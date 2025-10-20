Art. 1.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r. poz. 111, z późn. zm.) w art. 54:

1) w § 1 po pkt 7b dodaje się pkt 7c w brzmieniu:

„7c) w przypadku niezakończenia kontroli podatkowej albo kontroli celno-skarbowej w terminie 6 miesięcy od dnia jej wszczęcia - za okres od dnia następnego po upływie tego terminu do dnia jej zakończenia;”;

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Do terminu i okresu, o których mowa w § 1 pkt 7c, nie wlicza się:

1) terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności;

2) okresów zawieszenia kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 119gb § 2 i art. 284a § 5;

3) okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub jej przedstawiciela albo z przyczyn niezależnych od organu.”.