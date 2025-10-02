REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1337

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 26 września 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POLon

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 353 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Nauki z dnia 12 września 2024 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POLon (Dz. U. poz. 1403) w § 5 w ust. 2 w pkt 18 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„określoną w dokumentach wewnętrznych uczelni, wyrażoną w złotych, wysokość opłat dla cyklu kształcenia, który rozpoczął się w bieżącym roku akademickim, w podziale na poszczególne lata studiów:”.

§ 2.

Przepis § 5 ust. 2 pkt 18 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do danych zamieszczanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POLon dotyczących cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2026/2027.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: M. Kulasek

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 68).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 i 1897 oraz z 2025 r. poz. 619, 620, 621, 622 i 1162.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-10-02
  • Data wejścia w życie: 2025-10-17
  • Data obowiązywania: 2025-10-17
