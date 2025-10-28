§ 2.

1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego użytkującego bezzałogowy statek powietrzny o masie startowej od 0,25 kg do 20 kg za szkody powstałe w związku z wykonywanymi w okresie ubezpieczenia operacjami z użyciem bezzałogowego statku powietrznego.

2. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, bez możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

3. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

1) powstałych w wyniku wykonywania operacji z użyciem bezzałogowego statku powietrznego bez dokumentu, o którym mowa w art. 156p ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, po jego cofnięciu lub zawieszeniu;

2) polegających na zapłacie kar umownych;

3) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru;

4) powstałych wskutek wykonywania operacji z naruszeniem przepisów prawa krajowego, wspólnotowego lub międzynarodowego dotyczącego zasady wykonywania operacji z wykorzystaniem systemu bezzałogowego statku powietrznego;

5) jądrowych lub z nimi związanych;

6) polegających na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.