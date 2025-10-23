Art. 1.

W ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 366 i 820) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 11 w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) niewypełnienia przez operatora pocztowego obowiązku, o którym mowa w art. 43 ust. 1, 5a lub 5b, przez dwa kolejne lata.”;

2) w art. 33 w ust. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zawartość inna niż korespondencja stanowiąca przesyłkę i jej opakowanie podlega zniszczeniu przez operatora pocztowego, o którym mowa w ust. 1, w sposób uniemożliwiający odtworzenie informacji zawartej w przesyłce i na jej opakowaniu, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia otwarcia przesyłki.”;

3) w art. 43:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Operator pocztowy, którego roczne przychody osiągnięte z działalności pocztowej w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły co najmniej 400 000 złotych, przedkłada Prezesowi UKE coroczne sprawozdanie z działalności pocztowej za poprzedni rok kalendarzowy.”,

b) w ust. 2 uchyla się pkt 8 i 9,

c) w ust. 3 uchyla się pkt 1,

d) ust. 5 i 5a otrzymują brzmienie:

„5. Obowiązkowi przedłożenia sprawozdania z działalności pocztowej, z uwzględnieniem ust. 5a i 5b, podlega podmiot wykreślony z rejestru, za okres wykonywanej działalności pocztowej w roku, w którym nastąpiło wykreślenie z rejestru.

5a. Operator pocztowy, który w poprzednim roku kalendarzowym nie wykonywał działalności pocztowej, składa Prezesowi UKE oświadczenie o niewykonywaniu tej działalności.”,

e) po ust. 5a dodaje się ust. 5b i 5c w brzmieniu:

„5b. Operator pocztowy, którego roczne przychody osiągnięte z działalności pocztowej w poprzednim roku kalendarzowym były niższe niż 400 000 złotych, składa Prezesowi UKE oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi przedkładania sprawozdania z działalności pocztowej.

5c. Sprawozdanie z działalności pocztowej, o którym mowa w ust. 1 albo 5, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 5a albo 5b, składa się w formie elektronicznej w terminie do dnia 31 marca każdego roku.”,

f) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór formularza służącego do przedkładania Prezesowi UKE sprawozdania z działalności pocztowej wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełnienia,

2) wzory oświadczeń, o których mowa w ust. 5a i 5b

- kierując się koniecznością zapewnienia Prezesowi UKE informacji, o których mowa w ust. 2, oraz mając na uwadze zapewnienie czytelności i kompletności wzoru formularza, i objaśnień, a także w celu zapewnienia jednolitości składanych oświadczeń.”;

4) w art. 126:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nie udziela informacji lub nie dostarcza dokumentów, o których mowa w art. 10 ust. 1, art. 43 ust. 1, 5-5b, art. 50 lub art. 86 ust. 1;”,

b) w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) składa nieprawdziwe lub niepełne zgłoszenie, o którym mowa w art. 10 ust. 1, sprawozdanie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 i 5, oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 5a i 5b, informację, o której mowa w art. 50, dane, o których mowa w art. 86 ust. 1,

2) składa z naruszeniem terminu zgłoszenie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3, sprawozdanie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 i 5, oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 5a i 5b, informację, o której mowa w art. 50,”.