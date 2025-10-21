REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1425

USTAWA

z dnia 12 września 2025 r.

o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1113 oraz z 2025 r. poz. 1069 i 1216) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13:

a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ogólnodostępną stronę internetową przeznaczoną do ogłoszeń funduszu;”,

b) w ust. 4 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) ogólnodostępną stronę internetową przeznaczoną do ogłoszeń funduszu.”,

c) w ust. 4a w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) ogólnodostępną stronę internetową przeznaczoną do ogłoszeń funduszu.”;

2) w art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zmianę statutu otwarty fundusz ogłasza na ogólnodostępnej stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń funduszu nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia otwartemu funduszowi zezwolenia na zmianę statutu. Wraz z ogłoszeniem o zmianie statutu otwarty fundusz każdorazowo zamieszcza na tej stronie tekst jednolity statutu.”;

3) w art. 49:

a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) osoby pozostające z osobami, o których mowa w pkt 3, w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze;

6) pracownicy osób pozostających z osobami, o których mowa w pkt 3, w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.”,

b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

„3b. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku udostępnienia informacji objętej tajemnicą zawodową na żądanie komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym albo z wykonywaniem postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub ze sporządzaniem spisu inwentarza, jeżeli informacja ta jest niezbędna w tym postępowaniu.”;

4) w art. 70 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Treść zezwolenia organu nadzoru na przejęcie zarządzania otwartym funduszem lub połączenie powszechnych towarzystw otwarty fundusz ogłasza niezwłocznie na ogólnodostępnej stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń funduszu.”;

5) w art. 81 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Umowa z otwartym funduszem może zostać zawarta w trybie korespondencyjnym w formie pisemnej, w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie dokumentowej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku.”;

6) art. 82a otrzymuje brzmienie:

„Art. 82a. Zawierając umowę z otwartym funduszem, osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do otwartego funduszu składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią aktualnej informacji dotyczącej otwartych funduszy w formie pisemnej, w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie dokumentowej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku.”;

7) w art. 83:

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Zawierając umowę z otwartym funduszem, osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do funduszu jest ponadto obowiązana złożyć w formie pisemnej, w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie dokumentowej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku oświadczenie o stosunkach majątkowych istniejących między nią a jej małżonkiem, a jeżeli między małżonkami nie istnieje wspólność ustawowa - udokumentować także sposób uregulowania tych stosunków.”,

b) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Zawiadomienie o zmianie treści oświadczenia składa się w formie pisemnej, w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie dokumentowej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku.”;

8) w art. 89 po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3c w brzmieniu:

„3a. Osoba trzecia, której fundusz powierzył prowadzenie rejestru członków funduszu, może powierzyć wykonywanie czynności związanych z jego prowadzeniem innej osobie za zgodą funduszu i towarzystwa.

3b. W przypadku powierzenia, o którym mowa w ust. 3a, osoba trzecia jest obowiązana do bieżącego nadzorowania ich wykonywania przez osobę, której powierzyła ich wykonywanie.

3c. Powierzenie, o którym mowa w ust. 3a, nie zwalnia towarzystwa z odpowiedzialności, o której mowa w art. 48 ust. 5.”;

9) w art. 114 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wypłata środków w obu formach lub w jednej z nich następuje na żądanie członka funduszu złożone w formie pisemnej, w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie dokumentowej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku.”;

10) w art. 132 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wypłata dokonywana bezpośrednio na rzecz osoby wskazanej przez zmarłego następuje w formie wypłaty jednorazowej lub w formie wypłaty w ratach płatnych przez okres nie dłuższy niż 2 lata, zgodnie z dyspozycją osoby uprawnionej złożoną w formie pisemnej, w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie dokumentowej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku.”;

11) w art. 137 dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:

„4. W przypadku wydania prawomocnego orzeczenia uwzględniającego powództwo funduszu fundusz jest obowiązany do zwrotu towarzystwu:

1) kwot zasądzonych na rzecz funduszu tytułem zwrotu kosztów procesu,

2) innych kosztów związanych z wnoszonym powództwem, proporcjonalnie do zakresu uwzględnionego powództwa

- tytułem poniesionych przez towarzystwo wydatków związanych z postępowaniem sądowym do dnia wydania prawomocnego orzeczenia.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wysokość kosztów zwracanych towarzystwu nie może być większa od wysokości zasądzonego orzeczeniem świadczenia.

6. W przypadku wydania prawomocnego orzeczenia uwzględniającego powództwo funduszu fundusz, w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o treści prawomocnego orzeczenia, informuje organ nadzoru o treści tego orzeczenia oraz o wysokości kosztów zwracanych towarzystwu z aktywów funduszu.”;

12) w art. 189 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarty fundusz i dobrowolny fundusz są obowiązane, raz w roku, ogłaszać prospekt informacyjny na ogólnodostępnej stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń funduszu.”.

Art. 2.

Zwrot kosztów, o którym mowa w art. 137 ust. 4-6 ustawy zmienianej w art. 1, ma zastosowanie do orzeczeń sądowych, które uprawomocniły się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-10-21
  • Data wejścia w życie: 2026-01-01
  • Data obowiązywania: 2026-01-01
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 20 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1437

USTAWA z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o funduszu sołeckim

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1436

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 października 2025 r. w sprawie wysokości stawki podstawowej oraz mnożników lokalizacyjnych dla powiatów, stanowiących podstawę ustalenia wysokości świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1435

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 października 2025 r. w sprawie zryczałtowanego równoważnika pieniężnego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1434

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 15 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Związkowi Chórów Kościelnych Diecezji Kaliskiej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1433

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1432

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo lotnicze

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1431

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 października 2025 r. w sprawie wysokości stawki podstawowej oraz mnożników lokalizacyjnych dla powiatów, stanowiących podstawę ustalenia wysokości świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1430

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 16 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu przeciwdziałania unikaniu opodatkowania

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1429

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1428

USTAWA z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1427

USTAWA z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1426

USTAWA z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1425

USTAWA z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1424

USTAWA z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1423

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych przez agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1422

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 października 2025 r. w sprawie zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat funkcjonariuszy Straży Granicznej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1421

USTAWA z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1420

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1419

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania &#8222;Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój&#8221; objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1418

REKLAMA