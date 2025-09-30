REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1313

KOMUNIKAT
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 24 września 2025 r.

w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 73 ust. 1a ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1669 i 1863) ogłasza się, co następuje:

Termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 oraz z 2025 r. poz. 820 i 1006), zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych, określa się na dzień 1 października 2025 r., z tym że termin udostępnienia tych rozwiązań określa się na dzień 1 lutego 2026 r.

Minister Cyfryzacji: wz. D. Standerski

1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2720).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-09-30
  • Data wejścia w życie: 2025-09-30
  • Data obowiązywania: 2025-09-30
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 września 2025 r. w sprawie rejestracji pojazdów Służby Ochrony Państwa, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1326

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1325

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 29 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1324

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mierzeja Sarbska (PLH220018)

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1323

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 25 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1322

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 15 września 2025 r. w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie wyposażenia pojazdów kolejowych z napędem lub z kabiną sterowniczą w system ERTMS w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1321

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 września 2025 r. w sprawie Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1320

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 29 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1319

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie szkolenia potwierdzającego posiadanie przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1318

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 23 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1317

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1316

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 23 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 2021–2027

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1315

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1314

KOMUNIKAT MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 24 września 2025 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1313

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1312

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 6 września 2025 r. w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe i ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1311

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 24 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznaki honorowej &#8222;Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1310

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 25 września 2025 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów oraz ubiegania się o uprawnienie do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1309

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – &#8222;Dobry posiłek w szpitalu&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1308

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 25 września 2025 r. w sprawie wskaźnika bufora antycyklicznego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1307

REKLAMA