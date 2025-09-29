Art. 1.

W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1281 oraz z 2025 r. poz. 1168) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w okresie od dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego do dnia 29 czerwca następnego roku kalendarzowego.”;

2) w art. 5:

a) w ust. 3 w pkt 6 dodaje się średnik i dodaje się pkt 7-9 w brzmieniu:

„7) 50 dni i średniej dziennej produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw zrealizowanych przez producenta lub handlowca w poprzednim roku kalendarzowym - od dnia 30 września 2025 r.;

8) 47 dni i średniej dziennej produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw zrealizowanych przez producenta lub handlowca w poprzednim roku kalendarzowym - od dnia 30 czerwca 2026 r.;

9) 45 dni i średniej dziennej produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw zrealizowanych przez producenta lub handlowca w poprzednim roku kalendarzowym - od dnia 30 czerwca 2027 r.”,

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Ilość utrzymywanych zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw dostosowuje się w terminie do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego do poziomu wynikającego z obliczeń wykonanych zgodnie z ust. 3b lub 3k, z zastrzeżeniem że w odniesieniu do okresu od dnia 1 stycznia do dnia 29 czerwca danego roku kalendarzowego dane do obliczeń wymaganej ilości zapasów obowiązkowych są ustalane na podstawie wielkości przywozu ropy naftowej lub paliw, lub produkcji paliw, w przedostatnim roku kalendarzowym.”;

3) w art. 70c:

a) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. W terminie do dnia 30 września 2025 r., w odniesieniu do okresu, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego, z wyjątkiem przedsiębiorstw lub podmiotów, które zleciły w całości utrzymywanie zapasów obowiązkowych gazu ziemnego innemu podmiotowi na podstawie art. 24b, mogą zlecić Agencji, na podstawie umowy, wykonywanie zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego. Przepisy art. 24b ust. 1a-5 i 9-11 stosuje się odpowiednio.”,

b) w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) od dnia 1 października 2025 r. do dnia 30 września 2026 r. - w terminie do dnia 29 września 2025 r., a umowa powinna zostać zawarta do dnia 30 września tego roku.”,

c) w ust. 6 wyrazy „ust. 1 i 1a” zastępuje się wyrazami „ust. 1-1b”.