Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1487
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 października 2025 r.
w sprawie nadania statusu uzdrowiska Osiedlu Uzdrowiskowemu Miasta Lidzbark Warmiński i sołectwom: Medyny i Łabno, położonym na obszarze gminy Lidzbark Warmiński
Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1135) zarządza się, co następuje:
§ 1.
2. Uzdrowisko, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje nazwę „Uzdrowisko Lidzbark Warmiński”.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
- Data ogłoszenia: 2025-10-29
- Data wejścia w życie: 2026-01-01
- Data obowiązywania: 2026-01-01
