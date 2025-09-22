REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1263

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 19 września 2025 r.

w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Bielsk Podlaski w województwie podlaskim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2025 r. poz. 365) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta gminy Bielsk Podlaski w województwie podlaskim.

§ 2.

Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 30 listopada 2025 r.

§ 3.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [KALENDARZ WYBORCZY]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 19 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1263)

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

3

1

w dniu wejścia w życie rozporządzenia

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Bielsk Podlaski w województwie podlaskim

2

do dnia 6 października 2025 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie gminnej komisji wyborczej,

- zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

3

do dnia 16 października 2025 r.

- zgłaszanie komisarzowi wyborczemu kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej

4

do dnia 21 października 2025 r.

- powołanie przez komisarza wyborczego gminnej komisji wyborczej

5

do dnia 31 października 2025 r.

- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika

6

do dnia 6 listopada 2025 r. (do godz. 16.00)

- zgłaszanie gminnej komisji wyborczej kandydatów na wójta

7

do dnia 10 listopada 2025 r.

- powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych

8

do dnia 11 listopada 2025 r.

- składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych

9

od dnia 15 listopada 2025 r. do dnia 28 listopada 2025 r. (do godz. 24.00)

- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych

10

do dnia 17 listopada 2025 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta, które zawiera, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwę komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwę partii politycznej, do której należy kandydat, a także treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

11

do dnia 21 listopada 2025 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

12

w dniu 28 listopada 2025 r.
o godz. 24.00

- zakończenie kampanii wyborczej

13

w dniu 30 listopada 2025 r. godz. 7.00-21.00

- głosowanie
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-09-22
  • Data wejścia w życie: 2025-09-23
  • Data obowiązywania: 2025-09-23
