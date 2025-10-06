REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1342
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 1 października 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w zakresie transportu intermodalnego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
Na podstawie art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r. poz. 198) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 5 w ust. 3 wyrazy „30 czerwca” zastępuje się wyrazami „31 sierpnia”;
2) w § 8 wyrazy „30 czerwca” zastępuje się wyrazami „31 sierpnia”.
§ 2.
Minister Infrastruktury: wz. A. Marchewka
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).
- Data ogłoszenia: 2025-10-06
- Data wejścia w życie: 2025-10-07
- Data obowiązywania: 2025-10-07
