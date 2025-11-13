§ 56.

1. W PUP co najmniej jeden pracownik, o którym mowa w art. 89 ustawy, realizuje pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES wraz z innymi działaniami przewidzianymi dla tej sieci.

2. W WUP do realizacji pośrednictwa pracy i pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES wraz z innymi działaniami przewidzianymi dla tej sieci zatrudnia się co najmniej:

1) dwóch pracowników na stanowisku doradcy EURES albo

2) jednego pracownika na stanowisku doradcy EURES i jednego pracownika na stanowisku asystenta EURES, albo

3) dwóch pracowników na stanowisku asystenta EURES, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia pracownika na stanowisku doradcy EURES spełniającego warunki, o których mowa w art. 91 ust. 3 ustawy.

3. Doradcy EURES i asystenci EURES w WUP realizują działania, o których mowa w ust. 2, łącznie co najmniej w dwóch pełnych wymiarach czasu pracy.

4. Jeżeli WUP zatrudnia więcej niż dwóch doradców EURES albo więcej niż jednego doradcę EURES i jednego asystenta EURES, albo więcej niż dwóch asystentów EURES, każdy kolejny doradca EURES i asystent EURES realizuje działania, o których mowa w ust. 2, co najmniej w połowie pełnego wymiaru czasu pracy.

5. W wojewódzkiej komendzie do realizacji działań z zakresu pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES wraz innymi działaniami przewidzianymi dla tej sieci zatrudnia się co najmniej jednego pracownika na stanowisku:

1) doradcy EURES albo

2) asystenta EURES, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia pracownika na stanowisku doradcy EURES spełniającego warunki, o których mowa w art. 91 ust. 3 ustawy.

6. Wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w wojewódzkiej komendzie na stanowisku doradcy EURES i asystenta EURES wynosi co najmniej połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

7. W centrum edukacji i pracy młodzieży do realizacji działań z zakresu pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES wraz innymi działaniami przewidzianymi dla tej sieci zatrudnia się co najmniej jednego pracownika:

1) na stanowisku asystenta EURES albo

2) na innym stanowisku, spełniającego warunki, o których mowa w art. 91 ust. 2 ustawy, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia pracownika na stanowisku asystenta EURES.

8. Jeżeli wojewódzka komenda zatrudnia więcej niż jednego doradcę EURES albo więcej niż jednego asystenta EURES, każdy kolejny doradca EURES i asystent EURES realizuje działania, o których mowa w ust. 5, co najmniej w połowie pełnego wymiaru czasu pracy.