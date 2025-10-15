§ 2.

Wysokość zaliczki na poczet pomocy finansowej, o której mowa w § 1, w ramach:

1) poddziałania, o którym mowa w § 1 pkt 1, w zakresie rocznej premii, o której mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 pkt 1, stanowi iloczyn 85 % stawki tej premii oraz obszaru stwierdzonego w ramach kontroli administracyjnych, o których mowa w art. 59 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.4)), jako spełniający warunki do przyznania tej pomocy;

2) działania, o którym mowa w § 1 pkt 2, stanowi iloczyn 85 % stawek pomocy finansowej w ramach tego działania oraz obszaru stwierdzonego w ramach kontroli administracyjnych, o których mowa w art. 59 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w pkt 1, jako spełniający warunki do przyznania tej pomocy.