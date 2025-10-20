REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1407
USTAWA
z dnia 12 września 2025 r.
o ratyfikacji Umowy o Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Bretton Woods dnia 22 lipca 1944 r., wraz z poprawkami, tj. Rezolucjami Rady Gubernatorów Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju o numerach 221, 417, 596, 696, przyjętymi odpowiednio dnia 25 sierpnia 1965 r., 30 czerwca 1987 r., 30 stycznia 2009 r. oraz 10 lipca 2023 r.
Art. 1.
Art. 2.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2025-10-20
- Data wejścia w życie: 2025-11-04
- Data obowiązywania: 2025-11-04
