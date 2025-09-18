§ 15.

1. Zespół, o którym mowa w § 14 ust. 1-3, powołany przez wojewodę, dokonuje kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego złożonych przez organy prowadzące, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-3.

2. Zespół, o którym mowa w § 14 ust. 1-3, powołany przez ministra, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 4, dokonuje kwalifikacji wniosków o udział w Programie złożonych przez dyrektorów szkół i placówek, których organem prowadzącym jest ten minister.

3. Kwalifikacji nie podlegają wnioski niepełne lub złożone po terminie.

4. Jeżeli w danym roku realizacji Programu wnioskowana łączna kwota wsparcia finansowego dla wszystkich placówek wychowania przedszkolnego, szkół, szkół w ORPEG, placówek i placówek prowadzonych przez ministrów właściwych jest niższa niż kwota środków budżetu państwa na wsparcie finansowe zaplanowanych na dany rok budżetowy dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół, szkół w ORPEG, placówek i placówek prowadzonych przez ministrów właściwych, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przyznaje kwotę środków budżetu państwa na wsparcie finansowe w wysokości wynikającej z tej wnioskowanej łącznej kwoty wsparcia finansowego, wyliczając kwotę na obsługę zadań bezpośrednio związanych z realizacją Programu przez wojewodów.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, zespół, o którym mowa w § 14 ust. 1-3, kwalifikuje do objęcia wsparciem finansowym wszystkie placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły w ORPEG, placówki lub placówki prowadzone przez ministrów właściwych, wnioskujące o udział w Programie.

6. Jeżeli w danym roku realizacji Programu wnioskowana łączna kwota wsparcia finansowego dla wszystkich placówek wychowania przedszkolnego, szkół, szkół w ORPEG, placówek lub placówek prowadzonych przez ministrów właściwych, jest wyższa niż kwota środków budżetu państwa na wsparcie finansowe zaplanowanych na dany rok budżetowy dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół, szkół w ORPEG, placówek i placówek prowadzonych przez ministrów właściwych, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dzieli tę kwotę proporcjonalnie do liczby placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w województwie oraz liczby szkół i placówek prowadzonych przez ministrów właściwych oraz szkół w ORPEG, oraz informuje wojewodę, ministra właściwego i dyrektora ORPEG o przyznanej kwocie środków budżetu państwa na wsparcie finansowe, wyliczając kwotę na obsługę zadań bezpośrednio związanych z realizacją Programu przez wojewodów.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, zespół, o którym mowa w § 14 ust. 1-3, dokonuje kwalifikacji wniosków w następujący sposób:

1) w 2025 r. - w przypadku placówek wychowania przedszkolnego, placówek lub placówek prowadzonych przez ministrów właściwych:

a) w pierwszej kolejności wsparcie finansowe otrzymują wyłącznie publiczne placówki wychowania przedszkolnego, publiczne placówki i placówki prowadzone przez ministrów właściwych,

b) jeżeli po dokonaniu kwalifikacji z uwzględnieniem kryterium, o którym mowa w lit. a, wnioskowana łączna kwota wsparcia finansowego dla wszystkich publicznych placówek wychowania przedszkolnego, publicznych placówek i placówek prowadzonych przez ministrów właściwych, jest nadal wyższa niż kwota środków budżetu państwa na wsparcie finansowe zaplanowanych na 2025 r. dla placówek wychowania przedszkolnego, placówek i placówek prowadzonych przez ministrów właściwych, zespół, o którym mowa w § 14 ust. 1, dokonuje kwalifikacji, uwzględniając wysokość wskaźnika wykluczenia społeczno-sieciowego danego powiatu, o którym mowa w ust. 8, a następnie może dokonać kwalifikacji, biorąc pod uwagę daty złożenia wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w Programie;

2) w 2026 r. - w przypadku placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek:

a) w pierwszej kolejności wsparcie finansowe otrzymują publiczne placówki wychowania przedszkolnego, publiczne szkoły i publiczne placówki,

b) jeżeli po dokonaniu kwalifikacji z uwzględnieniem kryterium, o którym mowa w lit. a, wnioskowana łączna kwota wsparcia finansowego dla wszystkich publicznych placówek wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek jest nadal wyższa niż kwota środków budżetu państwa na wsparcie finansowe zaplanowanych na 2026 r. dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, zespół, o którym mowa w § 14 ust. 2, dokonuje kwalifikacji, uwzględniając wysokość wskaźnika wykluczenia społeczno-sieciowego danego powiatu, o którym mowa w ust. 8, a następnie może dokonać kwalifikacji, biorąc pod uwagę daty złożenia wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w Programie;

3) w latach 2027 i 2028 - w przypadku placówek wychowania przedszkolnego i szkół:

a) w pierwszej kolejności wsparcie finansowe otrzymują publiczne placówki wychowania przedszkolnego i publiczne szkoły,

b) jeżeli po dokonaniu kwalifikacji z uwzględnieniem kryterium, o którym mowa w lit. a, łączna wnioskowana kwota wsparcia finansowego dla publicznych placówek wychowania przedszkolnego i publicznych szkół jest nadal wyższa niż kwota środków budżetu państwa na wsparcie finansowe zaplanowanych na dany rok realizacji Programu dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, zespół, o którym mowa w § 14 ust. 3, dokonuje kwalifikacji, uwzględniając wysokość wskaźnika wykluczenia społeczno-sieciowego danego powiatu, o którym mowa w ust. 8, a następnie może dokonać kwalifikacji, biorąc pod uwagę daty złożenia wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w Programie.

8. Wskaźnik wykluczenia społeczno-sieciowego stanowi indywidualny i skumulowany wskaźnik prezentujący ogólny poziom wykluczenia społeczno-sieciowego w danym powiecie, opracowany przez Instytut Badań Edukacyjnych - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie na podstawie danych, którym przyporządkowano określoną wagę w zależności od jej znaczenia dla oceny wykluczenia społeczno-sieciowego:

1) wskaźnik penetracji Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s;

2) stopa bezrobocia rejestrowanego w danym powiecie;

3) wysokość dochodu ogółem budżetu powiatu przypadająca na jednego mieszkańca tego powiatu;

4) wysokość wydatków budżetowych powiatu poniesionych w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu;

5) przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mieszkańca powiatu w relacji do średniej krajowej;

6) jaki odsetek osób uprawnionych (czyli spełniających kryterium dochodowe) faktycznie korzystał ze świadczeń pomocy społecznej;

7) liczba beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej na 10 tysięcy mieszkańców powiatu;

8) liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 10 tysięcy mieszkańców powiatu;

9) liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych przypadających na 1 tysiąc mieszkańców powiatu w wieku produkcyjnym w danym powiecie w stosunku do analogicznej wartości obliczonej dla całego kraju.

9. Dokonanie kwalifikacji z uwzględnieniem wskaźnika wykluczenia społeczno-sieciowego powiatu, o którym mowa w ust. 8, zgodnie z ust. 7 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b i pkt 3 lit. b, oznacza, że wsparcie finansowe otrzymują publiczne placówki wychowania przedszkolnego, publiczne szkoły i publiczne placówki znajdujące się na terenie powiatów, dla których wysokość tego wskaźnika jest najwyższa.

10. W przypadku niezakwalifikowania placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub szkoły w ORPEG do objęcia wsparciem finansowym w danym roku realizacji Programu, organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego lub szkołę, a w przypadku szkoły prowadzonej przez ministra właściwego oraz szkoły w ORPEG - dyrektor tej szkoły oraz dyrektor szkoły ORPEG, może ponownie ubiegać się o wsparcie finansowe w kolejnych latach realizacji Programu.

11. W przypadku niezakwalifikowania placówki prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną do objęcia wsparciem finansowym w 2025 r., organ prowadzący tę placówkę może ponownie ubiegać się o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tej placówki w 2026 r.

12. Po dokonaniu kwalifikacji zespół, o którym mowa w § 14 ust. 1-3, sporządza i przedkłada odpowiednio wojewodzie albo ministrowi, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 4, protokół, który zawiera:

1) w przypadku, o którym mowa w ust. 4 - wykaz wszystkich placówek wychowania przedszkolnego, szkół, szkół w ORPEG, placówek lub placówek prowadzonych przez ministrów właściwych, zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym ze wskazaniem wnioskowanych kwot wsparcia finansowego;

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 6:

a) wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół, szkół w ORPEG, placówek lub placówek prowadzonych przez ministrów właściwych zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym ze wskazaniem wnioskowanych kwot wsparcia finansowego,

b) wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół, szkół w ORPEG, placówek lub placówek prowadzonych przez ministrów właściwych, niezakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym;

3) wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół, szkół w ORPEG, placówek lub placówek prowadzonych przez ministrów właściwych, których wnioski nie podlegały kwalifikacji ze względów, o których mowa w ust. 3.