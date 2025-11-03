REKLAMA

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1507

USTAWA

z dnia 12 września 2025 r.

o zmianie ustawy o sporcie

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1488 oraz z 2025 r. poz. 28, 620 i 769) po art. 38 dodaje się art. 38a w brzmieniu:

„Art. 38a. Uprawianie sportu na boiskach, kortach, bieżniach, lodowiskach, siłowniach plenerowych, skateparkach, rolkowiskach i pumptrackach stanowi powszechne korzystanie ze środowiska w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 i 1080), jeżeli odbywa się w ramach szkolenia sportowego albo aktywności sportowej o charakterze szkolnym lub rekreacyjnym.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-11-03
  • Data wejścia w życie: 2025-11-18
  • Data obowiązywania: 2025-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

