Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1551
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 listopada 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
Na podstawie art. 131 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1568 i 1841 oraz z 2025 r. poz. 620, 1172, 1302 i 1518) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 4 w ust. 2 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy: „ , imię i nazwisko odbiorcy”;
2) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli do doręczenia przesyłki nie doszło z powodu odmowy jej przyjęcia albo z innej przyczyny, o której doręczający powziął informację, dokonuje on adnotacji o przyczynie niedoręczenia przesyłki na formularzu potwierdzenia odbioru oraz umieszcza na tym formularzu datę i składa swój podpis.”;
3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 5 listopada 2025 r. (Dz. U. poz. 1551)
WZÓR FORMULARZA POTWIERDZENIA ODBIORU
strona 1
strona 2
- Data ogłoszenia: 2025-11-13
- Data wejścia w życie: 2026-05-14
- Data obowiązywania: 2026-05-14
