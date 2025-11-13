REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1547
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 października 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego
Na podstawie art. 76 ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 oraz z 2025 r. poz. 820 i 1006) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda
Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 października 2025 r. (Dz. U. poz. 1547)
WZÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO POJAZDÓW POSIADAJĄCYCH WYRÓŻNIK SŁUŻB SKW I SWW
Opis:
I. Informacje ogólne:
1. Forma dokumentu: dokument skrzydełkowy.
2. Format dokumentu: 105 × 218 mm (po złożeniu 105 × 73 mm).
3. Podłoże: papier.
II. Wykaz zabezpieczeń przed fałszerstwem:
1. Zabezpieczenia w papierze:
a) papier zabezpieczony chemicznie, niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym,
b) dwutonowy, bieżący znak wodny,
c) włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w promieniowaniu ultrafioletowym.
2. Zabezpieczenia w druku:
a) druk: offset, sitodruk,
b) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego z elementem reliefu,
c) mikrodruki,
d) elementy graficzne wykonane farbą irydyscentną,
e) elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.
3. Oznaczenie indywidualne wykonane techniką druku typograficznego z zastosowaniem farby aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym.
III. Oznaczenia kodów zastosowanych we wzorze dowodu rejestracyjnego:
A numer rejestracyjny pojazdu,
B data pierwszej rejestracji pojazdu,
C dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:
C.1.1 nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego,
C.1.2 numer PESEL lub REGON,
C.1.3 adres posiadacza dowodu rejestracyjnego,
C.2.1 nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu,
C.2.2 numer PESEL lub REGON,
C.2.3 adres właściciela pojazdu,
D dane dotyczące pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:
D.1 marka pojazdu,
D.2 typ pojazdu,
- wariant, jeżeli występuje,
- wersja, jeżeli występuje,
D.3 model pojazdu,
E numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy),
F.1 maksymalna masa całkowita pojazdu z wyłączeniem motocykli i motorowerów (w kg),
F.2 dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg),
F.3 dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg),
G masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż pojazd kategorii M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg),
H okres ważności dowodu, jeżeli występuje takie ograniczenie,
I data wydania dowodu rejestracyjnego,
J kategoria pojazdu,
K numer świadectwa homologacji typu pojazdu, jeżeli występuje,
L liczba osi,
O.1 maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg),
O.2 maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg),
P.1 pojemność silnika (w cm3),
P.2 maksymalna moc netto silnika (w kW),
P.3 rodzaj paliwa lub źródła mocy,
Q stosunek mocy do masy własnej (w kW/kg); dotyczy motocykli i motorowerów,
S.1 liczba miejsc siedzących włącznie z siedzeniem kierowcy,
S.2 liczba miejsc stojących, jeżeli występują,
X potwierdzenie przeprowadzenia badania technicznego pojazdu i data następnego badania technicznego pojazdu w rubryce dowodu rejestracyjnego „TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO”.
- Data ogłoszenia: 2025-11-13
- Data wejścia w życie: 2026-02-01
- Data obowiązywania: 2026-02-01
