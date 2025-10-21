§ 3.

1. Zaliczenia okresów, o których mowa w art. 106 ust. 2-4 ustawy, oraz ustalenia wysługi lat dokonuje się po raz pierwszy na dzień przyjęcia funkcjonariusza do służby w Straży Granicznej albo przeniesienia funkcjonariusza do służby w Straży Granicznej na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy - w rozkazie personalnym zawierającym rozstrzygnięcie w sprawie ustalenia łącznej wysługi lat, zaliczenia poszczególnych okresów, terminu nabycia prawa do wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat oraz jego procentowej wysokości.

2. Zaliczenie do wysługi lat okresów nieuwzględnionych w rozkazie personalnym, o którym mowa w ust. 1, oraz nowe ustalenie wysługi lat następują na udokumentowany wniosek funkcjonariusza.

3. Rozkaz personalny wydany w trybie określonym w ust. 2 zawiera rozstrzygnięcie w sprawie ustalenia łącznej wysługi lat, okresu zaliczonego do wysługi lat na wniosek funkcjonariusza, terminu nabycia prawa do wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat oraz jego procentowej wysokości.

4. W przypadku braku podstaw do zaliczenia do wysługi lat okresów wskazanych we wniosku funkcjonariusza, w rozkazie personalnym, o którym mowa w ust. 3, określa się okresy niepodlegające zaliczeniu do wysługi lat.