Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1421

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1421

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)

z dnia 16 października 2025 r.

w sprawie zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat funkcjonariuszy Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 106 ust. 9 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 914 i 1366) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) rodzaje dokumentów potwierdzających okresy, o których mowa w art. 106 ust. 2-4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej „ustawą”, zaliczane do wysługi lat, od której uzależniony jest wzrost uposażenia zasadniczego funkcjonariusza Straży Granicznej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”;

2) sposób i tryb zaliczania okresów, o których mowa w art. 106 ust. 2-4 ustawy, do wysługi lat, od której uzależniony jest wzrost uposażenia zasadniczego funkcjonariusza;

3) termin oraz formę ustalania wysługi lat.

§ 2.

1. Zaliczenia okresów, o których mowa w art. 106 ust. 2-4 ustawy, oraz ustalenia wysługi lat dokonuje się na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach osobowych funkcjonariusza.

2. Dokumentami potwierdzającymi okresy, o których mowa w art. 106 ust. 2-4 ustawy, są w szczególności:

1) decyzja oraz rozkaz personalny;

2) świadectwo służby;

3) świadectwo pracy;

4) zaświadczenie o okresach zarejestrowania jako osoba bezrobotna.

§ 3.

1. Zaliczenia okresów, o których mowa w art. 106 ust. 2-4 ustawy, oraz ustalenia wysługi lat dokonuje się po raz pierwszy na dzień przyjęcia funkcjonariusza do służby w Straży Granicznej albo przeniesienia funkcjonariusza do służby w Straży Granicznej na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy - w rozkazie personalnym zawierającym rozstrzygnięcie w sprawie ustalenia łącznej wysługi lat, zaliczenia poszczególnych okresów, terminu nabycia prawa do wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat oraz jego procentowej wysokości.

2. Zaliczenie do wysługi lat okresów nieuwzględnionych w rozkazie personalnym, o którym mowa w ust. 1, oraz nowe ustalenie wysługi lat następują na udokumentowany wniosek funkcjonariusza.

3. Rozkaz personalny wydany w trybie określonym w ust. 2 zawiera rozstrzygnięcie w sprawie ustalenia łącznej wysługi lat, okresu zaliczonego do wysługi lat na wniosek funkcjonariusza, terminu nabycia prawa do wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat oraz jego procentowej wysokości.

4. W przypadku braku podstaw do zaliczenia do wysługi lat okresów wskazanych we wniosku funkcjonariusza, w rozkazie personalnym, o którym mowa w ust. 3, określa się okresy niepodlegające zaliczeniu do wysługi lat.

§ 4.

Dalszy wzrost uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat w Straży Granicznej następuje z urzędu.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wysokości dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2095), które utraciło moc z dniem 14 października 2025 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby (Dz. U. poz. 1366).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-10-21
  • Data wejścia w życie: 2025-10-22
  • Data obowiązywania: 2025-10-22
