Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1414
USTAWA
z dnia 12 września 2025 r.
o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa
Art. 1.
1) w § 1 po pkt 7b dodaje się pkt 7c w brzmieniu:
„7c) w przypadku niezakończenia kontroli podatkowej albo kontroli celno-skarbowej w terminie 6 miesięcy od dnia jej wszczęcia - za okres od dnia następnego po upływie tego terminu do dnia jej zakończenia;”;
2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:
„§ 2a. Do terminu i okresu, o których mowa w § 1 pkt 7c, nie wlicza się:
1) terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności;
2) okresów zawieszenia kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 119gb § 2 i art. 284a § 5;
3) okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub jej przedstawiciela albo z przyczyn niezależnych od organu.”.
Art. 2.
Art. 3.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 497, 621, 622, 769, 820, 1203 i 1235.
- Data ogłoszenia: 2025-10-20
- Data wejścia w życie: 2025-11-04
- Data obowiązywania: 2025-11-04
