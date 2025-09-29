REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1300
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 września 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1917 oraz z 2025 r. poz. 39, 620 i 820) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 915, 1121, 1277 i 2675, z 2024 r. poz. 586, 681, 1101, 1227, 1577 i 1801 oraz z 2025 r. poz. 356, 777 i 1138.
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 24 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1300)
Tabela E. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, o których mowa w tabeli XI załącznika nr 3 do rozporządzenia
|
Kategoria zaszeregowania
|
Kwota w złotych
|
1
|
2
|
I
|
2200-5780
|
II
|
2800-5900
|
III
|
2850-6030
|
IV
|
2900-6150
|
V
|
2950-6270
|
VI
|
3000-6400
|
VII
|
3010-6520
|
VIII
|
3050-6640
|
IX
|
3100-6770
|
X
|
3150-6890
|
XI
|
3200-7010
|
XII
|
3250-7130
|
XIII
|
3300-7630
|
XIV
|
3350-7870
|
XV
|
3400-8240
|
XVI
|
3450-8860
|
XVII
|
3500-9590
|
XVIII
|
3600-9840
|
XIX
|
4000-10 700
|
XX
|
5000-11 440
|
XXI
|
5600-12 180
- Data ogłoszenia: 2025-09-29
- Data wejścia w życie: 2025-09-30
- Data obowiązywania: 2025-09-30
Dziennik Ustaw
