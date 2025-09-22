REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1263
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 września 2025 r.
w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Bielsk Podlaski w województwie podlaskim
Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2025 r. poz. 365) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 19 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1263)
KALENDARZ WYBORCZY
|
Lp.
|
Termin wykonania czynności wyborczej
|
Treść czynności wyborczej
|
1
|
2
|
3
|
1
|
w dniu wejścia w życie rozporządzenia
|
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Bielsk Podlaski w województwie podlaskim
|
2
|
do dnia 6 października 2025 r.
|
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie gminnej komisji wyborczej,
- zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego
|
3
|
do dnia 16 października 2025 r.
|
- zgłaszanie komisarzowi wyborczemu kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej
|
4
|
do dnia 21 października 2025 r.
|
- powołanie przez komisarza wyborczego gminnej komisji wyborczej
|
5
|
do dnia 31 października 2025 r.
|
- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika
|
6
|
do dnia 6 listopada 2025 r. (do godz. 16.00)
|
- zgłaszanie gminnej komisji wyborczej kandydatów na wójta
|
7
|
do dnia 10 listopada 2025 r.
|
- powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych
|
8
|
do dnia 11 listopada 2025 r.
|
- składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
|
9
|
od dnia 15 listopada 2025 r. do dnia 28 listopada 2025 r. (do godz. 24.00)
|
- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
|
10
|
do dnia 17 listopada 2025 r.
|
- podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta, które zawiera, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwę komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwę partii politycznej, do której należy kandydat, a także treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,
- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
|
11
|
do dnia 21 listopada 2025 r.
|
- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
|
12
|
w dniu 28 listopada 2025 r.
|
- zakończenie kampanii wyborczej
|
13
|
w dniu 30 listopada 2025 r. godz. 7.00-21.00
|
- głosowanie
- Data ogłoszenia: 2025-09-22
- Data wejścia w życie: 2025-09-23
- Data obowiązywania: 2025-09-23
Dziennik Ustaw
