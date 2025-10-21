REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1421
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)
z dnia 16 października 2025 r.
w sprawie zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat funkcjonariuszy Straży Granicznej
Na podstawie art. 106 ust. 9 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 914 i 1366) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) rodzaje dokumentów potwierdzających okresy, o których mowa w art. 106 ust. 2-4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej „ustawą”, zaliczane do wysługi lat, od której uzależniony jest wzrost uposażenia zasadniczego funkcjonariusza Straży Granicznej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”;
2) sposób i tryb zaliczania okresów, o których mowa w art. 106 ust. 2-4 ustawy, do wysługi lat, od której uzależniony jest wzrost uposażenia zasadniczego funkcjonariusza;
3) termin oraz formę ustalania wysługi lat.
§ 2.
2. Dokumentami potwierdzającymi okresy, o których mowa w art. 106 ust. 2-4 ustawy, są w szczególności:
1) decyzja oraz rozkaz personalny;
2) świadectwo służby;
3) świadectwo pracy;
4) zaświadczenie o okresach zarejestrowania jako osoba bezrobotna.
§ 3.
2. Zaliczenie do wysługi lat okresów nieuwzględnionych w rozkazie personalnym, o którym mowa w ust. 1, oraz nowe ustalenie wysługi lat następują na udokumentowany wniosek funkcjonariusza.
3. Rozkaz personalny wydany w trybie określonym w ust. 2 zawiera rozstrzygnięcie w sprawie ustalenia łącznej wysługi lat, okresu zaliczonego do wysługi lat na wniosek funkcjonariusza, terminu nabycia prawa do wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat oraz jego procentowej wysokości.
4. W przypadku braku podstaw do zaliczenia do wysługi lat okresów wskazanych we wniosku funkcjonariusza, w rozkazie personalnym, o którym mowa w ust. 3, określa się okresy niepodlegające zaliczeniu do wysługi lat.
§ 4.
§ 5.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wysokości dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2095), które utraciło moc z dniem 14 października 2025 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby (Dz. U. poz. 1366).
- Data ogłoszenia: 2025-10-21
- Data wejścia w życie: 2025-10-22
- Data obowiązywania: 2025-10-22
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 20 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych
USTAWA z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o funduszu sołeckim
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 października 2025 r. w sprawie wysokości stawki podstawowej oraz mnożników lokalizacyjnych dla powiatów, stanowiących podstawę ustalenia wysokości świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 października 2025 r. w sprawie zryczałtowanego równoważnika pieniężnego
REKLAMA