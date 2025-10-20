REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1409
USTAWA
z dnia 12 września 2025 r.
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Art. 1.
Art. 2.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 620, 622, 769, 820, 1083, 1160 i 1216.
- Data ogłoszenia: 2025-10-20
- Data wejścia w życie: 2025-11-04
- Data obowiązywania: 2025-11-04
REKLAMA
Dziennik Ustaw
USTAWA z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
USTAWA z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa
REKLAMA