Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1550

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI1)

z dnia 29 października 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz. U. poz. 1822) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) uchyla się ust. 1,

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „Obowiązkowe” zastępuje się wyrazem „Szczegółowe”,

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wynikających ze specyfiki szkoły i zajmowanego stanowiska, z uwzględnieniem wykorzystania metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych, dostosowanych do specyfiki zajęć;”,

- po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) analizowanie własnej pracy i wykorzystywanie wniosków wynikających z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów pracy;”,

- w pkt 5 skreśla się wyrazy „ , w tym przez własny przykład nauczyciela”,

- pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą, w tym umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, oraz wykorzystanie w pracy wiedzy nabytej w wyniku doskonalenia zawodowego;”,

- w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:

„10) realizowanie innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej „ustawą - Karta Nauczyciela”;

11) diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia oraz indywidualizowanie pracy z uczniem.”,

c) uchyla się ust. 4-6;

2) w § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Dyrektor szkoły ustala poziom spełniania łącznie wszystkich kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, a następnie ustala ocenę pracy nauczyciela.

2. Poziom spełniania kryteriów oceny pracy jest oceniany w punktach od 0 do 3, bez liczb ułamkowych.”;

3) w § 4 uchyla się ust. 2-4;

4) w § 5 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Przy zapoznawaniu nauczyciela z projektem oceny pracy dyrektor szkoły zapoznaje go również z opiniami, o których mowa odpowiednio w art. 6a ust. 5 pkt 1 i 3-5 ustawy - Karta Nauczyciela.

5. Nauczyciel może odnieść się do opinii, o których mowa odpowiednio w art. 6a ust. 5 pkt 1 i 3-5 ustawy - Karta Nauczyciela, w formie:

1) ustnej - przy zapoznawaniu go z projektem oceny pracy lub

2) pisemnej - w terminie, o którym mowa w ust. 3.”;

5) w § 7 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Dyrektor szkoły dołącza do odwołania od oceny pracy nauczyciela oraz przekazuje nauczycielowi, który odwołał się od oceny pracy, pisemne odniesienie się do zarzutów podniesionych w odwołaniu.”;

6) w § 9:

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „Obowiązkowe” zastępuje się wyrazem „Szczegółowe”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku realizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szczegółowe kryteria oceny pracy dyrektora szkoły oprócz kryteriów oceny pracy, o których mowa w ust. 1, obejmują także kryteria oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2.”,

c) w ust. 3 wyraz „obowiązkowe” zastępuje się wyrazem „szczegółowe”;

7) w § 10:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku realizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych - po ustaleniu poziomu spełniania łącznie wszystkich kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 9 ust. 1, oraz kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Poziom spełniania kryteriów oceny pracy jest oceniany w punktach od 0 do 3, bez liczb ułamkowych.”;

8) w § 11:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Przy zapoznawaniu z projektem oceny pracy:

1) dyrektora szkoły - zapoznaje się go również z opiniami, o których mowa w art. 6a ust. 7 ustawy - Karta Nauczyciela;

2) dyrektora kolegium pracowników służb społecznych - zapoznaje się go również z opiniami, o których mowa w art. 6a ust. 7 ustawy - Karta Nauczyciela, oraz opinią, o której mowa w ust. 3.

3b. Dyrektor szkoły może odnieść się do opinii, o których mowa w art. 6a ust. 7 ustawy - Karta Nauczyciela, a gdy jest to dyrektor kolegium pracowników służb społecznych - również do opinii, o której mowa w ust. 3, w formie:

1) ustnej - przy zapoznawaniu go z projektem oceny pracy lub

2) pisemnej - w terminie 5 dni roboczych od dnia zapoznania go z projektem oceny pracy.”,

b) w ust. 4 wyrazy „§ 4 ust. 1 i 3, ust. 4 pkt 1, § 5” zastępuje się wyrazami „§ 4 ust. 1, § 5 ust. 1-3”.

§ 2.

Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji: B. Nowacka

1) Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 oraz z 2025 r. poz. 620, 1019, 1160, 1188 i 1189.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-11-13
  • Data wejścia w życie: 2025-11-28
  • Data obowiązywania: 2025-11-28
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

Strona główna » Dziennik Ustaw

