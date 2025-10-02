REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 26 września 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POLon
Na podstawie art. 353 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„określoną w dokumentach wewnętrznych uczelni, wyrażoną w złotych, wysokość opłat dla cyklu kształcenia, który rozpoczął się w bieżącym roku akademickim, w podziale na poszczególne lata studiów:”.
§ 2.
§ 3.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: M. Kulasek
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 68).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 i 1897 oraz z 2025 r. poz. 619, 620, 621, 622 i 1162.
- Data ogłoszenia: 2025-10-02
- Data wejścia w życie: 2025-10-17
- Data obowiązywania: 2025-10-17
