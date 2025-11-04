REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1518
USTAWA
z dnia 9 października 2025 r.
o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Art. 1.
1) art. 952 otrzymuje brzmienie:
„Art. 952. § 1. Zajęta nieruchomość ulega sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej albo licytacji publicznej. Termin licytacji nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie dwóch tygodni po uprawomocnieniu się opisu i oszacowania ani też przed uprawomocnieniem się wyroku, na podstawie którego wszczęto egzekucję.
§ 2. Komornik dokonuje sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej, chyba że przed uprawomocnieniem się opisu i oszacowania wierzyciel zażąda sprzedaży w drodze licytacji publicznej. Jeżeli nieruchomość została zajęta na zaspokojenie kilku wierzytelności dochodzonych przez różnych wierzycieli, żądanie takie może zgłosić którykolwiek z wierzycieli.”;
2) uchyla się art. 9862;
3) w art. 9863 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Jeżeli ma być sprzedanych kilka nieruchomości lub kilka części jednej nieruchomości, komornik zawiadamia o tym fakcie dłużnika oraz poucza go o treści art. 975 i terminie realizacji uprawnienia wynikającego z tego przepisu.”;
4) w art. 9865 w § 1 skreśla się zdanie trzecie;
5) w art. 10136 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Jeżeli sprzedaż nieruchomości nie nastąpi w trybie sprzedaży z wolnej ręki, nieruchomość podlega sprzedaży w drodze licytacji, do której stosuje się przepisy o licytacji w egzekucji z ruchomości, z tym że licytację przeprowadza się w drodze licytacji elektronicznej, chyba że przed uprawomocnieniem się opisu i oszacowania wierzyciel zażąda sprzedaży w drodze licytacji publicznej. Jeżeli nieruchomość została zajęta na zaspokojenie kilku wierzytelności dochodzonych przez różnych wierzycieli, żądanie takie może zgłosić którykolwiek z wierzycieli. O terminie licytacji komornik zawiadamia uczestników postępowania stosownie do art. 954. W obwieszczeniu o licytacji podaje się także informacje, o których mowa w art. 953 § 1 pkt 1, 3, 6 i 7.”.
Art. 2.
Art. 3.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2025-11-04
- Data wejścia w życie: 2025-12-05
- Data obowiązywania: 2025-12-05
