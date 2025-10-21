REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1424

USTAWA

z dnia 12 września 2025 r.

o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2023 r. poz. 872) po art. 21e dodaje się art. 21f-21j w brzmieniu:

„Art. 21f. 1. W przypadku gdy zbycie albo wydzierżawienie w całości określonemu podmiotowi zakładu wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. a, albo ustanowienie na rzecz tego podmiotu użytkowania na całym takim zakładzie następuje na podstawie umowy, na ten podmiot przechodzą prawa i obowiązki wynikające z decyzji, o których mowa w art. 19 ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 21a ust. 1, związanych z tym zakładem dotychczas przysługujące podmiotowi, który zbył albo wydzierżawił w całości ten zakład albo ustanowił użytkowanie na całym takim zakładzie.

2. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, na podstawie której nastąpiło wydzierżawienie w całości zakładu wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. a, albo ustanowienie użytkowania na całym takim zakładzie, prawa i obowiązki wynikające z decyzji, o których mowa w art. 19 ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 21a ust. 1, związanych z tym zakładem przechodzą na podmiot, który wydzierżawił w całości ten zakład albo ustanowił użytkowanie na całym takim zakładzie, chyba że użytkowanie lub dzierżawa wygasły na skutek nabycia tego zakładu przez dotychczasowego użytkownika lub dzierżawcę.

3. Zbyciem zakładu wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. a, jest również wniesienie tego zakładu tytułem wkładu do osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 331 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 i 1172).

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do uprawnień i obowiązków wynikających z decyzji, o której mowa w art. 21a ust. 1, jeżeli przejście na inny podmiot nadanego na mocy tej decyzji uprawnienia do produkcji na rynek danego państwa trzeciego byłoby niezgodne z wymaganiami określonymi przez to państwo trzecie.

5. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się w przypadku zbycia zakładu wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. a, który jest wydzierżawiony albo na którym ustanowiono użytkowanie.

6. W przypadku zbycia zakładu wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. a, nie stosuje się przepisów art. 42 ust. 1-3 i przepisów rozdziału 7a ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170).

Art. 21g. 1. Podmiot, na który przeszły na podstawie art. 21f albo art. 494 § 1 i 2, art. 531 § 1 i 2 albo art. 553 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 i 96) prawa i obowiązki wynikające z decyzji, o których mowa w art. 19 ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 lit. a-e i art. 21a ust. 1, związanych z zakładem wpisanym do rejestru, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. a, składa do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na położenie tego zakładu wniosek o potwierdzenie przejścia na ten podmiot praw i obowiązków wynikających z tych decyzji oraz:

1) dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzeń prawnych, w wyniku których z mocy prawa doszło do przejścia na ten podmiot praw i obowiązków wynikających z tych decyzji,

2) dokumenty, o których mowa w art. 21 ust. 3 pkt 3 i 5-7 - w przypadkach, o których mowa w tych przepisach

- niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzeń, o których mowa w pkt 1.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 1 i 1a.

3. Do składania oświadczeń, o których mowa w art. 21 ust. 3 pkt 5-7, stosuje się przepisy art. 21 ust. 3a.

4. Powiatowy lekarz weterynarii potwierdza, w drodze decyzji, przejście praw i obowiązków wynikających z decyzji, o których mowa w art. 19 ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 lit. a-e i art. 21a ust. 1, związanych z zakładem wpisanym do rejestru, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. a.

Art. 21h. Niezłożenie w terminie wniosku, o którym mowa w art. 21g ust. 1, powoduje utratę przez ten podmiot, z upływem ostatniego dnia tego terminu, praw i obowiązków wynikających z decyzji, o których mowa w art. 19 ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 lit. a-e i art. 21a ust. 1, związanych z zakładem wpisanym do rejestru, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. a.

Art. 21i. Po wydaniu decyzji, o której mowa w art. 21g ust. 4, powiatowy lekarz weterynarii aktualizuje informacje zawarte w rejestrze, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. a, oraz wykazach, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. b i c.

Art. 21j. Po wydaniu decyzji na podstawie art. 42 ust. 2 lub 5 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw o przeniesieniu na inny podmiot decyzji związanej z zakładem wpisanym do rejestru, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. a, powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na położenie tego zakładu aktualizuje informacje zawarte w rejestrze, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. a, oraz wykazach, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. b i c.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2023 r. poz. 1448) w art. 64:

1) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. W przypadku zmiany danych podmiotu działającego na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wpisanych do rejestru zakładów podmiot ten składa wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów, w formie pisemnej, według wzoru określonego na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 4, w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany.”;

2) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. W przypadku zmiany podmiotu działającego na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością prowadzącego zakład podmiot ten składa wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów, w formie pisemnej, według wzoru określonego na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 4, w terminie 30 dni od dnia, w którym rozpoczął prowadzenie tego zakładu.”.

Art. 3.

Do spraw objętych postępowaniami wszczętymi na podstawie przepisów art. 19 ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 lit. a-c i art. 21a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 na wniosek nabywcy, dzierżawcy albo użytkownika zakładu wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy zmienianej w art. 1, w przypadku gdy został on nabyty albo wydzierżawiony w całości albo gdy na całym takim zakładzie ustanowiono użytkowanie, i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-10-21
  • Data wejścia w życie: 2025-11-05
  • Data obowiązywania: 2025-11-05
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA