Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1368

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 października 2025 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1094), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 maja 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 656).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 maja 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 656), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 7 października 2025 r. (Dz. U. poz. 1368)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 63 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 oraz z 2025 r. poz. 820 i 1006) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przewóz osób odbywa się przeznaczonymi lub przystosowanymi do tego celu pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Liczba osób przewożonych w pojazdach, o których mowa w § 1, powinna odpowiadać liczbie miejsc lub stanowisk w tych pojazdach, a łączna waga tych osób nie może przekraczać dopuszczalnej ładowności pojazdu.

§ 2a.1) Dopuszcza się przewóz osoby wyznaczonej do informowania kierującego o sytuacji drogowej pojazdem specjalnym oraz pojazdem używanym do celów specjalnych, poza miejscem siedzącym wyznaczonym dla obsługi pojazdu, pod warunkiem że prędkość pojazdu nie przekracza 25 km/h.

§ 3. 1. Samochodem ciężarowym można przewozić osoby siedzące na skrzyni ładunkowej, której burty są zamknięte i zabezpieczone przed samoczynnym otwarciem, pod warunkiem że:

1) osoby nie zajmują miejsca między ładunkiem a kabiną kierowcy;

2) pojazd nie przekracza prędkości 50 km/h.

2. Dopuszcza się przewóz do pięciu osób w pierwszej przyczepie, pod warunkiem że:

1) osoby nie zajmują miejsca między ładunkiem a przednią ścianą przyczepy;

2) osoby siedzą na podłodze przyczepy, której burty są zamknięte i zabezpieczone przed samoczynnym otwarciem;

3) zespół pojazdów nie przekracza prędkości 20 km/h.

§ 4. Zabrania się przewożenia osób razem z towarami niebezpiecznymi lub innym ładunkiem, który z uwagi na swoje właściwości lub budowę może zagrozić bezpieczeństwu tych osób.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2012 r.2)

1) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 maja 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 656), które weszło w życie z dniem 4 czerwca 2025 r.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej (Dz. U. poz. 1454 oraz z 2011 r. poz. 1448), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1321).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-10-13
  • Data wejścia w życie: 2025-10-13
  • Data obowiązywania: 2025-10-13
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

