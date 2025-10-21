Art. 1.

W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1113 oraz z 2025 r. poz. 1069 i 1216) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13:

a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ogólnodostępną stronę internetową przeznaczoną do ogłoszeń funduszu;”,

b) w ust. 4 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) ogólnodostępną stronę internetową przeznaczoną do ogłoszeń funduszu.”,

c) w ust. 4a w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) ogólnodostępną stronę internetową przeznaczoną do ogłoszeń funduszu.”;

2) w art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zmianę statutu otwarty fundusz ogłasza na ogólnodostępnej stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń funduszu nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia otwartemu funduszowi zezwolenia na zmianę statutu. Wraz z ogłoszeniem o zmianie statutu otwarty fundusz każdorazowo zamieszcza na tej stronie tekst jednolity statutu.”;

3) w art. 49:

a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) osoby pozostające z osobami, o których mowa w pkt 3, w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze;

6) pracownicy osób pozostających z osobami, o których mowa w pkt 3, w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.”,

b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

„3b. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku udostępnienia informacji objętej tajemnicą zawodową na żądanie komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym albo z wykonywaniem postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub ze sporządzaniem spisu inwentarza, jeżeli informacja ta jest niezbędna w tym postępowaniu.”;

4) w art. 70 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Treść zezwolenia organu nadzoru na przejęcie zarządzania otwartym funduszem lub połączenie powszechnych towarzystw otwarty fundusz ogłasza niezwłocznie na ogólnodostępnej stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń funduszu.”;

5) w art. 81 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Umowa z otwartym funduszem może zostać zawarta w trybie korespondencyjnym w formie pisemnej, w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie dokumentowej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku.”;

6) art. 82a otrzymuje brzmienie:

„Art. 82a. Zawierając umowę z otwartym funduszem, osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do otwartego funduszu składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią aktualnej informacji dotyczącej otwartych funduszy w formie pisemnej, w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie dokumentowej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku.”;

7) w art. 83:

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Zawierając umowę z otwartym funduszem, osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do funduszu jest ponadto obowiązana złożyć w formie pisemnej, w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie dokumentowej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku oświadczenie o stosunkach majątkowych istniejących między nią a jej małżonkiem, a jeżeli między małżonkami nie istnieje wspólność ustawowa - udokumentować także sposób uregulowania tych stosunków.”,

b) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Zawiadomienie o zmianie treści oświadczenia składa się w formie pisemnej, w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie dokumentowej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku.”;

8) w art. 89 po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3c w brzmieniu:

„3a. Osoba trzecia, której fundusz powierzył prowadzenie rejestru członków funduszu, może powierzyć wykonywanie czynności związanych z jego prowadzeniem innej osobie za zgodą funduszu i towarzystwa.

3b. W przypadku powierzenia, o którym mowa w ust. 3a, osoba trzecia jest obowiązana do bieżącego nadzorowania ich wykonywania przez osobę, której powierzyła ich wykonywanie.

3c. Powierzenie, o którym mowa w ust. 3a, nie zwalnia towarzystwa z odpowiedzialności, o której mowa w art. 48 ust. 5.”;

9) w art. 114 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wypłata środków w obu formach lub w jednej z nich następuje na żądanie członka funduszu złożone w formie pisemnej, w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie dokumentowej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku.”;

10) w art. 132 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wypłata dokonywana bezpośrednio na rzecz osoby wskazanej przez zmarłego następuje w formie wypłaty jednorazowej lub w formie wypłaty w ratach płatnych przez okres nie dłuższy niż 2 lata, zgodnie z dyspozycją osoby uprawnionej złożoną w formie pisemnej, w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie dokumentowej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku.”;

11) w art. 137 dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:

„4. W przypadku wydania prawomocnego orzeczenia uwzględniającego powództwo funduszu fundusz jest obowiązany do zwrotu towarzystwu:

1) kwot zasądzonych na rzecz funduszu tytułem zwrotu kosztów procesu,

2) innych kosztów związanych z wnoszonym powództwem, proporcjonalnie do zakresu uwzględnionego powództwa

- tytułem poniesionych przez towarzystwo wydatków związanych z postępowaniem sądowym do dnia wydania prawomocnego orzeczenia.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wysokość kosztów zwracanych towarzystwu nie może być większa od wysokości zasądzonego orzeczeniem świadczenia.

6. W przypadku wydania prawomocnego orzeczenia uwzględniającego powództwo funduszu fundusz, w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o treści prawomocnego orzeczenia, informuje organ nadzoru o treści tego orzeczenia oraz o wysokości kosztów zwracanych towarzystwu z aktywów funduszu.”;

12) w art. 189 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarty fundusz i dobrowolny fundusz są obowiązane, raz w roku, ogłaszać prospekt informacyjny na ogólnodostępnej stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń funduszu.”.