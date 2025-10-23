REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1453
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 21 października 2025 r.
w sprawie wniosku o wypłatę zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której funkcjonariusz Straży Granicznej pełni służbę
Na podstawie art. 97 ust. 11 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 914 i 1366) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2005 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów zwrotu funkcjonariuszowi Straży Granicznej kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby (Dz. U. poz. 1641 oraz z 2025 r. poz. 77), które utraciło moc z dniem 14 października 2025 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby (Dz. U. poz. 1366).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21 października 2025 r. (Dz. U. poz. 1453)
WZÓR - WNIOSEK O WYPŁATĘ ZRYCZAŁTOWANEGO ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU DO MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ FUNKCJONARIUSZ STRAŻY GRANICZNEJ PEŁNI SŁUŻBĘ
- Data ogłoszenia: 2025-10-23
- Data wejścia w życie: 2025-10-24
- Data obowiązywania: 2025-10-24
