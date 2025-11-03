REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1508
USTAWA
z dnia 9 października 2025 r.
o zmianie ustawy - Kodeks cywilny
Art. 1.
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.”;
2) po § 1 dodaje się § 11 i 12 w brzmieniu:
„§ 11. Sprzeciw, o którym mowa w § 1, składa się w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia, o którym mowa w tym przepisie. W umowie inwestor i wykonawca (generalny wykonawca) mogą zastrzec krótszy termin na złożenie sprzeciwu.
§ 12. Określony w umowie wykonawcy z podwykonawcą lub umowach z dalszym podwykonawcą termin na złożenie sprzeciwu, o którym mowa w § 1, nie może być krótszy od terminu określonego w umowie zawartej między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą).”.
Art. 2.
Art. 3.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2025-11-03
- Data wejścia w życie: 2025-12-04
- Data obowiązywania: 2025-12-04
