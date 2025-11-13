REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1549
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 30 października 2025 r.
w sprawie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczonego przez urzędy pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy
Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
1) szczegółowe warunki realizacji i sposoby świadczenia pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego przez wojewódzkie urzędy pracy, zwane dalej „WUP”, i powiatowe urzędy pracy, zwane dalej „PUP”, a w części dotyczącej pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES także przez Ochotnicze Hufce Pracy, zwane dalej „OHP”;
2) zawartość ofert pracy zgłaszanych do ePracy w ramach pośrednictwa pracy, w tym pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES;
3) minimalną liczbę pracowników realizujących w WUP i PUP poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, w tym pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES, oraz minimalną liczbę pracowników realizujących w OHP pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES.
§ 2.
2. Stanowiska pracy pracowników świadczących pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe w WUP i PUP, zwanych dalej „pracownikami urzędów pracy”, wyposaża się w materiały metodyczne i literaturę specjalistyczną z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz sprzęt i oprogramowanie umożliwiające w szczególności:
1) nagrywanie i odtwarzanie obrazu i dźwięku;
2) przygotowanie i odtwarzanie prezentacji multimedialnych;
3) edycję dokumentów tekstowych, graficznych i multimedialnych;
4) dostęp do Internetu;
5) komunikowanie się na odległość;
6) drukowanie, kopiowanie i skanowanie materiałów;
7) gromadzenie i prezentację informacji z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;
8) zabezpieczenie wykorzystywanych narzędzi, metod i programów oraz wyników badań przed dostępem osób nieuprawnionych.
3. Stanowiska pracy pracowników świadczących pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES w wojewódzkiej komendzie OHP, zwanej dalej „wojewódzką komendą”, oraz centrum edukacji i pracy młodzieży OHP, zwanym dalej „centrum edukacji i pracy”, wyposaża się w sprzęt i oprogramowanie umożliwiające w szczególności wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 1-6 i 8, oraz czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 7, w zakresie pośrednictwa pracy.
§ 3.
2. WUP i PUP zapewniają dostęp do stron internetowych prowadzonych przez urząd obsługujący ministra oraz do internetowych baz danych z zakresu rynku pracy, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia, zwanej dalej „ustawą”, w tym do:
1) ePracy;
2) rejestru agencji zatrudnienia;
3) rejestru podmiotów, które uzyskały akredytację do prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES, zwanych dalej „podmiotami akredytowanymi”, a także dostęp do portalu EURES, o którym mowa w przepisach z zakresu sieci EURES, zwanego dalej „portalem EURES” .
3. WUP i PUP udostępniają w siedzibach urzędów sprzęt komputerowy zapewniający dostęp do informacji, o których mowa w ust. 1, i baz, o których mowa w ust. 2:
1) bezrobotnym lub poszukującym pracy, zwanym dalej „osobami zarejestrowanymi”;
2) osobom niezarejestrowanym;
3) pracodawcom i podmiotom, o których mowa w art. 82 ustawy, posiadającym siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „pracodawcami krajowymi”;
4) pracodawcom posiadającym siedzibę lub oddział za granicą na terytoriach państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależących do Unii Europejskiej, państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi obywatele tych państw mogą korzystać ze swobody przepływu osób, zwanym dalej „pracodawcami z państw EOG”.
4. Wojewódzka komenda i centrum edukacji i pracy udostępniają młodzieży, o której mowa w art. 342 ustawy, w swoich siedzibach sprzęt komputerowy zapewniający dostęp do stron internetowych i baz danych wspierających realizowanie pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES, w tym do:
1) portalu EURES;
2) ePracy;
3) bazy ofert pracy publikowanych przez OHP;
4) rejestru podmiotów akredytowanych.
§ 4.
2. Informacje dotyczące przebiegu realizacji pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w WUP i PUP są odnotowywane odpowiednio w dokumentacji dotyczącej:
1) osób zarejestrowanych;
2) osób niezarejestrowanych;
3) ofert pracy i pracodawców krajowych oraz pracodawców z państw EOG.
Rozdział 2
Pośrednictwo pracy
§ 5.
1) kontaktu WUP i PUP z osobą zarejestrowaną lub osobą niezarejestrowaną w celu przedstawienia oferty pracy pracodawcy krajowego, zwanej dalej „krajową ofertą pracy”, lub oferty pracy pracodawcy z państwa EOG, zwanej dalej „zagraniczną ofertą pracy”;
2) kontaktu WUP i PUP z pracodawcą krajowym lub pracodawcą z państwa EOG w celu przedstawienia możliwości zgłoszenia krajowej oferty pracy do ePracy oraz skorzystania z innych form pomocy, o których mowa w ustawie;
3) pozyskiwania przez PUP krajowej oferty pracy lub pozyskiwania przez WUP zagranicznej oferty pracy i wprowadzania ich do ePracy;
4) kontaktu PUP z pracodawcą krajowym lub WUP z pracodawcą z państwa EOG w celu przedstawienia informacji o kandydatach do pracy;
5) udostępniania przez WUP i PUP krajowych ofert pracy i zagranicznych ofert pracy do samodzielnego zapoznania się przez osoby zarejestrowane lub osoby niezarejestrowane oraz zachęcanie tych osób do korzystania z ePracy i Bazy CV;
6) giełd pracy;
7) targów pracy.
2. W pośrednictwie pracy w ramach sieci EURES są realizowane działania, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 i pkt 7, oraz inne działania określone w przepisach Unii Europejskiej z zakresu sieci EURES prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą na terytoriach państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależących do Unii Europejskiej, państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi obywatele tych państw mogą korzystać ze swobody przepływu osób, zwanych dalej „państwami EOG”.
3. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio w pośrednictwie pracy w ramach sieci EURES prowadzonym przez wojewódzką komendę oraz centrum edukacji i pracy.
§ 6.
2. Zgłoszenie krajowej oferty pracy obejmuje dane dotyczące:
1) pracodawcy krajowego: nazwę albo imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej, adres siedziby lub adres stałego miejsca wykonywania działalności, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo PESEL w przypadku osoby fizycznej, a w przypadku jego braku - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, informację, czy pracodawca krajowy jest agencją zatrudnienia zgłaszającą ofertę pracy tymczasowej,
2) zgłaszanego miejsca pracy: nazwę stanowiska, nazwę zawodu według klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy określonej przez ministra, liczbę wolnych miejsc pracy w ramach stanowiska z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, miejsce wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy, wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto, system wynagradzania, datę lub okres rozpoczęcia pracy, informacje o systemie i rozkładzie czasu pracy, wymiar czasu pracy, oznaczenie, czy krajowa oferta pracy jest ofertą pracy tymczasowej,
3) postępowania z krajową ofertą pracy: okres aktualności oferty nie dłuższy niż 90 dni, możliwość upowszechniania informacji identyfikujących pracodawcę krajowego, możliwość upowszechnienia oferty na podstawie art. 83 ust. 9 ustawy
- zwane dalej „danymi wymaganymi”.
3. Zgłoszenie krajowej oferty pracy może obejmować dane uzupełniające dotyczące:
1) pracodawcy krajowego: imię i nazwisko pracodawcy krajowego lub osoby wskazanej przez tego pracodawcę do kontaktu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej, przeważający rodzaj działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, informację, czy pracodawca krajowy jest spółdzielnią socjalną lub przedsiębiorstwem społecznym,
2) zgłaszanego miejsca pracy: ogólny zakres obowiązków na zgłaszanym stanowisku pracy, okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę albo okres wykonywania umowy w przypadku umowy cywilnoprawnej, możliwość realizacji wobec zatrudnianej osoby działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej,
3) oczekiwań pracodawcy krajowego wobec kandydatów do pracy w zakresie nazwy zawodu wyuczonego, nazwy zawodu wykonywanego, poziomu wykształcenia, umiejętności, uprawnień, doświadczenia zawodowego, znajomości języków obcych wraz z poziomem ich znajomości oraz zainteresowania zatrudnieniem kandydatów z państw EOG,
4) postępowania z krajową ofertą pracy w zakresie częstotliwości kontaktów PUP z pracodawcą krajowym oraz oczekiwań dotyczących dodatkowego upowszechniania krajowej oferty pracy w wybranych państwach EOG,
5) oczekiwań pracodawcy krajowego w zakresie organizacji giełdy pracy
- zwane dalej „danymi uzupełniającymi”.
4. Krajowa oferta pracy jest uzupełniana automatycznie w systemie teleinformatycznym udostępnianym przez ministra o informacje dotyczące:
1) kodu zawodu i specjalności według klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy;
2) przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jeżeli nie został podany przez pracodawcę krajowego;
3) wymagania dotyczącego biegłej znajomości języka polskiego w przypadku krajowej oferty pracy, w której pracodawca krajowy nie jest zainteresowany zatrudnieniem kandydata z państwa EOG posługującego się wyłącznie językiem obcym.
§ 7.
1) znajomości języka polskiego wraz z poziomem znajomości tego języka oraz języka, w jakim kandydaci z państw EOG zainteresowani ofertą pracy dla obywateli EOG, zwani dalej „kandydatami z państw EOG”, mają przekazać pracodawcy krajowemu podania o pracę, życiorysy lub inne wymagane dokumenty;
2) propozycji pracodawcy krajowego w zakresie możliwości zapewnienia pracownikowi zakwaterowania lub wyżywienia z informacją, kto ponosi koszty w tym zakresie, oraz możliwości i warunków sfinansowania lub dofinansowania kosztów podróży lub przeprowadzki ponoszonych przez pracownika;
3) zasięgu upowszechniania oferty pracy dla obywateli EOG w zakresie określenia państwa EOG, w którym ta oferta ma być dodatkowo upowszechniona;
4) przyczyny wykonywania pracy w innym miejscu niż siedziba pracodawcy krajowego w przypadku zaistnienia takiej sytuacji;
5) pozostałych danych, wymagań i informacji, jakie są niezbędne ze względu na charakter wykonywanej pracy na oferowanym wolnym miejscu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
§ 8.
2. Krajowa oferta pracy może być zgłaszana przez pracodawcę krajowego także:
1) pocztą elektroniczną lub tradycyjną;
2) podczas wizyty pracodawcy krajowego w PUP;
3) podczas wizyty doradcy do spraw zatrudnienia u pracodawcy;
4) telefonicznie, jeżeli PUP stosuje tę formę.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, PUP we współpracy z pracodawcą krajowym wprowadza zgłoszoną ofertę pracy do systemu teleinformatycznego udostępnianego przez ministra.
4. Jeżeli pracodawca krajowy zawarł w zgłoszeniu krajowej oferty pracy, o którym mowa w § 6 ust. 1, wymagania naruszające zasady, o których mowa w art. 83 ust. 11 ustawy, PUP przekazuje pracodawcy pisemne uzasadnienie odmowy publikacji w ePracy krajowej oferty pracy.
5. W przypadku odmowy przez PUP wiodący publikacji krajowej oferty pracy w ePracy na podstawie art. 83 ust. 12 i 14 ustawy, PUP przekazuje pracodawcy pisemne uzasadnienie odmowy.
6. W przypadku braku w zgłoszeniu krajowej oferty pracy, o którym mowa w § 6 ust. 1, danych wymaganych, a w przypadku zgłoszenia oferty pracy dla obywateli EOG - danych i informacji, o których mowa w § 7, PUP niezwłocznie powiadamia pracodawcę krajowego o konieczności uzupełnienia zgłoszenia. Nieuzupełnienie przez pracodawcę krajowego zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o konieczności jego uzupełnienia powoduje, że krajowa oferta pracy nie jest przyjmowana do realizacji przez PUP. PUP przekazuje pracodawcy pisemne uzasadnienie odmowy.
§ 9.
1) zamieszczenie w ePracy oraz na portalu EURES wraz z oznaczeniem, czy pracodawca krajowy jest zainteresowany zatrudnieniem kandydata z państwa EOG;
2) podanie informacji o niej w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie PUP;
3) inne środki przekazu, jeżeli PUP ma takie możliwości.
§ 10.
1) zawiera dane umożliwiające identyfikację pracodawcy krajowego albo
2) nie zawiera danych identyfikacyjnych pracodawcy krajowego.
2. Upowszechniając ofertę pracy dla obywateli EOG, PUP podaje do wiadomości publicznej informacje, o których mowa w § 7.
§ 11.
2. W przypadku braku kandydatów spełniających wymagania określone w krajowej ofercie pracy, PUP wiodący w zakresie realizacji krajowej oferty pracy oraz dodatkowe PUP odpowiedzialne za realizację tej oferty ustalają z pracodawcą krajowym dalsze postępowanie z tą ofertą, w tym informują o możliwości zmiany określonych w niej wymagań.
3. PUP wiodący w zakresie realizacji krajowej oferty pracy oraz dodatkowe PUP dokonują w porozumieniu z pracodawcą modyfikacji lub wycofania oferty pracy zgłoszonej przez tego pracodawcę.
4. PUP wiodący w zakresie realizacji krajowej oferty pracy wycofuje tę ofertę z ePracy w przypadku braku kontaktu z tym pracodawcą i przekazuje pracodawcy pisemną informację w tym zakresie.
§ 12.
2. PUP informuje pracodawców krajowych, w szczególności z obszaru swojego działania, o możliwości zgłoszenia krajowej oferty pracy do ePracy oraz o możliwości skorzystania z innych form pomocy określonych w ustawie, oferowanych pracodawcom krajowym.
§ 13.
2. PUP może odnotowywać w systemie teleinformatycznym udostępnianym przez ministra informacje o współpracy z pracodawcami krajowymi w zakresie wszczęcia lub ogłoszenia upadłości, zakończenia lub zawieszenia działalności przez pracodawcę krajowego lub jej przeniesienia poza obszar działania PUP.
§ 14.
2. Osobie zarejestrowanej i osobie niezarejestrowanej, spełniającym wymagania określone w krajowej ofercie pracy, są udostępniane dane wymagane i dane uzupełniające dotyczące tej oferty i pracodawcy, a w przypadku oferty pracy dla obywateli EOG - także informacje, o których mowa w § 7.
§ 15.
2. PUP w przypadku stwierdzenia, że wśród krajowych ofert pracy realizowanych przez ten urząd nie ma ofert pracy dla osoby zarejestrowanej lub osoby niezarejestrowanej, zapoznaje się z krajowymi ofertami pracy upowszechnionymi w ePracy oraz w innych serwisach z ogłoszeniami o ofertach pracy i przekazuje informacje o tych ofertach osobie zarejestrowanej lub osobie niezarejestrowanej.
3. Informacja o krajowych ofertach pracy jest przekazywana przez PUP osobie zarejestrowanej i osobie niezarejestrowanej podczas wizyty w PUP lub rozmowy z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej lub przez wymianę korespondencji drogą elektroniczną, w szczególności z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych udostępnianych przez ministra.
4. Przekazanie przez PUP osobie zarejestrowanej informacji o krajowych ofertach pracy realizowanych przez ten PUP jest odnotowywane w dokumentacji dotyczącej tej osoby i zawiera numer stanowiska pracy, którego oferta pracy dotyczy, oraz datę przekazania tej informacji.
§ 16.
2. Jeżeli pracodawca jest zainteresowany zorganizowaniem giełdy pracy, jest ona organizowana w szczególności, gdy w PUP jest zarejestrowanych więcej osób spełniających wymagania określone w krajowej ofercie pracy niż miejsc pracy zgłoszonych w tej ofercie, albo gdy pracodawca krajowy zgłasza wiele krajowych ofert pracy na różne stanowiska, a w PUP są zarejestrowane osoby spełniające wymagania określone w tych ofertach pracy.
3. PUP informuje osoby zarejestrowane i osoby niezarejestrowane o możliwości udziału w giełdzie pracy organizowanej przez ten urząd.
4. PUP dokumentuje organizację giełdy pracy, odnotowując:
1) termin i miejsce giełdy;
2) informację o podmiotach, z którymi PUP współorganizował giełdę, w przypadku gdy ma to zastosowanie;
3) nazwę pracodawcy krajowego i informację o krajowej ofercie pracy lub krajowych ofertach pracy, w związku z którymi zorganizowano giełdę;
4) orientacyjną liczbę osób, które otrzymały informację o giełdzie pracy;
5) listę osób, zawierającą imię i nazwisko, które wzięły udział w giełdzie pracy;
6) informację o efektach giełdy pracy, w tym o zrealizowaniu krajowej oferty pracy lub krajowych ofert pracy, a w przypadku braku kandydatów do pracy i braku możliwości zrealizowania krajowej oferty pracy lub krajowych ofert pracy - informację o trybie dalszego postępowania uzgodnionym z pracodawcą krajowym.
§ 17.
2. PUP upowszechnia informacje o terminie i miejscu targów pracy oraz informuje o tych targach właściwy terytorialnie WUP, jeżeli targi pracy nie są organizowane we współpracy z tym urzędem.
3. PUP informuje osoby zarejestrowane i osoby niezarejestrowane o możliwości udziału w targach pracy organizowanych przez ten urząd lub przez WUP.
4. PUP może zorganizować przejazd na targi pracy osobom zarejestrowanym i osobom niezarejestrowanym, które są zainteresowane udziałem w tych targach.
5. PUP, informując osobę zarejestrowaną i osobę niezarejestrowaną, które są zainteresowane udziałem w targach pracy, przekazuje im następujące informacje:
1) nazwę PUP przekazującego informację o targach pracy;
2) termin oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia targów pracy;
3) nazwę PUP lub WUP organizującego targi pracy i adres miejsca, w którym będą się odbywać targi pracy;
4) miejsce, termin, godzinę wyjazdu i powrotu oraz środek transportu, którym odbędzie się zorganizowany przejazd osób na targi pracy, w przypadku gdy ma to zastosowanie.
6. PUP dokumentuje organizację targów pracy, odnotowując:
1) termin i miejsce targów pracy;
2) informację o podmiotach, z którymi współorganizował targi pracy, w przypadku gdy ma to zastosowanie;
3) listę wystawców krajowych i zagranicznych, w tym listę pracodawców krajowych i pracodawców z państw EOG;
4) orientacyjną liczbę osób, które otrzymały informację o targach pracy;
5) listę osób zarejestrowanych i osób niezarejestrowanych, które skorzystały ze zorganizowanego przez PUP przejazdu na targi pracy, zawierającą imię i nazwisko każdej osoby, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6) orientacyjną liczbę osób, które wzięły udział w targach pracy.
§ 18.
1) informowanie o zasadach i zakresie pomocy w ramach pośrednictwa pracy świadczonego przez PUP lub WUP;
2) zapewnianie w siedzibie WUP możliwości samodzielnego dostępu do informacji o krajowych ofertach pracy i zagranicznych ofertach pracy zamieszczonych w ePracy;
3) zapewnianie w siedzibie WUP możliwości samodzielnego zgłaszania do PUP krajowych ofert pracy przez pracodawców krajowych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych udostępnianych przez ministra;
4) organizację na wniosek PUP giełdy pracy dla osób zarejestrowanych na terytorium województwa we współpracy z właściwymi terytorialnie PUP;
5) organizację targów pracy dla pracodawców krajowych z terytorium województwa samodzielnie lub we współpracy z PUP z terytorium województwa;
6) upowszechnianie informacji o targach pracy organizowanych przez PUP z terytorium województwa lub organizowanych przez WUP.
§ 19.
§ 20.
Rozdział 3
Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES prowadzone przez WUP i PUP
§ 21.
2. PUP realizuje pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES we współpracy z właściwym terytorialnie WUP.
§ 22.
1) przekazywanie do WUP oferty pracy dla obywateli EOG w przypadku konieczności dodatkowego upowszechnienia takiej oferty w państwach EOG wybranych przez pracodawcę krajowego;
2) przyjmowanie podań o pracę, życiorysów lub innych wymaganych dokumentów, zwanych dalej „aplikacjami”, od kandydatów z państw EOG, weryfikację tych aplikacji pod względem ich zgodności z wymaganiami określonymi w ofercie pracy dla obywateli EOG i ich przekazywanie pracodawcy krajowemu w przypadku oferty pracy dla obywateli EOG niezawierającej danych identyfikujących pracodawcę krajowego;
3) współpracę z pracodawcą krajowym, zgłaszającym ofertę pracy dla obywateli EOG, w celu uzyskania informacji dotyczących zatrudnienia kandydata z państwa EOG, i przekazywanie tych informacji do WUP.
2. PUP realizuje działania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli pracodawca krajowy zgłosił taką potrzebę.
3. PUP może dokonywać weryfikacji aplikacji kandydatów z państw EOG pod względem ich zgodności z wymaganiami określonymi w ofercie pracy dla obywateli EOG, jeżeli te dokumenty są składane w języku polskim albo w języku obcym, jeżeli PUP ma możliwość ich przetłumaczenia na język polski.
§ 23.
1) przyjmowanie z WUP zagranicznych ofert pracy przekazywanych w języku polskim;
2) upowszechnianie zagranicznych ofert pracy w języku polskim, z logo sieci EURES;
3) informowanie osób zarejestrowanych i osób niezarejestrowanych o możliwości skorzystania z zagranicznych ofert pracy;
4) współpracę przy organizowanych przez WUP:
a) rozmowach kwalifikacyjnych pracodawców z państw EOG z osobami zainteresowanymi zagraniczną ofertą pracy, zwanymi dalej „kandydatami krajowymi”,
b) targach pracy.
2. PUP może realizować pośrednictwo pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, na wniosek WUP.
§ 24.
2. Zagraniczne oferty pracy, o których mowa w ust. 1, PUP może dodatkowo upowszechnić przez opublikowanie ich na stronie internetowej swojego urzędu lub za pośrednictwem innych środków lub form przekazu, jeżeli ma takie możliwości.
3. PUP zaprzestaje niezwłocznie upowszechniania oferty pracy, o której mowa w ust. 2:
1) po upływie okresu jej aktualności, a w przypadku oferty pracy aktualnej do odwołania - po uprzednim sprawdzeniu, co najmniej raz na 14 dni, czy oferta ta została już wycofana z upowszechniania w ePraca;
2) przed upływem okresu jej aktualności po uzyskaniu z WUP informacji o konieczności wycofania tej oferty z powodu:
a) uzyskania informacji związanych z ukaraniem pracodawcy z państwa EOG lub ze skazaniem tego pracodawcy prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo z objęciem pracodawcy z państwa EOG postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy,
b) braku kontaktu z przedstawicielem sieci EURES lub pracodawcą z państwa EOG przez co najmniej 14 dni w przypadku zagranicznych ofert pracy aktualnych do odwołania,
c) zakończenia naboru kandydatów krajowych przez pracodawcę z państwa EOG.
§ 25.
1) przyjmowanie z PUP ofert pracy dla obywateli EOG do dodatkowego upowszechnienia w państwach EOG wybranych przez pracodawców i ich upowszechnianie przez sieć EURES w tych państwach;
2) przyjmowanie aplikacji od kandydatów z państw EOG, weryfikację tych aplikacji pod względem ich zgodności z wymaganiami określonymi w ofercie pracy dla obywateli EOG i ich przekazywanie pracodawcy krajowemu;
3) współpracę z PUP, o których mowa w pkt 1, w celu uzyskania informacji dotyczących zatrudnienia kandydatów z państw EOG u pracodawcy krajowego, który zgłosił ofertę pracy dla obywateli EOG;
4) inicjowanie, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z pracodawcami krajowymi.
2. WUP realizuje działania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli pracodawca krajowy zgłosił taką potrzebę.
3. WUP tłumaczy ofertę pracy dla obywateli EOG na język angielski przed jej przekazaniem do realizacji przedstawicielowi EURES z państwa EOG. WUP może przetłumaczyć ofertę pracy dla obywateli EOG na inny język obcy niż język angielski, jeżeli ma taką możliwość, i może ją upowszechnić w tym języku obcym w wybranych państwach EOG.
4. WUP może dokonywać weryfikacji aplikacji kandydatów z państw EOG pod względem ich zgodności z wymaganiami określonymi w ofercie pracy dla obywateli EOG, jeżeli dokumenty te są składane w:
1) języku polskim lub angielskim albo
2) języku obcym innym niż język angielski i WUP ma możliwość ich przetłumaczenia na język polski.
5. Jeżeli WUP przekazał bezpośrednio do pracodawcy krajowego aplikacje kandydatów z państw EOG spełniających wymagania określone w ofercie pracy dla obywateli EOG, WUP informuje o tym PUP, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
6. Jeżeli oferta pracy dla obywateli EOG, o której mowa w ust. 1 pkt 1, utraci ważność przed upływem okresu jej aktualności, PUP informuje o tym WUP, który niezwłocznie informuje przedstawicieli sieci EURES z państw EOG, do których ta oferta została uprzednio skierowana do realizacji, o konieczności wycofania tej oferty z upowszechniania na terytorium tych państw.
7. Jeżeli pracodawca krajowy zgłosił taką potrzebę, WUP może:
1) pomagać pracodawcy krajowemu w prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami z państw EOG, organizowanych w ramach sieci EURES;
2) wspierać pracodawcę w udziale w targach pracy organizowanych w ramach sieci EURES na terytorium państw EOG lub reprezentować pracodawcę krajowego na takich targach.
§ 26.
1) przyjmowanie zagranicznej oferty pracy oraz jej upowszechnianie;
2) zapewnienie w siedzibie WUP możliwości samodzielnego dostępu do informacji o zagranicznych ofertach pracy zamieszczonych na portalu EURES;
3) przyjmowanie aplikacji od kandydatów krajowych, weryfikację tych aplikacji pod względem ich zgodności z wymaganiami określonymi w zagranicznej ofercie pracy i przekazywanie ich do pracodawcy z państwa EOG lub zgłaszającego, o którym mowa w § 28 ust. 1;
4) współpracę z pracodawcami z państw EOG lub zgłaszającymi, o których mowa w § 28 ust. 1, w celu uzyskania informacji dotyczących zatrudnienia kandydatów krajowych, których aplikacje zostały przekazane tym pracodawcom.
2. WUP może organizować z udziałem pracodawców z państw EOG:
1) rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami krajowymi, jeżeli pracodawcy z państw EOG zgłosili taką potrzebę;
2) targi pracy.
§ 27.
1) pracodawcy z państwa EOG: nazwę, adres siedziby lub adres stałego miejsca wykonywania działalności, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej, jeżeli pracodawca posiada taką stronę, imię i nazwisko przedstawiciela pracodawcy z państwa EOG wskazanego do kontaktów, ogólny opis działalności prowadzonej przez pracodawcę z państwa EOG, informację, czy pracodawca z państwa EOG jest agencją zatrudnienia zgłaszającą ofertę pracy tymczasowej;
2) miejsca pracy: nazwę zawodu lub stanowiska, liczbę wolnych miejsc pracy, zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy, przyczyny wykonywania pracy w miejscu innym niż siedziba pracodawcy w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, numer oferty z portalu EURES albo numer oferty z bazy ofert pracy publicznych służb zatrudnienia z państwa EOG, z którego oferta pochodzi;
3) warunków zatrudnienia i wynagrodzenia: rodzaj umowy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, wymiar czasu pracy, wysokość gwarantowanego wynagrodzenia brutto z podaniem waluty płatności, okres zatrudnienia, system wynagradzania, możliwość zapewnienia pracownikowi zakwaterowania lub wyżywienia z informacją, kto ponosi koszty w tym zakresie, możliwość i warunki sfinansowania lub dofinansowania kosztów podróży lub przeprowadzki ponoszonych przez pracownika, datę rozpoczęcia pracy, oznaczenie, czy oferta pracy jest ofertą pracy tymczasowej;
4) oczekiwań pracodawcy z państwa EOG dotyczących kandydatów do pracy: poziom wykształcenia, doświadczenie zawodowe, umiejętności, uprawnienia oraz znajomość języków wraz z poziomem ich znajomości;
5) sposobu składania aplikacji w zakresie języka, w jakim aplikacje powinny zostać przekazane do pracodawcy z państwa EOG, oraz okresu aktualności oferty;
6) informacji dotyczących możliwości upowszechniania informacji identyfikujących pracodawcę z państwa EOG;
7) pozostałych danych, wymagań i informacji, jakie są niezbędne ze względu na charakter wykonywanej pracy na oferowanym wolnym miejscu pracy.
§ 28.
1) przedstawiciela sieci EURES albo
2) pracodawcy z państwa EOG lub przedstawiciela publicznych służb zatrudnienia z państw EOG, jeżeli zagraniczna oferta pracy dotyczy wykonywania pracy za granicą w regionie przygranicznym Rzeczypospolitej Polskiej oraz pod warunkiem, że oferta ta została zamieszczona na portalu EURES albo w bazie ofert pracy publicznych służb zatrudnienia z państwa EOG, z którego oferta pochodzi
- zwanych dalej „zgłaszającymi”.
2. WUP przyjmuje zagraniczną ofertę pracy do realizacji, jeżeli jej zgłoszenie zawiera informacje określone w § 27 oraz nie zawiera wymagań dyskryminujących.
3. WUP odmawia przyjęcia zagranicznej oferty pracy w przypadku uzyskania informacji o tym, że pracodawca z państwa EOG został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy lub w innych uzasadnionych przypadkach.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, lub w przypadku zawarcia w zagranicznej ofercie pracy wymagań dyskryminujących WUP powiadamia zgłaszającego o odmowie przyjęcia tej oferty do realizacji. Powiadomienie zawiera uzasadnienie.
5. W przypadku braku w zgłoszeniu zagranicznej oferty pracy informacji określonych w § 27 WUP powiadamia zgłaszającego o konieczności uzupełnienia zgłoszenia. Nieuzupełnienie zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o konieczności jego uzupełnienia powoduje, że zagraniczna oferta pracy nie jest przyjmowana do realizacji przez WUP.
6. Przed przyjęciem zagranicznej oferty pracy WUP sprawdza, czy zgłaszana oferta została już zamieszczona w ePracy. Jeżeli zagraniczna oferta pracy została już zamieszczona w ePracy, WUP nie zamieszcza takiej oferty ponownie w ePracy.
§ 29.
1) podanie do wiadomości publicznej w miejscu ogólnie dostępnym w WUP;
2) przekazanie do wszystkich lub wybranych PUP z terytorium województwa oraz do wojewódzkiej komendy;
3) opublikowanie na stronie internetowej WUP;
4) przekazanie do innych WUP;
5) inne środki lub formy przekazu, jeżeli WUP ma takie możliwości.
2. Upowszechniając zagraniczną ofertę pracy, WUP podaje do wiadomości publicznej co najmniej informacje, o których mowa w § 27 pkt 2-5.
3. WUP podaje do wiadomości publicznej w zagranicznej ofercie pracy dane umożliwiające identyfikację pracodawcy z państwa EOG wyłącznie w przypadku, gdy pracodawca ten, zgłaszając tę ofertę, wyraził zgodę na ich publiczne udostępnianie.
4. WUP zaprzestaje niezwłocznie upowszechniania zagranicznej oferty pracy po upływie okresu jej aktualności.
5. WUP zaprzestaje niezwłocznie upowszechniania zagranicznej oferty pracy przed upływem okresu jej aktualności w przypadku:
1) uzyskania informacji związanych z ukaraniem pracodawcy z państwa EOG, którego oferta jest upowszechniana, lub ze skazaniem tego pracodawcy prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo z objęciem pracodawcy z państwa EOG postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy;
2) braku kontaktu ze zgłaszającym przez co najmniej 14 dni, jeżeli zagraniczna oferta pracy jest aktualna do odwołania.
6. WUP dokłada wszelkich starań, aby pozyskać informacje od zgłaszających lub pracodawców z państw EOG na temat kandydatów krajowych zatrudnionych w tych państwach w wyniku prowadzonego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES.
7. WUP i PUP, wojewódzkie komendy oraz centra edukacji i pracy informują bezrobotnych, którzy są zainteresowani zagranicznymi ofertami pracy, o obowiązku powiadomienia PUP o podjęciu pracy u pracodawcy z państwa EOG, jeżeli bezrobotny ubiega się o pracę w państwie EOG i zostanie przyjęty do pracy przez pracodawcę z tego państwa.
Rozdział 4
Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES prowadzone przez OHP
§ 30.
2. Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES realizują w OHP wojewódzkie komendy oraz centra edukacji i pracy.
3. Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES w wojewódzkich komendach i centrach edukacji i pracy jest koordynowane przez wojewódzkiego komendanta OHP lub jego zastępcę.
4. Wojewódzka komenda realizuje pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES we współpracy z właściwymi terytorialnie centrami edukacji i pracy oraz WUP z terytorium województwa.
5. Centrum edukacji i pracy realizuje pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES we współpracy z właściwą terytorialnie wojewódzką komendą.
§ 31.
1) dane wymagane;
2) informację, czy krajowa oferta pracy została zgłoszona do PUP, podmiotu akredytowanego lub innego centrum edukacji i pracy.
2. Zgłoszenie krajowej oferty pracy, o którym mowa w ust. 1, może obejmować:
1) dane uzupełniające, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 1-3;
2) informacje dotyczące postępowania z krajową ofertą pracy w zakresie częstotliwości kontaktów centrum edukacji i pracy z pracodawcą krajowym oraz oczekiwań dotyczących dodatkowego upowszechniania krajowej oferty pracy w wybranych państwach EOG.
3. Centrum edukacji i pracy przyjmuje zgłoszenie oferty pracy dla obywateli EOG, jeżeli zawiera ono dane wymagane, dane uzupełniające, informacje, o których mowa w § 7, oraz informację, czy oferta pracy dla obywateli EOG została zgłoszona do PUP, podmiotu akredytowanego lub innego centrum edukacji i pracy.
4. W przypadku braku w zgłoszeniu krajowej oferty pracy, złożonym do centrum edukacji i pracy, danych wymaganych i informacji, o których mowa w ust. 1, a w przypadku zgłoszenia oferty pracy dla obywateli EOG - danych, o których mowa w § 7, centrum edukacji i pracy niezwłocznie powiadamia pracodawcę krajowego o konieczności uzupełnienia zgłoszenia. Nieuzupełnienie przez pracodawcę krajowego zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o konieczności jego uzupełnienia powoduje, że krajowa oferta pracy nie jest przyjmowana do realizacji przez centrum edukacji i pracy.
5. Jeżeli pracodawca krajowy zawarł w zgłoszeniu krajowej oferty pracy, o którym mowa w ust. 1, wymagania naruszające zasady, o których mowa w art. 83 ust. 11 ustawy, centrum edukacji i pracy informuje pracodawcę krajowego o odmowie realizacji przyjętej krajowej oferty pracy.
6. Centrum edukacji i pracy może nie przyjąć krajowej oferty pracy, jeżeli pracodawca krajowy w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia tej oferty został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy lub w innych uzasadnionych przypadkach.
7. Centrum edukacji i pracy młodzieży stwierdza fakty, o których mowa w ust. 6, na podstawie oświadczenia pracodawcy złożonego do tego centrum wraz ze zgłoszeniem krajowej oferty pracy.
§ 32.
1) zamieszczenie w ePraca, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych OHP, oraz na portalu EURES wraz z oznaczeniem, czy pracodawca krajowy jest zainteresowany zatrudnieniem kandydata z państwa EOG;
2) inne środki i formy przekazu, jeżeli centrum edukacji i pracy ma takie możliwości.
2. Jeżeli pracodawca krajowy jest zainteresowany dodatkowym upowszechnieniem oferty pracy dla obywateli EOG w wybranych przez siebie państwach EOG, centrum edukacji i pracy przekazuje tę ofertę do realizacji do wojewódzkiej komendy nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu jej przyjęcia.
3. Wojewódzka komenda oraz centrum edukacji i pracy upowszechniają krajową ofertę pracy, w tym ofertę pracy dla obywateli EOG, w formach, o których mowa w § 10.
4. Dane umożliwiające identyfikację pracodawcy krajowego są podawane do wiadomości publicznej w krajowej ofercie pracy, w tym ofercie pracy dla obywateli EOG, przez wojewódzką komendę oraz centrum edukacji i pracy wyłącznie w przypadku, gdy pracodawca krajowy, zgłaszając tę ofertę, wyraził zgodę na ich publiczne udostępnianie.
5. Upowszechniając krajową ofertę pracy, w tym ofertę pracy dla obywateli EOG, wojewódzka komenda oraz centrum edukacji i pracy podają do wiadomości publicznej informację o tej ofercie zawierającą co najmniej dane dotyczące zgłaszanego miejsca pracy, oczekiwań pracodawcy krajowego wobec kandydatów do pracy, okres aktualności tej oferty oraz dane i informacje, o których mowa w § 7, w przypadku oferty pracy dla obywateli EOG.
§ 33.
1) przekazywanie ofert pracy dla obywateli EOG do dodatkowego upowszechniania w wybranych państwach EOG do wojewódzkiej komendy;
2) przyjmowanie aplikacji od kandydatów z państw EOG, weryfikację tych aplikacji pod względem ich zgodności z wymaganiami określonymi w ofercie pracy dla obywateli EOG i ich przekazywanie pracodawcy krajowemu;
3) pozyskanie od pracodawcy krajowego, który zgłosił ofertę pracy dla obywateli EOG, informacji dotyczących zatrudnienia kandydata z państwa EOG i przekazanie tych informacji do wojewódzkiej komendy.
2. Centrum edukacji i pracy realizuje działania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli pracodawca krajowy zgłosił taką potrzebę.
3. Centrum edukacji i pracy może dokonywać weryfikacji aplikacji kandydatów z EOG pod względem ich zgodności z wymaganiami określonymi w ofercie pracy dla obywateli EOG, jeżeli te dokumenty są składane w języku polskim lub w języku obcym, jeżeli centrum edukacji i pracy ma możliwość ich przetłumaczenia na język polski.
4. Jeżeli oferta pracy dla obywateli EOG, o której mowa w ust. 1 pkt 1, utraci ważność przed upływem okresu jej aktualności, centrum edukacji i pracy informuje o tym wojewódzką komendę, która niezwłocznie informuje przedstawicieli sieci EURES z państw EOG, do których ta oferta została uprzednio skierowana do realizacji, o konieczności wycofania jej z upowszechniania na terytorium tych państw.
§ 34.
1) przyjmowanie ofert pracy dla obywateli EOG z centrum edukacji i pracy młodzieży do dodatkowego upowszechnienia w państwach EOG wybranych przez pracodawców i ich upowszechnienie przez sieć EURES w tych państwach;
2) przyjmowanie aplikacji od kandydatów z państw EOG, weryfikację tych aplikacji pod względem ich zgodności z wymaganiami określonymi w ofercie pracy dla obywateli EOG i ich przekazywanie pracodawcy krajowemu;
3) współpracę z centrum edukacji i pracy, o którym mowa w pkt 1, w celu pozyskania informacji dotyczących zatrudnienia kandydatów z państw EOG u pracodawcy krajowego, który zgłosił ofertę pracy dla obywateli EOG;
4) działania, o których mowa w § 25 ust. 2-4 i 7, przewidziane do realizacji przez WUP.
2. Jeżeli wojewódzka komenda przekazała bezpośrednio do pracodawcy krajowego aplikacje kandydatów z państw EOG spełniających wymagania określone w ofercie pracy dla obywateli EOG, wojewódzka komenda informuje o tym centrum edukacji i pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
§ 35.
1) przyjmowanie zagranicznych ofert pracy oraz ich upowszechnianie;
2) zapewnienie w siedzibie wojewódzkiej komendy możliwości samodzielnego dostępu do informacji o zagranicznych ofertach pracy zamieszczonych na portalu EURES;
3) działania, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 3 i 4, realizowane przez WUP.
2. Wojewódzka komenda może organizować z udziałem pracodawców z państw EOG:
1) rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami krajowymi, jeżeli pracodawcy z państw EOG zgłosili taką potrzebę;
2) targi pracy.
3. Działania, o których mowa w ust. 2, wojewódzka komenda może realizować z udziałem centrum edukacji i pracy.
4. Wojewódzka komenda realizuje zadania przewidziane dla WUP określone w § 28.
5. Wojewódzka komenda upowszechnia zagraniczną ofertę pracy w języku polskim z logo sieci EURES przez zamieszczenie w ePraca, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych OHP, oraz może ją dodatkowo upowszechnić, jeżeli zgłaszający lub pracodawca z państwa EOG wyraził taką potrzebę lub wystąpią inne przesłanki uzasadniające takie działanie, poprzez:
1) podanie do wiadomości publicznej w miejscu ogólnie dostępnym w wojewódzkiej komendzie;
2) przekazanie do wszystkich lub wybranych centrów edukacji i pracy z terytorium województwa oraz do właściwego terytorialnie WUP;
3) opublikowanie na stronie internetowej wojewódzkiej komendy;
4) przekazanie do innych wojewódzkich komend;
5) inne środki i formy przekazu, jeżeli wojewódzka komenda ma takie możliwości.
6. Wojewódzka komenda realizuje działania, o których mowa w § 29 ust. 2-6, realizowane przez WUP.
§ 36.
1) przyjmowanie z wojewódzkiej komendy zagranicznych ofert pracy przekazywanych w języku polskim;
2) upowszechnianie zagranicznych ofert pracy w języku polskim, z logo sieci EURES.
2. Centrum edukacji i pracy może upowszechniać inne zagraniczne oferty pracy opublikowane w ePraca przez podanie ich do wiadomości publicznej w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie centrum edukacji i pracy.
3. Zagraniczne oferty pracy, o których mowa w ust. 1, centrum edukacji i pracy może dodatkowo upowszechnić przez opublikowanie ich na stronie internetowej tego centrum lub za pośrednictwem innych środków lub form przekazu, jeżeli ma takie możliwości.
4. Centrum edukacji i pracy zaprzestaje niezwłocznie upowszechniania zagranicznej oferty pracy:
1) po upływie okresu jej aktualności, a w przypadku ofert pracy aktualnych do odwołania, po uprzednim sprawdzeniu, co najmniej raz na 14 dni, czy oferta ta została już wycofana z upowszechniania przez ePraca;
2) przed upływem okresu jej aktualności po uzyskaniu z wojewódzkiej komendy informacji o konieczności wycofania tej oferty z powodu:
a) uzyskania informacji związanych z ukaraniem pracodawcy z państwa EOG lub skazaniem tego pracodawcy prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo z objęciem pracodawcy z państwa EOG postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy,
b) braku kontaktu z przedstawicielem sieci EURES lub pracodawcą z państwa EOG przez co najmniej 14 dni w przypadku zagranicznych ofert pracy aktualnych do odwołania.
§ 37.
Rozdział 5
Poradnictwo zawodowe
§ 38.
1) porady indywidualnej polegającej na kontakcie WUP i PUP z osobą zarejestrowaną lub osobą niezarejestrowaną zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania jej problemu zawodowego;
2) porady grupowej polegającej na kontakcie WUP i PUP z osobami zarejestrowanymi lub osobami niezarejestrowanymi, które potrzebują pomocy w celu rozwiązania swoich problemów zawodowych lub nabycia umiejętności w zakresie poszukiwania pracy;
3) informacji indywidualnej polegającej na kontakcie WUP i PUP z osobą zarejestrowaną lub osobą niezarejestrowaną zgłaszającą potrzebę uzyskania informacji zawodowej;
4) informacji grupowej polegającej na kontakcie WUP i PUP z osobami zarejestrowanymi lub osobami niezarejestrowanymi w celu przedstawienia informacji zawodowych, zwanej dalej „spotkaniem informacyjnym”;
5) dostępu dla osób zarejestrowanych i osób niezarejestrowanych do zasobów informacji zawodowych udostępnianych w siedzibie WUP i PUP do samodzielnego wykorzystania;
6) szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego przez PUP dla osób zarejestrowanych;
7) pomocy przedsiębiorcy krajowemu w:
a) doborze kandydatów na stanowisko zgłoszone w krajowej ofercie pracy spośród osób zarejestrowanych i osób niezarejestrowanych, zwanym dalej „doborem kandydatów do pracy”,
b) rozwoju zawodowym przedsiębiorcy lub jego pracowników przez poradę indywidualną lub grupową.
2. Poradnictwo zawodowe służy rozwiązywaniu problemów zawodowych, które mogą dotyczyć w szczególności trudności z wyborem lub zmianą zawodu, wyborem miejsca pracy, planowaniem rozwoju zawodowego, wyborem kierunku kształcenia lub szkolenia, trudności związanych z funkcjonowaniem w środowisku pracy, braku umiejętności poszukiwania pracy oraz obniżonej motywacji w zakresie aktywności zawodowej oraz trudności w doborze kandydatów do pracy przez przedsiębiorcę krajowego i trudności w rozwijaniu kompetencji społeczno-zawodowych przez przedsiębiorcę i jego pracowników.
3. Porada indywidualna jest prowadzona w formie rozmowy doradczej, w ramach której pracownik urzędu pracy określa wspólnie z osobą korzystającą z porady jej problem zawodowy i sposoby jego rozwiązania.
4. Porada grupowa i szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy są prowadzone w formie zajęć warsztatowych, zwanych dalej „zajęciami”.
5. Porada grupowa jest prowadzona dla grupy, która liczy nie więcej niż 16 osób.
6. Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy jest prowadzone dla grupy, która liczy nie więcej niż 16 osób.
7. Formy pomocy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, mogą być realizowane także na odległość z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.
§ 39.
1) zawodach i specjalnościach;
2) rynku pracy, w tym o pracodawcach krajowych, pracodawcach będących spółdzielniami socjalnymi i przedsiębiorstwami społecznymi oraz profilach prowadzonej przez nich działalności;
3) zakresie i formach działania instytucji publicznych i niepublicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych, poszukiwaniu pracy lub podejmowaniu działalności gospodarczej;
4) szkołach i instytucjach szkoleniowych;
5) stowarzyszeniach zawodowych i formach ich działania;
6) metodach i sposobach poszukiwania pracy w kraju i za granicą, w tym przez sieć EURES;
7) sposobach i metodach rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych;
8) zasadach przygotowywania, rodzajach i wzorach dokumentów aplikacyjnych;
9) stronach internetowych, na których znajdują się informacje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy;
10) warunkach świadczenia pracy;
11) warunkach podejmowania działalności gospodarczej oraz działalności w obszarze ekonomii społecznej, w tym o przepisach prawnych, procedurach postępowania i wzorach dokumentów.
2. Zasoby informacji są udostępniane w PUP i centrum poradnictwa zawodowego WUP, zwanym dalej „centrum”, w postaci elektronicznej, audiowizualnej lub papierowej, w tym na stronach internetowych odpowiednio PUP i WUP.
§ 40.
2. PUP organizuje i prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy adresowane do osób zarejestrowanych, które:
1) nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy lub
2) utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu, lub
3) chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej.
3. Udział w szkoleniu może nastąpić z inicjatywy PUP lub osoby zarejestrowanej.
§ 41.
2. PUP może skierować osobę zarejestrowaną na badania, o których mowa w art. 205 ust. 1 ustawy, jeżeli osoba kierowana zobowiąże się do przedłożenia efektów przeprowadzonych badań.
3. Przy kierowaniu, o którym mowa ust. 2, PUP wydaje osobie zarejestrowanej skierowanie zawierające:
1) nazwę PUP wystawiającego skierowanie oraz datę wydania skierowania;
2) nazwę i adres instytucji, do której osoba jest kierowana;
3) imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby kierowanej, a w przypadku jego braku - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania tej osoby;
4) cel wykonania badania;
5) termin zgłoszenia się w celu skorzystania z badania lekarskiego lub psychologicznego;
6) termin kontaktu w PUP w celu poinformowania o efektach badania;
7) informację o prawach i obowiązkach osoby kierowanej, w tym obowiązku kontaktu z PUP w wyznaczonym terminie w celu przedłożenia w PUP efektów przeprowadzonych badań.
§ 42.
2. Bank programów zawiera programy opracowane przez PUP lub centrum oraz zakupione albo udostępnione przez inne podmioty.
3. Program porad grupowych wchodzących w skład banku programów zawiera:
1) nazwę zajęć;
2) czas trwania i sposób organizacji zajęć;
3) wymagania wstępne dla osób zarejestrowanych lub osób niezarejestrowanych biorących udział w zajęciach;
4) cele zajęć ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;
5) plan nauczania określający tematy zajęć oraz ich wymiar czasu z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej;
6) opis treści - kluczowe punkty zajęć;
7) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych.
§ 43.
2. PUP i centrum zamieszczają wykaz porad grupowych oraz spotkań informacyjnych na stronie internetowej odpowiednio PUP lub WUP i w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie PUP lub WUP oraz poprzez inne środki przekazu, jeżeli PUP lub WUP mają takie możliwości, nie później niż w ostatnim dniu drugiego miesiąca kwartału, w którym wykaz został przygotowany. Wykaz porad grupowych jest udostępniany przez ministra w ePracy.
§ 44.
1) ustalenie problemu zawodowego;
2) analizę sytuacji osoby zarejestrowanej lub osoby niezarejestrowanej z uwzględnieniem jej zainteresowań, predyspozycji i kompetencji oraz uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i zdrowotnych, w tym ustalenie potrzeby skierowania osoby zarejestrowanej na specjalistyczne badania lekarskie lub psychologiczne;
3) analizę możliwości i wybór odpowiedniego sposobu rozwiązania problemu zawodowego;
4) weryfikację sposobu rozwiązania problemu zawodowego lub wskazanie możliwości skorzystania z innych form pomocy;
5) zalecenia dotyczące dalszego postępowania, w tym potrzebę objęcia osoby zarejestrowanej lub osoby niezarejestrowanej pomocą przez innego pracownika PUP, centrum lub inną instytucję.
§ 45.
1) imię i nazwisko osoby zarejestrowanej lub osoby niezarejestrowanej oraz numer PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) adres zamieszkania, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli osoba udostępni takie informacje;
3) status bezrobotnego lub poszukującego pracy lub informację o niezarejestrowaniu w PUP;
4) poziom wykształcenia oraz zawód wyuczony;
5) staż pracy, wykonywane zawody lub specjalności, ostatnio zajmowane stanowisko pracy;
6) okres pozostawania bez pracy w przypadku osób niewykonujących pracy albo okres poszukiwania pracy w przypadku osób wykonujących pracę - jeżeli dotyczy;
7) opis problemu zawodowego;
8) zainteresowania, predyspozycje i kompetencje;
9) rodzaj i stopień niepełnosprawności oraz przeciwwskazania do wykonywania zawodu, jeżeli ich dotyczą;
10) uwarunkowania społeczne i ekonomiczne;
11) sposób rozwiązania problemu zawodowego;
12) daty kolejnych rozmów doradczych, propozycje przedstawiane osobie zarejestrowanej i osobie niezarejestrowanej, działania podjęte na jej rzecz przez pracownika urzędu pracy oraz działania podjęte przez osobę zarejestrowaną;
13) zalecenia dotyczące dalszego postępowania;
14) imię i nazwisko pracownika urzędu pracy udzielającego porady indywidualnej.
2. W przypadku odmowy przez osobę niezarejestrowaną udzielenia informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, PUP i centrum nadają tej osobie numer identyfikacyjny pozwalający na dokumentowanie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3-13.
3. W przypadku odmowy przez osobę niezarejestrowaną udzielenia informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4-10, PUP i centrum mogą udzielać tej osobie informacji zawodowej.
§ 46.
1) imię i nazwisko pracownika lub pracowników PUP i centrum udzielających porady grupowej;
2) termin i nazwę porady grupowej;
3) program porady grupowej;
4) listę obecności zawierającą termin, nazwę porady grupowej, imię i nazwisko pracownika PUP i centrum oraz imię, nazwisko i podpis osoby uczestniczącej w poradzie grupowej, a w przypadku porady grupowej na odległość wygenerowaną listę uczestników;
5) analizę przebiegu i wyników porady grupowej na podstawie obserwacji własnych pracowników PUP i centrum prowadzących zajęcia oraz ocen dokonanych przez osoby zarejestrowane i osoby niezarejestrowane uczestniczące w poradzie grupowej z wykorzystaniem ankiety ewaluacyjnej.
2. Ankieta ewaluacyjna dla osoby zarejestrowanej i osoby niezarejestrowanej uczestniczącej w poradzie grupowej jest anonimowa i obejmuje w szczególności ocenę doboru tematów, stosowanych metod, sposobu i warunków prowadzenia zajęć, w tym przypadku z wyjątkiem porady na odległość, oraz zdobytej wiedzy i umiejętności.
3. PUP i centrum dokumentują udział osoby zarejestrowanej i osoby niezarejestrowanej w poradzie grupowej w zakresie terminu i nazwy porady grupowej, obecności na zajęciach lub informacji o nieobecności.
§ 47.
§ 48.
2. PUP i centrum, udzielając informacji indywidualnej, dokumentują następujące informacje:
1) termin udzielenia informacji;
2) zakres tematyczny udzielanej informacji;
3) imię i nazwisko pracownika lub pracowników PUP i centrum udzielającego informacji.
3. PUP i centrum, udzielając informacji grupowej, dokumentują następujące informacje:
1) imię i nazwisko pracownika lub pracowników PUP i centrum prowadzącego spotkanie informacyjne;
2) termin, nazwę i program spotkania informacyjnego;
3) termin, nazwę spotkania informacyjnego, imię i nazwisko pracownika PUP i centrum oraz, jeśli to możliwe, listę obecności zawierającą imię, nazwisko i podpis osoby zarejestrowanej i osoby niezarejestrowanej uczestniczącej w spotkaniu, a w przypadku informacji grupowej na odległość wygenerowaną listę osób zarejestrowanych i osób niezarejestrowanych uczestniczących w informacji grupowej.
§ 49.
1) narzędzia, metody i programy stosowane w poradnictwie zawodowym, w tym standaryzowane narzędzia diagnostyczne służące do badania uzdolnień, predyspozycji, zainteresowań i kompetencji;
2) bank programów, o którym mowa w § 42;
3) zasoby informacji, opracowane lub zgromadzone we własnym zakresie, udostępniane przez centra, ministra lub inne podmioty.
2. PUP przy realizacji szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy wykorzystuje program szkolenia rekomendowany przez ministra.
3. Program szkolenia rekomendowany przez ministra jest upowszechniany z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 4 ust. 1.
4. Program szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, o którym mowa w ust. 2, jest realizowany przez okres trzech kolejno następujących po sobie tygodni i składa się z dwóch części:
1) 40 godzin zegarowych prowadzonych w formie zajęć, w podziale na odrębne sesje tematyczne, realizowanych przez 10 kolejnych dni z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy;
2) 40 godzin zegarowych ćwiczeń praktycznych, w ramach których osoby zarejestrowane uczestniczące w szkoleniu poszukują pracy oraz biorą udział w spotkaniach, których celem jest wymiana doświadczeń oraz wzajemna pomoc i wsparcie w trakcie poszukiwania pracy, realizowanych w ciągu 5 kolejnych dni z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
5. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli osoby zarejestrowane zostały dobrane na szkolenie ze względu na szczególny typ problemów zawodowych, o których mowa w § 40 ust. 2, program szkolenia może zostać dostosowany, w tym zmodyfikowany, do ich specyficznych potrzeb i potrzeb lokalnego rynku pracy, pod warunkiem zachowania ogólnego zakresu treści i czasu zajęć, określonych w programie szkolenia rekomendowanym przez ministra.
6. Udział w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy jest potwierdzany zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia wydanym przez PUP, które zawiera pieczęć nagłówkową lub pełne dane adresowe PUP organizującego szkolenie, numer i datę wystawienia zaświadczenia, imię i nazwisko osoby zarejestrowanej, nazwę i termin realizacji szkolenia, zakres zagadnień i liczbę godzin przeznaczoną na realizację poszczególnych zagadnień objętych programem szkolenia.
7. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy może być wydane, jeżeli osoba zarejestrowana zrealizowała wszystkie zadania przewidziane programem szkolenia, a jej obecność na zajęciach w każdej części szkolenia, o której mowa w ust. 4, była nie niższa niż 80 % liczby godzin określonych programem szkolenia.
§ 50.
2. W przypadku prowadzenia w PUP i centrum porady grupowej lub w PUP szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy wymagających wiedzy specjalistycznej, PUP i centrum mogą współpracować z osobami, o których mowa w art. 87 ust. 5 ustawy.
§ 51.
2. Pracownik PUP lub centrum dobiera testy psychologiczne stosownie do sposobu rozwiązywania problemu zawodowego osoby zarejestrowanej i osoby niezarejestrowanej, której świadczy pomoc, respektując przy ich stosowaniu procedury badania i interpretacji wyników obowiązujące dla danego testu oraz prawa autorskie.
§ 52.
1) opracowywanie kierunków i planów działań we współpracy z innymi centrami;
2) sporządzanie analiz i sprawozdań z działalności centrów w województwie;
3) koordynacja działań centrów w województwie w zakresie:
a) prowadzonej dokumentacji,
b) opracowywania, aktualizowania i upowszechniania zasobów informacji,
c) przygotowywania i upowszechniania wykazów porad grupowych,
d) promowania poradnictwa zawodowego.
§ 53.
2. Wyniki z ocen są gromadzone i wykorzystane przez WUP i PUP do podnoszenia jakości świadczonej pomocy w ramach pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.
3. WUP przygotowuje zbiorczą informację z województwa o wynikach ocen dokonanych z wykorzystaniem innych narzędzi niż system teleinformatyczny prowadzony przez ministra właściwego do spraw pracy i przekazuje ją ministrowi w postaci elektronicznej w terminie do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni.
Rozdział 6
Pracownicy realizujący poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
§ 54.
2. Spośród pracowników, o których mowa w ust. 1, zaleca się, aby co najmniej jeden doradca zawodowy lub starszy doradca zawodowy zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy miał ukończone studia magisterskie z zakresu psychologii.
3. W województwie, w którym funkcjonuje więcej niż jedno centrum, ust. 1 ma zastosowanie do centrum koordynującego.
4. W PUP do realizacji poradnictwa zawodowego zatrudnia się pracowników, o których mowa w art. 92 ustawy, w wymiarze odpowiadającym co najmniej dwóm pełnym wymiarom czasu pracy nie mniejszym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, w tym co najmniej jednego doradcę zawodowego lub starszego doradcę zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy.
§ 55.
§ 56.
2. W WUP do realizacji pośrednictwa pracy i pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES wraz z innymi działaniami przewidzianymi dla tej sieci zatrudnia się co najmniej:
1) dwóch pracowników na stanowisku doradcy EURES albo
2) jednego pracownika na stanowisku doradcy EURES i jednego pracownika na stanowisku asystenta EURES, albo
3) dwóch pracowników na stanowisku asystenta EURES, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia pracownika na stanowisku doradcy EURES spełniającego warunki, o których mowa w art. 91 ust. 3 ustawy.
3. Doradcy EURES i asystenci EURES w WUP realizują działania, o których mowa w ust. 2, łącznie co najmniej w dwóch pełnych wymiarach czasu pracy.
4. Jeżeli WUP zatrudnia więcej niż dwóch doradców EURES albo więcej niż jednego doradcę EURES i jednego asystenta EURES, albo więcej niż dwóch asystentów EURES, każdy kolejny doradca EURES i asystent EURES realizuje działania, o których mowa w ust. 2, co najmniej w połowie pełnego wymiaru czasu pracy.
5. W wojewódzkiej komendzie do realizacji działań z zakresu pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES wraz innymi działaniami przewidzianymi dla tej sieci zatrudnia się co najmniej jednego pracownika na stanowisku:
1) doradcy EURES albo
2) asystenta EURES, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia pracownika na stanowisku doradcy EURES spełniającego warunki, o których mowa w art. 91 ust. 3 ustawy.
6. Wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w wojewódzkiej komendzie na stanowisku doradcy EURES i asystenta EURES wynosi co najmniej połowę pełnego wymiaru czasu pracy.
7. W centrum edukacji i pracy młodzieży do realizacji działań z zakresu pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES wraz innymi działaniami przewidzianymi dla tej sieci zatrudnia się co najmniej jednego pracownika:
1) na stanowisku asystenta EURES albo
2) na innym stanowisku, spełniającego warunki, o których mowa w art. 91 ust. 2 ustawy, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia pracownika na stanowisku asystenta EURES.
8. Jeżeli wojewódzka komenda zatrudnia więcej niż jednego doradcę EURES albo więcej niż jednego asystenta EURES, każdy kolejny doradca EURES i asystent EURES realizuje działania, o których mowa w ust. 5, co najmniej w połowie pełnego wymiaru czasu pracy.
Rozdział 7
Przepis przejściowy i końcowy
§ 57.
§ 58.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk
1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. poz. 667), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 459 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620).
- Data ogłoszenia: 2025-11-13
- Data wejścia w życie: 2025-11-28
- Data obowiązywania: 2025-11-28
