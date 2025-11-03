REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1507
USTAWA
z dnia 12 września 2025 r.
o zmianie ustawy o sporcie
Art. 1.
„Art. 38a. Uprawianie sportu na boiskach, kortach, bieżniach, lodowiskach, siłowniach plenerowych, skateparkach, rolkowiskach i pumptrackach stanowi powszechne korzystanie ze środowiska w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 i 1080), jeżeli odbywa się w ramach szkolenia sportowego albo aktywności sportowej o charakterze szkolnym lub rekreacyjnym.”.
Art. 2.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2025-11-03
- Data wejścia w życie: 2025-11-18
- Data obowiązywania: 2025-11-18
