§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 19) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 2 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy: „ , imię i nazwisko odbiorcy”;

2) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli do doręczenia przesyłki nie doszło z powodu odmowy jej przyjęcia albo z innej przyczyny, o której doręczający powziął informację, dokonuje on adnotacji o przyczynie niedoręczenia przesyłki na formularzu potwierdzenia odbioru oraz umieszcza na tym formularzu datę i składa swój podpis.”;

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.