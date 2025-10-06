REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1350
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 1 października 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 176) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„3) adresu do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1045 i 1841), organu podatkowego.”.
§ 2.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. H. Majszczyk
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
- Data ogłoszenia: 2025-10-06
- Data wejścia w życie: 2025-10-07
- Data obowiązywania: 2025-10-07
Dziennik Ustaw
