządzenia i infrastrukturę ICT w celu poprawy ogólnej wydajności systemów edukacji” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (pracownie STEM i sztucznej inteligencji), zwanej dalej „inwestycją C2.2.1”;
2) doposażenie szkoły lub szkoły w ORPEG w sprzęt komputerowy, w tym komputery stacjonarne, pracownie terminalowe, laptopy, laptopy przeglądarkowe, tablety;
3) modernizację już posiadanego przez szkołę lub szkołę w ORPEG sprzętu komputerowego, w tym komputerów stacjonarnych, pracowni terminalowych, laptopów, laptopów przeglądarkowych, tabletów;
4) zakup dodatkowego wyposażenia dla już posiadanego sprzętu, w tym szafek do przechowywania tego sprzętu, stacji dokujących, robotów, mikrokontrolerów, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, monitorów interaktywnych;
5) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, które likwidują bariery ograniczające dostęp do treści nauczania oraz aktywność i uczestnictwo uczniów w zajęciach edukacyjnych, zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych lub praktycznej nauce zawodu;
6) modernizację sieci LAN w zakresie sprzętu;
7) zakup specjalistycznego sprzętu dla szkół prowadzących kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego;
8) zakup:
a) oprogramowania niezbędnego do skutecznego wykorzystywania sprzętu już posiadanego przez szkołę lub szkołę w ORPEG lub sprzętu, o którym mowa w pkt 1-7, zakupionego w ramach Programu, w tym odpowiednich licencji lub subskrypcji,
b) cyfrowych materiałów edukacyjnych lub cyfrowych materiałów ćwiczeniowych,
c) przestrzeni chmurowej,
d) usług do zdalnego zarządzania szkołą lub zakupionym sprzętem,
e) specjalistycznego oprogramowania dla szkół prowadzących kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego,
f) oprogramowania wykorzystującego elementy sztucznej inteligencji.
3. Wsparcie finansowe w odniesieniu do placówki może być udzielone na:
1) doposażenie placówki w sprzęt komputerowy, w tym komputery stacjonarne, pracownie terminalowe, laptopy, laptopy przeglądarkowe, tablety;
2) modernizację już posiadanego przez placówkę sprzętu komputerowego, w tym komputerów stacjonarnych, pracowni terminalowych, laptopów, laptopów przeglądarkowych, tabletów;
3) zakup dodatkowego wyposażenia dla już posiadanego sprzętu, w tym szafek do przechowywania tego sprzętu, stacji dokujących, robotów, mikrokontrolerów, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, monitorów interaktywnych;
4) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, które likwidują bariery ograniczające dostęp do treści nauczania oraz aktywność i uczestnictwo uczniów w zajęciach edukacyjnych lub praktycznej nauce zawodu;
5) modernizację sieci LAN w zakresie sprzętu;
6) zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego;
7) zakup:
a) oprogramowania niezbędnego do skutecznego wykorzystywania sprzętu już posiadanego przez placówkę lub sprzętu, o którym mowa w pkt 1-6, zakupionego w ramach Programu, w tym odpowiednich licencji lub subskrypcji,
b) cyfrowych materiałów edukacyjnych lub cyfrowych materiałów ćwiczeniowych,
c) przestrzeni chmurowej,
d) usług do zdalnego zarządzania zakupionym sprzętem,
e) specjalistycznego oprogramowania na potrzeby kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego,
f) oprogramowania wykorzystującego elementy sztucznej inteligencji.
4. Wsparcie finansowe w odniesieniu do placówki prowadzonej przez ministra właściwego może być udzielone na:
1) doposażenie placówki prowadzonej przez ministra właściwego w sprzęt komputerowy, w tym komputery stacjonarne, pracownie terminalowe, laptopy, laptopy przeglądarkowe, tablety;
2) modernizację już posiadanego przez placówkę prowadzoną przez ministra właściwego sprzętu komputerowego, w tym komputerów stacjonarnych, pracowni terminalowych, laptopów, laptopów przeglądarkowych, tabletów;
3) zakup dodatkowego wyposażenia dla już posiadanego sprzętu, w tym szafek do przechowywania tego sprzętu, stacji dokujących, robotów, mikrokontrolerów, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, monitorów interaktywnych;
4) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, które likwidują bariery ograniczające dostęp do treści nauczania oraz aktywność i uczestnictwo uczniów w zajęciach edukacyjnych lub praktycznej nauce zawodu;
5) modernizację sieci LAN w zakresie sprzętu;
6) zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego;
7) zakup:
a) oprogramowania niezbędnego do skutecznego wykorzystywania sprzętu już posiadanego przez placówkę prowadzoną przez ministra właściwego lub sprzętu, o którym mowa w pkt 1-6, zakupionego w ramach Programu, w tym odpowiednich licencji lub subskrypcji,
b) cyfrowych materiałów edukacyjnych lub cyfrowych materiałów ćwiczeniowych,
c) przestrzeni chmurowej,
d) usług do zdalnego zarządzania zakupionym sprzętem,
e) specjalistycznego oprogramowania na potrzeby kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego,
f) oprogramowania wykorzystującego elementy sztucznej inteligencji;
8) wsparcie rozwijania umiejętności cyfrowych nauczycieli, w szczególności w zakresie poprawnego metodycznie wykorzystywania sprzętu zakupionego w ramach inwestycji C2.2.1, myślenia komputacyjnego, umiejętności w zakresie skutecznego nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych - matematyki, fizyki, chemii, informatyki, biologii i geografii, budowania zdrowych nawyków związanych z korzystaniem z technologii cyfrowych, a także wykorzystywanie w pracy nauczyciela Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, o której mowa w art. 44a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zwanej dalej „ZPE”, i jej zasobów.
5. Wsparcie finansowe w odniesieniu do CIE może być udzielone na:
1) tworzenie, rozwijanie i utrzymanie narzędzi i usług cyfrowych dla edukacji, wspierających proces rozwijania umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży, nauczycieli lub osób zatrudnionych w szkole na podstawie art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
2) rozwijanie bazy sprzętowej i infrastruktury służących realizacji działań kształtujących lub rozwijających umiejętności cyfrowe dzieci i młodzieży, nauczycieli lub osób zatrudnionych w szkole na podstawie art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
6. Wsparcie finansowe w odniesieniu do ORE może być udzielone na:
1) zapewnienie funkcjonowania w ORE zespołu, który zapewni wsparcie merytoryczne dla udostępnianych na ZPE cyfrowych materiałów edukacyjnych i cyfrowych materiałów ćwiczeniowych, w tym realizację konkursu dla nauczycieli szkół, w ramach którego będą oni mogli odpłatnie tworzyć cyfrowe materiały edukacyjne lub cyfrowe materiały ćwiczeniowe, wspierające proces kształcenia, udostępniane następnie nieodpłatnie innym nauczycielom na ZPE;
2) wsparcie rozwijania umiejętności cyfrowych nauczycieli lub osób zatrudnionych w szkole na podstawie art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w szczególności w zakresie poprawnego metodycznie wykorzystywania sprzętu zakupionego w ramach inwestycji C2.2.1, myślenia komputacyjnego, umiejętności w zakresie skutecznego nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych - matematyki, fizyki, chemii, informatyki, biologii i geografii, budowania zdrowych nawyków związanych z korzystaniem z technologii cyfrowych, a także wykorzystywanie w pracy nauczyciela ZPE i jej zasobów, w szczególności przygotowanie szkoleń i kursów online dla nauczycieli, udostępnionych na ZPE.
7. Wsparcie finansowe w odniesieniu do podmiotu wyłonionego w konkursie może być udzielone na przeprowadzenie oceny skuteczności realizacji Programu w roku 2026 i 2028.
§ 4.
2. W przypadku szkoły lub placówki, której organem prowadzącym jest minister, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 lit. a-h oraz j i k, oraz szkoły w OPREG przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora tej szkoły lub placówki oraz dyrektora szkoły w ORPEG.
3. W przypadku zwrócenia wsparcia finansowego przez placówkę wychowania przedszkolnego lub szkołę, z przyczyn od nich niezależnych, organ prowadzący może ponownie ubiegać się o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tej placówki wychowania przedszkolnego lub szkoły w kolejnych latach realizacji Programu.
4. W przypadku zwrócenia wsparcia finansowego przez placówkę prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, z przyczyn od niej niezależnych w 2025 r., organ prowadzący tę placówkę może ponownie ubiegać się o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tej placówki w 2026 r.
5. W przypadku szkoły, której organem prowadzącym jest minister, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 lit. a-h oraz j i k, oraz szkoły w OPREG przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do dyrektora tej szkoły oraz dyrektora szkoły w ORPEG.
§ 5.
2. W przypadku sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi innych niż określone w przepisach, o których mowa w ust. 1, zakupione w ramach udzielonego wsparcia finansowanego sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia określone w § 3 ust. 1-4 spełniają następujące wymagania:
1) posiadają deklarację CE;
2) posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta;
3) posiadają certyfikat ISO 14001 dla producenta;
4) spełniają wymogi normy Energy Star 5.0 - w przypadku komputerów przenośnych;
5) są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie później niż rok przed dostawą do odbiorcy) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
6) posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, sporządzone w języku polskim;
7) posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata, a w przypadku monitorów - nie krótszy niż 5 lat;
8) posiadają preinstalowany system operacyjny, oprogramowanie biurowe, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych - w przypadku komputerów;
9) serwis gwarancyjny jest zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
10) w przypadku zakupu danego rodzaju sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi w więcej niż jednym egzemplarzu - sprzęt danego rodzaju, wszystkie pomoce dydaktyczne i wszystkie narzędzia danego rodzaju pochodzą od jednego producenta;
11) komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi, sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy;
12) w przypadku naprawy realizowanej poza miejscem użytkowania sprzętu - wszelkie koszty związane z dostarczeniem sprzętu do serwisu gwarancyjnego i z powrotem do użytkownika są pokrywane przez gwaranta w ramach gwarancji (w systemie door-to-door obejmującym odbiór uszkodzonego sprzętu z placówki wychowania przedszkolnego, ze szkoły, szkoły w ORPEG, placówki lub placówki prowadzonej przez ministra właściwego, zapewnienie na czas naprawy sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych i wydajnościowych oraz dostarczenie sprzętu po naprawie bezpośrednio do placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły w ORPEG, placówki lub placówki prowadzonej przez ministra właściwego), z tym że wymogu gwarancji nie stosuje się w przypadku, gdy placówka wychowania przedszkolnego, szkoła, szkoła w ORPEG, placówka lub placówka prowadzona przez ministra właściwego lub ich organ prowadzący zapewniają obsługę serwisową na co najmniej tych samych warunkach.
3. Wymagania określone w ust. 2 nie dotyczą oprogramowania, materiałów, przestrzeni chmurowej i usług, o których mowa odpowiednio w § 3 ust. 1, ust. 2 pkt 5 i 8, ust. 3 pkt 4 i 7 oraz ust. 4 pkt 4 i 7.
§ 6.
1) korzystanie z ZPE - w przypadku szkół;
2) uzupełnienie w systemie informacji oświatowej, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 152, 858, 1572 i 1933 oraz z 2025 r. poz. 1019 i 1160), danych w zakresie sprzętu komputerowego i innego sprzętu cyfrowego;
3) opracowanie programu cyfrowej transformacji szkoły w rozumieniu Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji, stanowiącej załącznik do uchwały nr 98 Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie przyjęcia polityki publicznej pod nazwą „Polityka Cyfrowej Transformacji Edukacji” (M.P. poz. 812), zwanej dalej „PCTE”, wraz ze wskazaniem, w jakim zakresie wsparcie otrzymane w ramach Programu przyczyni się do realizacji programu cyfrowej transformacji szkoły - w przypadku szkół;
4) wskazanie, w jaki sposób nauczyciele szkoły lub placówki zostaną przygotowani do efektywnego wykorzystania wsparcia otrzymanego w ramach Programu;
5) nieotrzymanie wsparcia finansowego na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi takich samych jak sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia określone w § 3 ust. 2 i 3, w okresie ostatnich 4 lat przed datą złożenia wniosku o udział w Programie.
2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się za spełniony również w przypadku:
1) otrzymania wsparcia finansowego na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi innych niż sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia określone w § 3 ust. 2 i 3, w okresie ostatnich 4 lat przed datą złożenia wniosku o udział w Programie;
2) otrzymania sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi takich samych jak sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia określone w § 3 ust. 2 i 3 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w okresie ostatnich 4 lat przed datą złożenia wniosku o udział w Programie.
3. Warunkiem udziału w Programie placówki wychowania przedszkolnego jest:
1) wskazanie, w jaki sposób nauczyciele zostaną przygotowani do efektywnego wykorzystania wsparcia otrzymanego w ramach Programu;
2) wskazanie, w jakim zakresie wsparcie otrzymane w ramach Programu przyczyni się do realizacji zadań placówki wychowania przedszkolnego wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
4. Warunkiem udziału w Programie szkoły w OPREG jest:
1) wskazanie, w jaki sposób nauczyciele szkoły w OPREG zostaną przygotowani do efektywnego wykorzystania wsparcia otrzymanego w ramach Programu;
2) wskazanie, w jakim zakresie wsparcie otrzymane w ramach Programu przyczyni się do realizacji zadań szkoły w OPREG.
5. Warunkiem udziału w Programie placówki prowadzonej przez ministra właściwego jest wskazanie, w jaki sposób wsparcie otrzymane w ramach Programu przyczyni się do realizacji zadań zgodnych z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa i celami PCTE, dotyczących:
1) poprawnego metodycznie wykorzystywania sprzętu zakupionego w ramach inwestycji C2.2.1;
2) myślenia komputacyjnego, umiejętności w zakresie skutecznego nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych - matematyki, fizyki, chemii, informatyki, biologii i geografii;
3) wykorzystywania w pracy nauczyciela ZPE i jej zasobów.
§ 7.
1) jednostkom samorządu terytorialnego;
2) osobom prawnym innym niż jednostki samorządu terytorialnego;
3) osobom fizycznym;
4) ministrom:
a) Ministrowi Obrony Narodowej,
b) Ministrowi Sprawiedliwości,
c) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej,
d) ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa,
e) ministrowi właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej,
f) ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
g) ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa,
h) ministrowi właściwemu do spraw środowiska,
i) ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
j) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
k) ministrowi właściwemu do spraw zawodów określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, o których mowa w art. 8 ust. 14a pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
2. Wsparcia finansowego udziela się CIE i ORE.
3. Wsparcia finansowego udziela się w formie:
1) dotacji dla organu prowadzącego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3;
2) dofinansowania dla ministra, o którym mowa w ust. 1 pkt 4;
3) dofinansowania dla CIE i ORE.
4. Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, w odniesieniu do każdej placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, wnioskujących o udział w Programie, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 % kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.
5. Wkład własny, o którym mowa w ust. 4, w przypadku:
1) organu prowadzącego będącego jednostką samorządu terytorialnego nie może być finansowany ze środków innych niż dochody własne tej jednostki;
2) organu prowadzącego będącego osobą fizyczną lub osobą prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego nie może być finansowany ze środków publicznych pochodzących z innych źródeł.
6. Do wkładu własnego, o którym mowa w ust. 4, zalicza się:
1) wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi określonych w § 3 ust. 1-3 objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie;
2) wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych lub narzędzi z zakresu nowoczesnych technologii, wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne, zakupionych w roku złożenia wniosku o udział w Programie, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.
7. W celu spełnienia warunku określonego w ust. 4 dopuszcza się połączenie wkładu finansowego i rzeczowego, o których mowa w ust. 6.
8. Wkład rzeczowy, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, w formie:
1) sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych lub narzędzi z zakresu nowoczesnych technologii, spełnia wymagania określone w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, a w przypadku sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi zakupionych w odniesieniu do szkół artystycznych prowadzących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego - spełnia wymagania określone w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
2) sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych lub narzędzi z zakresu nowoczesnych technologii innych niż określone w przepisach, o których mowa w pkt 1, spełnia wymagania określone w § 5 ust. 2.
9. Jeżeli wsparcie finansowe będzie przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572 i 1717), wkład własny organu prowadzącego, o którym mowa w ust. 4, wynosi co najmniej 50 % kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.
§ 8.
1) nie więcej niż 100 dzieci - 15 000 zł;
2) od 101 do 200 dzieci - 30 000 zł;
3) więcej niż 200 dzieci - 45 000 zł.
2. Maksymalna kwota wsparcia finansowego, jaką organ prowadzący może uzyskać w odniesieniu do danej szkoły podstawowej, szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub szkoły w ORPEG, jest uzależniona od liczby uczniów w tej szkole na dzień złożenia wniosku o udział w Programie i wynosi w przypadku szkoły podstawowej, szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub szkoły w ORPEG liczącej:
1) nie więcej niż 100 uczniów - 30 000 zł;
2) od 101 do 300 uczniów - 45 000 zł;
3) od 301 do 600 uczniów - 60 000 zł;
4) od 601 do 1000 uczniów - 75 000 zł;
5) więcej niż 1000 uczniów - 100 000 zł.
3. Maksymalna kwota wsparcia finansowego, jaką organ prowadzący może uzyskać w odniesieniu do danej szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, jest uzależniona od liczby uczniów w tej szkole na dzień złożenia wniosku o udział w Programie i wynosi w przypadku szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego liczącej:
1) nie więcej niż 100 uczniów - 30 000 zł;
2) od 101 do 300 uczniów - 45 000 zł;
3) od 301 do 600 uczniów - 60 000 zł;
4) od 601 do 1000 uczniów - 75 000 zł;
5) więcej niż 1000 uczniów - 100 000 zł.
4. Maksymalna kwota wsparcia finansowego w odniesieniu do danej placówki lub placówki prowadzonej przez ministra właściwego wynosi 75 000 zł.
5. Wysokość wsparcia finansowego, jakie łącznie może uzyskać organ prowadzący w danym roku budżetowym realizacji Programu, stanowi sumę kwot wsparcia finansowego uzyskanego w odniesieniu do poszczególnych placówek wychowania przedszkolnego, szkół, szkół w ORPEG, placówek lub placówek prowadzonych przez ministrów właściwych.
6. W przypadku wnioskowania przez organ prowadzący, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-3, o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie niższej niż określona w ust. 1-4, wkład własny tego organu prowadzącego w odniesieniu do danej placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki wynosi co najmniej 20 % kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.
§ 9.
1) zakupienia sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi określonych w § 3 ust. 1-3;
2) zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi określonych w § 3 ust. 1-3 z infrastrukturą szkolną przez ich dostawców;
3) zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi zakupionych sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi określonych w § 3 ust. 1-3 realizowanych przez ich dostawców.
2. W ramach udzielonego wsparcia finansowego dyrektor szkoły lub placówki, której organem prowadzącym jest minister, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 lit. a-h oraz j i k, oraz dyrektor ORPEG lub upoważniony przez niego dyrektor szkoły w ORPEG są obowiązani do:
1) zakupienia sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi określonych w § 3 ust. 2 i 4;
2) zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi określonych w § 3 ust. 2 i 4 z infrastrukturą szkolną przez ich dostawców;
3) zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi zakupionych sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi określonych w § 3 ust. 2 i 4 realizowanych przez ich dostawców.
§ 10.
1) uczestniczeniu w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu przez:
a) dyrektora szkoły, szkoły w ORPEG, placówki lub placówki prowadzonej przez ministra właściwego,
b) koordynatora cyfrowej edukacji - w przypadku szkół,
c) co najmniej trzech nauczycieli niebędących nauczycielami informatyki - w przypadku szkół i szkół w OPREG,
d) co najmniej jednego wychowawcy - w przypadku placówek,
e) co najmniej jednego nauczyciela - w przypadku placówek artystycznych,
f) co najmniej trzech nauczycieli - w przypadku placówek prowadzonych przez ministrów właściwych;
2) uczestniczeniu przez co najmniej jednego nauczyciela szkoły, szkoły w ORPEG lub placówki w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących nowoczesne technologie w nauczaniu, w tym:
a) udziale w co najmniej trzech spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
b) zorganizowaniu w szkole, szkole w ORPEG lub placówce w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu,
c) dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i przykładów dobrych praktyk;
3) wykorzystywaniu nowoczesnych technologii na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły lub szkoły w ORPEG, uczestniczącej w Programie, w trakcie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów w każdym tygodniu nauki (liczba 5 godzin jest obliczana jako średnia ze wszystkich tygodni zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym) w każdym roku szkolnym realizacji Programu, począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi określonych w § 3 ust. 2 zakupionych w ramach Programu, przy czym warunek ten szkoła lub szkoła w OPREG jest obowiązana spełniać przez cały okres trwania Programu aż do ostatniego roku szkolnego trwania Programu;
4) przedstawieniu dla potrzeb organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie, obejmującego zadania, o których mowa w pkt 1-3, oraz:
a) ocenę wpływu wsparcia otrzymanego w ramach Programu na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania,
b) ocenę stopnia realizacji przez odpowiednio szkołę, szkołę w ORPEG lub placówkę zadań, o których mowa w pkt 1-3, wynikających z udziału w Programie,
c) charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu;
5) wypełnianiu elektronicznych ankiet dotyczących realizacji Programu;
6) udziale w badaniach na potrzeby przeprowadzenia oceny skuteczności realizacji Programu.
2. Organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-3, jest obowiązany zapewnić wsparcie techniczne w postaci usługi administratora odpowiedzialnego za prawidłowe funkcjonowanie sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi określonych w § 3 ust. 1-3 zakupionych w ramach Programu;
3. W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez ministrów właściwych dyrektor tej szkoły lub placówki, a w przypadku szkół w ORPEG - dyrektor OPREG lub upoważniony przez niego dyrektor szkoły w ORPEG, jest obowiązany zapewnić wsparcie techniczne w postaci usługi administratora odpowiedzialnego za prawidłowe funkcjonowanie sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi określonych w § 3 ust. 2 i 4 zakupionych w ramach Programu.
4. Weryfikacja realizacji przez szkoły, szkoły w ORPEG, placówki i placówki prowadzone przez ministrów właściwych działań dotyczących wdrożenia stosowania nowoczesnych technologii w procesie nauczania, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, odbywa się na etapie oceny składanych przez nie sprawozdań, o których mowa w ust. 1 pkt 4. Brak zrealizowania przez szkoły, szkoły w ORPEG, placówki i placówki prowadzone przez ministrów właściwych działań dotyczących wdrożenia stosowania nowoczesnych technologii w procesie nauczania, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, skutkuje brakiem możliwości uzyskania wsparcia w innych, realizowanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, działaniach wspierających proces cyfrowej transformacji edukacji, realizowanych w okresie trwania Programu.
§ 11.
2. Środki budżetu państwa na wsparcie finansowe dla szkół lub placówek, których organami prowadzącymi są ministrowie, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4, są przekazywane tym ministrom na podstawie listy tych szkół lub placówek uprawnionych do udziału w Programie.
§ 12.
2. Dyrektor placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki występuje do organu prowadzącego, o którym mowa odpowiednio w § 7 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 4 lit. a-h oraz j i k, a w przypadku szkoły w ORPEG - do dyrektora ORPEG, z wnioskiem o udział w Programie w 2026 r. w terminie do dnia 15 maja 2026 r.
3. Wniosek o udział w Programie składany w latach 2025 i 2026 zawiera:
1) nazwę, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej:
a) placówki wychowania przedszkolnego, placówki lub placówki prowadzonej przez ministra właściwego - w przypadku wniosku składanego w 2025 r.,
b) placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły w ORPEG lub placówki - w przypadku wniosku składanego w 2026 r.;
2) nazwę powiatu, na którego terenie znajduje się placówka wychowania przedszkolnego, szkoła lub placówka, wraz z wysokością wskaźnika wykluczenia społeczno-sieciowego tego powiatu, o którym mowa w § 15 ust. 8, dostępną w formularzu, o którym mowa w ust. 9;
3) informację o spełnianiu warunków, o których mowa w § 6, w tym informację o opracowaniu programu cyfrowej transformacji szkoły w rozumieniu PCTE, wraz ze wskazaniem, w jakim zakresie wsparcie otrzymane w ramach Programu przyczyni się do realizacji programu cyfrowej transformacji szkoły oraz dołączeniem tego programu jako załącznika do wniosku - w przypadku wniosku składanego w 2026 r.;
4) informację o aktualnym stanie wyposażenia odpowiednio placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły w ORPEG, placówki lub placówki prowadzonej przez ministra właściwego w sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia określone w § 3 ust. 1-4, a także w inne nowoczesne technologie, wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne lub o planach ich wprowadzania;
5) kalkulację kosztów planowanego w ramach Programu zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi określonych w § 3 ust. 1-4;
6) informację o planowanych sposobach korzystania ze sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi określonych w § 3 ust. 1-4 zakupionych w ramach Programu w celu zmiany sposobu nauczania lub uczenia się;
7) wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi określonych w § 3 ust. 1-4;
8) numer placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
9) liczbę uczniów lub wychowanków odpowiednio w placówce wychowania przedszkolnego, szkole, szkole w ORPEG lub placówce;
10) liczbę uczniów i wychowanków objętych bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną - w przypadku poradni psychologiczno-pedagogicznej.
4. Dyrektor placówki wychowania przedszkolnego lub szkoły występuje do organu prowadzącego, o którym mowa odpowiednio w § 7 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 4 lit. a-h oraz j i k, a w przypadku szkoły w ORPEG - do dyrektora ORPEG, z wnioskiem o udział w Programie w:
1) 2027 r. - w terminie do dnia 15 maja 2027 r.;
2) 2028 r. - w terminie do dnia 15 maja 2028 r.
5. Wniosek o udział w Programie składany w latach 2027 i 2028 zawiera:
1) nazwę, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub szkoły w ORPEG;
2) nazwę powiatu, na którego terenie znajduje się placówka wychowania przedszkolnego lub szkoła, wraz z wysokością wskaźnika wykluczenia społeczno-sieciowego tego powiatu, o którym mowa w § 15 ust. 8, dostępną w formularzu, o którym mowa w ust. 9;
3) informację o spełnianiu warunków, o których mowa w § 6, w tym informację o opracowaniu programu cyfrowej transformacji szkoły w rozumieniu PCTE, wraz ze wskazaniem, w jakim zakresie wsparcie otrzymane w ramach Programu przyczyni się do realizacji programu cyfrowej transformacji szkoły oraz dołączeniem tego programu jako załącznika do wniosku;
4) informację o aktualnym stanie wyposażenia odpowiednio placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub szkoły w ORPEG w sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia określone w § 3 ust. 1 i 2, a także w inne nowoczesne technologie, wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne lub o planach ich wprowadzania;
5) kalkulację kosztów planowanego w ramach Programu zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi określonych w § 3 ust. 1 i 2;
6) informację o planowanych sposobach korzystania ze sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi określonych w § 3 ust. 1 i 2 zakupionych w ramach Programu w celu zmiany sposobu nauczania lub uczenia się;
7) wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi określonych w § 3 ust. 1 i 2;
8) numer placówki wychowania przedszkolnego lub szkoły w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
9) liczbę uczniów lub wychowanków odpowiednio w placówce wychowania przedszkolnego, szkole lub szkole w ORPEG.
6. Organ prowadzący, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-3, minister, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 lit. a-h oraz j i k, a w przypadku szkoły w ORPEG - dyrektor ORPEG, weryfikuje wniosek odpowiednio dyrektora placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, placówki lub placówki prowadzonej przez ministra właściwego pod względem prawidłowości i kompletności danych zawartych w tym wniosku.
7. Wniosek o udział w Programie złożony przez dyrektora szkoły lub placówki, której organem prowadzącym jest minister, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 lit. a-h oraz j i k, stanowi równocześnie wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tej szkoły lub placówki oraz szkoły w ORPEG.
8. Wniosek o udział w Programie może być złożony w postaci elektronicznej.
9. Formularze wniosków o udział w Programie minister właściwy do spraw oświaty i wychowania publikuje na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§ 13.
2. Organ prowadzący, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-3, występuje do wojewody właściwego ze względu na siedzibę placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w 2026 r. w terminie do dnia 30 maja 2026 r.
3. Organ prowadzący, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-3, występuje do wojewody właściwego ze względu na siedzibę placówki wychowania przedszkolnego lub szkoły z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w:
1) 2027 r. - w terminie do dnia 30 maja 2027 r.;
2) 2028 r. - w terminie do dnia 30 maja 2028 r.
4. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego organu prowadzącego, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-3, zawiera:
1) listę odpowiednio placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek, zgłoszonych do udziału w Programie wraz z ich numerem w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
2) wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek, wnioskujących o udział w Programie;
3) oryginały albo kopie wniosków o udział w Programie złożonych odpowiednio przez dyrektorów placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek;
4) oświadczenie dotyczące wysokości wkładu własnego w odniesieniu do poszczególnych placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek, wnioskujących o udział w Programie;
5) oświadczenie o zobowiązaniu się organu prowadzącego, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-3, do zapewnienia realizacji działań, o których mowa w § 10 ust. 1, przez odpowiednio placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, wnioskujące o udział w Programie.
5. Dyrektor ORPEG występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w:
1) 2026 r. - w terminie do dnia 30 maja 2026 r.;
2) 2027 r. - w terminie do dnia 30 maja 2027 r.;
3) 2028 r. - w terminie do dnia 30 maja 2028 r.
6. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego dyrektora ORPEG zawiera:
1) listę szkół w ORPEG zgłoszonych do udziału w Programie;
2) wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół w ORPEG wnioskujących o udział w Programie;
3) oryginały albo kopie wniosków o udział w Programie złożonych przez dyrektorów szkół w ORPEG;
4) oświadczenie o zobowiązaniu się dyrektora ORPEG do zapewnienia realizacji działań, o których mowa w § 10 ust. 1, przez szkoły w ORPEG, wnioskujące o udział w Programie.
7. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego może być złożony w postaci elektronicznej.
8. Formularze wniosków o udzielenie wsparcia finansowego minister właściwy do spraw oświaty i wychowania publikuje na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§ 14.
2. Zespoły powołane odpowiednio przez wojewodę oraz ministrów, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4, kwalifikują odpowiednio placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły w ORPEG lub placówki do objęcia wsparciem finansowym w 2026 r. w terminie do dnia 15 czerwca 2026 r.
3. Zespoły powołane odpowiednio przez wojewodę oraz ministrów, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4, kwalifikują odpowiednio placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub szkoły w ORPEG do objęcia wsparciem finansowym w:
1) 2027 r. - w terminie do dnia 15 czerwca 2027 r.;
2) 2028 r. - w terminie do dnia 15 czerwca 2028 r.
4. Zespół, o którym mowa w ust. 1-3, składa się z co najmniej trzech osób, w tym:
1) w przypadku zespołu powołanego przez wojewodę - dwóch przedstawicieli kuratora oświaty, w tym wojewódzkiego koordynatora do spraw innowacji w edukacji;
2) w przypadku zespołu powołanego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - jednego przedstawiciela specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
3) w przypadku zespołu powołanego przez ministra właściwego innego niż minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - jednego przedstawiciela komórki organizacyjnej urzędu obsługującego tego ministra prowadzącej sprawy z zakresu sprawowanego przez tego ministra nadzoru nad prowadzonymi przez niego szkołami;
4) w przypadku zespołu powołanego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania - jednego przedstawiciela ORPEG.
5. Wojewoda oraz minister, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 4, zapewniają warunki pracy powołanych przez siebie zespołów.
6. Zespół powołany przez wojewodę działa na podstawie regulaminu.
§ 15.
2. Zespół, o którym mowa w § 14 ust. 1-3, powołany przez ministra, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 4, dokonuje kwalifikacji wniosków o udział w Programie złożonych przez dyrektorów szkół i placówek, których organem prowadzącym jest ten minister.
3. Kwalifikacji nie podlegają wnioski niepełne lub złożone po terminie.
4. Jeżeli w danym roku realizacji Programu wnioskowana łączna kwota wsparcia finansowego dla wszystkich placówek wychowania przedszkolnego, szkół, szkół w ORPEG, placówek i placówek prowadzonych przez ministrów właściwych jest niższa niż kwota środków budżetu państwa na wsparcie finansowe zaplanowanych na dany rok budżetowy dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół, szkół w ORPEG, placówek i placówek prowadzonych przez ministrów właściwych, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przyznaje kwotę środków budżetu państwa na wsparcie finansowe w wysokości wynikającej z tej wnioskowanej łącznej kwoty wsparcia finansowego, wyliczając kwotę na obsługę zadań bezpośrednio związanych z realizacją Programu przez wojewodów.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, zespół, o którym mowa w § 14 ust. 1-3, kwalifikuje do objęcia wsparciem finansowym wszystkie placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły w ORPEG, placówki lub placówki prowadzone przez ministrów właściwych, wnioskujące o udział w Programie.
6. Jeżeli w danym roku realizacji Programu wnioskowana łączna kwota wsparcia finansowego dla wszystkich placówek wychowania przedszkolnego, szkół, szkół w ORPEG, placówek lub placówek prowadzonych przez ministrów właściwych, jest wyższa niż kwota środków budżetu państwa na wsparcie finansowe zaplanowanych na dany rok budżetowy dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół, szkół w ORPEG, placówek i placówek prowadzonych przez ministrów właściwych, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dzieli tę kwotę proporcjonalnie do liczby placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w województwie oraz liczby szkół i placówek prowadzonych przez ministrów właściwych oraz szkół w ORPEG, oraz informuje wojewodę, ministra właściwego i dyrektora ORPEG o przyznanej kwocie środków budżetu państwa na wsparcie finansowe, wyliczając kwotę na obsługę zadań bezpośrednio związanych z realizacją Programu przez wojewodów.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, zespół, o którym mowa w § 14 ust. 1-3, dokonuje kwalifikacji wniosków w następujący sposób:
1) w 2025 r. - w przypadku placówek wychowania przedszkolnego, placówek lub placówek prowadzonych przez ministrów właściwych:
a) w pierwszej kolejności wsparcie finansowe otrzymują wyłącznie publiczne placówki wychowania przedszkolnego, publiczne placówki i placówki prowadzone przez ministrów właściwych,
b) jeżeli po dokonaniu kwalifikacji z uwzględnieniem kryterium, o którym mowa w lit. a, wnioskowana łączna kwota wsparcia finansowego dla wszystkich publicznych placówek wychowania przedszkolnego, publicznych placówek i placówek prowadzonych przez ministrów właściwych, jest nadal wyższa niż kwota środków budżetu państwa na wsparcie finansowe zaplanowanych na 2025 r. dla placówek wychowania przedszkolnego, placówek i placówek prowadzonych przez ministrów właściwych, zespół, o którym mowa w § 14 ust. 1, dokonuje kwalifikacji, uwzględniając wysokość wskaźnika wykluczenia społeczno-sieciowego danego powiatu, o którym mowa w ust. 8, a następnie może dokonać kwalifikacji, biorąc pod uwagę daty złożenia wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w Programie;
2) w 2026 r. - w przypadku placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek:
a) w pierwszej kolejności wsparcie finansowe otrzymują publiczne placówki wychowania przedszkolnego, publiczne szkoły i publiczne placówki,
b) jeżeli po dokonaniu kwalifikacji z uwzględnieniem kryterium, o którym mowa w lit. a, wnioskowana łączna kwota wsparcia finansowego dla wszystkich publicznych placówek wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek jest nadal wyższa niż kwota środków budżetu państwa na wsparcie finansowe zaplanowanych na 2026 r. dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, zespół, o którym mowa w § 14 ust. 2, dokonuje kwalifikacji, uwzględniając wysokość wskaźnika wykluczenia społeczno-sieciowego danego powiatu, o którym mowa w ust. 8, a następnie może dokonać kwalifikacji, biorąc pod uwagę daty złożenia wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w Programie;
3) w latach 2027 i 2028 - w przypadku placówek wychowania przedszkolnego i szkół:
a) w pierwszej kolejności wsparcie finansowe otrzymują publiczne placówki wychowania przedszkolnego i publiczne szkoły,
b) jeżeli po dokonaniu kwalifikacji z uwzględnieniem kryterium, o którym mowa w lit. a, łączna wnioskowana kwota wsparcia finansowego dla publicznych placówek wychowania przedszkolnego i publicznych szkół jest nadal wyższa niż kwota środków budżetu państwa na wsparcie finansowe zaplanowanych na dany rok realizacji Programu dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, zespół, o którym mowa w § 14 ust. 3, dokonuje kwalifikacji, uwzględniając wysokość wskaźnika wykluczenia społeczno-sieciowego danego powiatu, o którym mowa w ust. 8, a następnie może dokonać kwalifikacji, biorąc pod uwagę daty złożenia wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w Programie.
8. Wskaźnik wykluczenia społeczno-sieciowego stanowi indywidualny i skumulowany wskaźnik prezentujący ogólny poziom wykluczenia społeczno-sieciowego w danym powiecie, opracowany przez Instytut Badań Edukacyjnych - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie na podstawie danych, którym przyporządkowano określoną wagę w zależności od jej znaczenia dla oceny wykluczenia społeczno-sieciowego:
1) wskaźnik penetracji Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s;
2) stopa bezrobocia rejestrowanego w danym powiecie;
3) wysokość dochodu ogółem budżetu powiatu przypadająca na jednego mieszkańca tego powiatu;
4) wysokość wydatków budżetowych powiatu poniesionych w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu;
5) przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mieszkańca powiatu w relacji do średniej krajowej;
6) jaki odsetek osób uprawnionych (czyli spełniających kryterium dochodowe) faktycznie korzystał ze świadczeń pomocy społecznej;
7) liczba beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej na 10 tysięcy mieszkańców powiatu;
8) liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 10 tysięcy mieszkańców powiatu;
9) liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych przypadających na 1 tysiąc mieszkańców powiatu w wieku produkcyjnym w danym powiecie w stosunku do analogicznej wartości obliczonej dla całego kraju.
9. Dokonanie kwalifikacji z uwzględnieniem wskaźnika wykluczenia społeczno-sieciowego powiatu, o którym mowa w ust. 8, zgodnie z ust. 7 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b i pkt 3 lit. b, oznacza, że wsparcie finansowe otrzymują publiczne placówki wychowania przedszkolnego, publiczne szkoły i publiczne placówki znajdujące się na terenie powiatów, dla których wysokość tego wskaźnika jest najwyższa.
10. W przypadku niezakwalifikowania placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub szkoły w ORPEG do objęcia wsparciem finansowym w danym roku realizacji Programu, organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego lub szkołę, a w przypadku szkoły prowadzonej przez ministra właściwego oraz szkoły w ORPEG - dyrektor tej szkoły oraz dyrektor szkoły ORPEG, może ponownie ubiegać się o wsparcie finansowe w kolejnych latach realizacji Programu.
11. W przypadku niezakwalifikowania placówki prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną do objęcia wsparciem finansowym w 2025 r., organ prowadzący tę placówkę może ponownie ubiegać się o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tej placówki w 2026 r.
12. Po dokonaniu kwalifikacji zespół, o którym mowa w § 14 ust. 1-3, sporządza i przedkłada odpowiednio wojewodzie albo ministrowi, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 4, protokół, który zawiera:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 4 - wykaz wszystkich placówek wychowania przedszkolnego, szkół, szkół w ORPEG, placówek lub placówek prowadzonych przez ministrów właściwych, zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym ze wskazaniem wnioskowanych kwot wsparcia finansowego;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 6:
a) wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół, szkół w ORPEG, placówek lub placówek prowadzonych przez ministrów właściwych zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym ze wskazaniem wnioskowanych kwot wsparcia finansowego,
b) wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół, szkół w ORPEG, placówek lub placówek prowadzonych przez ministrów właściwych, niezakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym;
3) wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół, szkół w ORPEG, placówek lub placówek prowadzonych przez ministrów właściwych, których wnioski nie podlegały kwalifikacji ze względów, o których mowa w ust. 3.
§ 16.
2. Wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek, wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek oraz wskazaniem organów prowadzących te placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, jest publikowany niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu wojewódzkiego.
3. Jeżeli po opublikowaniu wykazu placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek, o którym mowa w ust. 2, organ prowadzący, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-3, podejmie decyzję o rezygnacji ze wsparcia finansowego, pisemnie zawiadamia o tym wojewodę, podając przyczyny rezygnacji.
4. Minister, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 4, podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego szkołom lub placówkom, których jest organem prowadzącym, do wysokości środków dostępnych w ramach Programu w danym roku budżetowym dla tych szkół lub placówek.
5. Wykaz szkół lub placówek, których organem prowadzącym jest minister, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 4, wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół lub placówek, jest publikowany niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego tego ministra.
6. Jeżeli po opublikowaniu wykazu szkół lub placówek, o którym mowa w ust. 5, dyrektor szkoły lub placówki, której organem prowadzącym jest minister, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 4, podejmie decyzję o rezygnacji ze wsparcia finansowego, pisemnie zawiadamia o tym tego ministra, podając przyczyny rezygnacji.
7. Wojewoda oraz minister, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 lit. a-h oraz j i k, a w odniesieniu do szkół w ORPEG - dyrektor ORPEG, przekazują ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania zbiorcze informacje o wysokości przyznanych placówkom wychowania przedszkolnego, szkołom, placówkom lub placówkom prowadzonym przez ministrów właściwych kwot wsparcia finansowego wraz z kopiami protokołu, o którym mowa w § 15 ust. 12.
§ 17.
2. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, następuje niezwłocznie po zwiększeniu budżetu wojewodów przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
3. Przekazanie przez wojewodę organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki zakwalifikowane do objęcia wsparciem finansowym, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-3, środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego następuje w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, jednak nie później niż w:
1) 2025 r. - w terminie do dnia 31 października 2025 r.;
2) 2026 r. - w terminie do dnia 31 lipca 2026 r.;
3) 2027 r. - w terminie do dnia 31 lipca 2027 r.;
4) 2028 r. - w terminie do dnia 31 lipca 2028 r.
4. Wojewoda kontroluje sposób i terminowość wykonania zadań, na które została przyznana dotacja, mając na uwadze postanowienia umowy, o której mowa w ust. 1.
§ 18.
1) 2025 r. - w terminie do dnia 31 października 2025 r.;
2) 2026 r. - w terminie do dnia 31 lipca 2026 r.;
3) 2027 r. - w terminie do dnia 31 lipca 2027 r.;
4) 2028 r. - w terminie do dnia 31 lipca 2028 r.
2. Minister, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 4, kontroluje sposób i terminowość wykonania zadań, na które zostało przyznane wsparcie finansowe.
§ 19.
2. W terminie do dnia 15 czerwca każdego roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego szkoły lub placówki, których organami prowadzącymi są ministrowie, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 lit. a-h oraz j i k, składają tym ministrom, a w przypadku szkół w ORPEG - dyrektorowi ORPEG, sprawozdania, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4, zawierające również zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach udzielonego wsparcia finansowego.
3. Formularze sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania publikuje na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§ 20.
1) zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach udzielonego wsparcia finansowego, z wyszczególnieniem wkładu własnego;
2) ocenę wpływu wsparcia otrzymanego w ramach Programu w odniesieniu do szkół lub placówek na zaangażowanie nauczycieli lub wychowawców w proces nauczania i uczniów lub wychowanków w proces uczenia się;
3) ocenę stopnia realizacji przez szkoły lub placówki zadań, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1-3, wynikających z udziału w Programie;
4) charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu.
2. Formularz sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania publikuje na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§ 21.
1) zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w danym województwie w ramach Programu, z wyszczególnieniem wkładu własnego organów prowadzących, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-3;
2) ocenę stopnia realizacji przez szkoły lub placówki na terenie danego województwa zadań, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1-3, wynikających z udziału w Programie;
3) charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu.
2. Formularz sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania publikuje na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§ 22.
1) zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach Programu przez odpowiednio szkoły lub placówki, których organem prowadzącym jest minister, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 lit. a-h oraz j i k, oraz przez szkoły w ORPEG;
2) ocenę stopnia realizacji przez odpowiednio szkoły lub placówki, których organem prowadzącym jest minister, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 lit. a-h oraz j i k, oraz przez szkoły w ORPEG zadań, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1-3, wynikających z udziału w Programie;
3) charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu.
2. Formularz sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania publikuje na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§ 23.
2. Placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły w ORPEG, placówki, placówki prowadzone przez ministrów właściwych, ich organy prowadzące, o których mowa w § 7 ust. 1, i wojewodowie są obowiązani do udziału w badaniach na potrzeby oceny skuteczności realizacji Programu.
§ 24.
1) 2025 r. - w terminie do dnia 23 września 2025 r.;
2) 2026 r. - w terminie do dnia 30 maja 2026 r.;
3) 2027 r. - w terminie do dnia 30 maja 2027 r.;
4) 2028 r. - w terminie do dnia 30 maja 2028 r.
2. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) ramowy opis i harmonogram realizacji poszczególnych działań, o których mowa w § 3 ust. 5 lub 6, wybranych do realizacji odpowiednio przez CIE i ORE;
2) cele i mierniki osiągnięcia tych celów w odniesieniu do poszczególnych działań, o których mowa w § 3 ust. 5 lub 6, wybranych do realizacji odpowiednio przez CIE i ORE;
3) wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 2, na dany rok budżetowy, z wyszczególnieniem kwot przeznaczonych na realizację poszczególnych działań, o których mowa odpowiednio w § 3 ust. 5 lub 6, wybranych do realizacji odpowiednio przez CIE i ORE;
4) nazwę wnioskodawcy, adres jego siedziby, numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie udziału CIE i ORE w Programie.
3. Dyrektor CIE i ORE może złożyć wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 2, w każdym roku trwania Programu.
4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania weryfikuje wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, pod względem prawidłowości jego wypełnienia i kompletności informacji zawartych w tym wniosku.
5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania na podstawie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, przyznaje wsparcie finansowe w odniesieniu do CIE i ORE.
6. Przekazanie wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 2, w odniesieniu do CIE i ORE odbywa się na podstawie umowy zawartej odpowiednio z dyrektorem CIE i ORE.
§ 25.
1) kwotę wykorzystanego wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 2, z wyszczególnieniem kwot przeznaczonych na realizację poszczególnych działań, o których mowa w § 3 ust. 5 lub 6, objętych wsparciem finansowym, o którym mowa w § 2 ust. 2;
2) stopień realizacji mierników, o których mowa w § 24 ust. 2 pkt 2;
3) informację o ewentualnych trudnościach przy realizacji poszczególnych działań, o których mowa w § 3 ust. 5 lub 6, objętych wsparciem finansowym, o którym mowa w § 2 ust. 2.
§ 26.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 oraz z 2025 r. poz. 620, 1019, 1160, 1188 i 1189.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i 1180.
- Data ogłoszenia: 2025-09-18
- Data wejścia w życie: 2025-09-19
- Data obowiązywania: 2025-09-19
