Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1426
USTAWA
z dnia 12 września 2025 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Art. 1.
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zwalnia się od podatku dochodowego dochody osiągnięte przez spółkę holdingową z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) krajowej spółki zależnej lub zagranicznej spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego, o którym mowa w art. 11a ust. 1 pkt 3.”;
2) uchyla się ust. 2.
Art. 2.
Art. 3.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 340, 620, 680, 1022, 1074, 1218 i 1301.
- Data ogłoszenia: 2025-10-21
- Data wejścia w życie: 2025-10-22
- Data obowiązywania: 2025-10-22
