Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1313
KOMUNIKAT
MINISTRA CYFRYZACJI1)
z dnia 24 września 2025 r.
w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych
Na podstawie art. 73 ust. 1a ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1669 i 1863) ogłasza się, co następuje:
Termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 oraz z 2025 r. poz. 820 i 1006), zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych, określa się na dzień 1 października 2025 r., z tym że termin udostępnienia tych rozwiązań określa się na dzień 1 lutego 2026 r.
Minister Cyfryzacji: wz. D. Standerski
1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2720).
- Data ogłoszenia: 2025-09-30
- Data wejścia w życie: 2025-09-30
- Data obowiązywania: 2025-09-30
