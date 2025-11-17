REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1561

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 8 listopada 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 129 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2025 r. poz. 590) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim (Dz. U. poz. 1661, z 2018 r. poz. 2454 oraz z 2023 r. poz. 1498) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 uchyla się pkt 2 i 6a;

2) w § 5:

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) od 1000 zł do 5000 zł - za niedopełnienie obowiązku posiadania na statku jednego rodzaju narzędzi połowowych w przypadku, o którym mowa w § 19a ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1556, z 2023 r. poz. 362 i 1037, z 2024 r. poz. 244 i 1697 oraz z 2025 r. poz. 168), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie rybołówstwa komercyjnego”;”,

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) od 500 zł do 7500 zł - za dokonanie wyładunku dorszy w ilości przekraczającej dozwoloną ilość określoną w art. 14 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiającego wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 (Dz. Urz. UE L 191 z 15.07.2016, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2016/1139”, poza portami wyznaczonymi do dokonania takiego wyładunku;”,

c) po pkt 10 dodaje się pkt 10a i 10b w brzmieniu:

„10a) od 1000 zł do 20 000 zł - za dokonanie wyładunku ryb niesortowanych poza portami wyznaczonymi do dokonania takiego wyładunku;

10b) od 1000 zł do 20 000 zł - za dokonanie wyładunku ryb pelagicznych w ilości przekraczającej dozwoloną ilość określoną w § 23 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego, poza portami wyznaczonymi do dokonania takiego wyładunku;”,

d) po pkt 15 dodaje się pkt 15a-15c w brzmieniu:

„15a) od 500 zł do 3000 zł - za niezgłoszenie zamiaru wyładunku ryb niesortowanych w terminie, o którym mowa w § 23 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego;

15b) od 500 zł do 4000 zł - za dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w § 23 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego, bez podania co najmniej jednej z informacji, o których mowa w tym przepisie;

15c) od 500 zł do 5000 zł - za niezgłoszenie zamiaru wyładunku ryb niesortowanych, o którym mowa w § 23 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego;”,

e) uchyla się pkt 16a,

f) pkt 38 otrzymuje brzmienie:

„38) od 500 zł do 10 000 zł - za zaniechanie zmiany łowiska lub za niezaprzestanie połowów, wbrew obowiązkom, o których mowa w § 18a ust. 1 i 3 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego;”,

g) po pkt 38 dodaje się pkt 38a w brzmieniu:

„38a) od 500 zł do 10 000 zł - za zaniechanie zmiany łowiska lub za niezaprzestanie połowów, wbrew obowiązkom, o których mowa w § 19 ust. 3 i 5 oraz § 19a ust. 3 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego;”,

h) w pkt 42 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 43 w brzmieniu:

„43) od 500 zł do 15 000 zł - za przekroczenie dopuszczalnego marginesu tolerancji, o którym mowa w art. 14 ust. 3 lub 4 rozporządzenia nr 1224/2009 lub w art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 2016/1139.”;

3) w § 6 uchyla się pkt 2 i 6a;

4) w § 7:

a) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) od 500 zł do 2500 zł - za niedopełnienie obowiązku posiadania na statku jednego rodzaju narzędzi połowowych w przypadku, o którym mowa w § 19a ust. 1 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego;”,

b) po pkt 9 dodaje się pkt 9a i 9b w brzmieniu:

„9a) od 500 zł do 10 000 zł - za dokonanie wyładunku ryb niesortowanych poza portami wyznaczonymi do dokonania takiego wyładunku;

9b) od 500 zł do 10 000 zł - za dokonanie wyładunku ryb pelagicznych w ilości przekraczającej dozwoloną ilość określoną w § 23 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego, poza portami wyznaczonymi do dokonania takiego wyładunku;”,

c) po pkt 13 dodaje się pkt 13a-13c w brzmieniu:

„13a) od 500 zł do 1500 zł - za niezgłoszenie zamiaru wyładunku ryb niesortowanych w terminie, o którym mowa w § 23 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego;

13b) od 500 zł do 2000 zł - za dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w § 23 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego, bez podania co najmniej jednej z informacji, o których mowa w tym przepisie;

13c) od 500 zł do 2500 zł - za niezgłoszenie zamiaru wyładunku ryb niesortowanych, o którym mowa w § 23 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego;”,

d) uchyla się pkt 14a,

e) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) od 1000 zł do 8000 zł - za nieprzekazanie miesięcznego raportu połowowego do Centrum Monitorowania Rybołówstwa;”,

f) pkt 32 otrzymuje brzmienie:

„32) od 500 zł do 5000 zł - za zaniechanie zmiany łowiska lub za niezaprzestanie połowów, wbrew obowiązkom, o których mowa w § 18a ust. 1 i 3 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego;”,

g) po pkt 32 dodaje się pkt 32a w brzmieniu:

„32a) od 500 zł do 5000 zł - za zaniechanie zmiany łowiska lub za niezaprzestanie połowów, wbrew obowiązkom, o których mowa w § 19 ust. 3 i 5 oraz § 19a ust. 3 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego;”,

h) w pkt 34 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 35 w brzmieniu:

„35) od 500 zł do 8000 zł - za przekroczenie dopuszczalnego marginesu tolerancji, o którym mowa w art. 14 ust. 3 lub 4 rozporządzenia nr 1224/2009 lub w art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 2016/1139.”;

5) w § 8:

a) pkt 34 otrzymuje brzmienie:

„34) od 500 zł do 4000 zł - za prowadzenie połowów organizmów morskich, w ramach wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, na obszarach wyłączonych z wykonywania rybołówstwa komercyjnego;”,

b) pkt 37 otrzymuje brzmienie:

„37) 300 zł - za nieposiadanie, podczas wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, dokumentu tożsamości lub dowodu uiszczenia opłaty za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego lub - gdy ma to zastosowanie - za nieprzedstawienie do wglądu dokumentu potwierdzającego uprawnienie do uiszczenia niższej opłaty za wykonywanie tego rybołówstwa;”,

c) pkt 40 otrzymuje brzmienie:

„40) 800 zł - za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego bez wniesienia opłaty uprawniającej osobę fizyczną do jego wykonywania;”,

d) pkt 46 otrzymuje brzmienie:

„46) od 500 zł do 4000 zł - za prowadzenie połowów organizmów morskich, w ramach wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, na obszarze, na którym jest prowadzone zarybianie na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy, w terminie, w którym jest ono prowadzone.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 179 z 16.07.2018, str. 76, Dz. Urz. UE L 83 z 25.03.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 105, Dz. Urz. UE L 400 z 30.11.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 2023/2842 z 20.12.2023.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-11-17
  • Data wejścia w życie: 2025-12-02
  • Data obowiązywania: 2025-12-02
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1568

USTAWA z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1567

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 listopada 2025 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2026 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1566

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1565

REKLAMA

USTAWA z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy o języku polskim

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1564

USTAWA z dnia 26 września 2025 r. o ratyfikacji Traktatu o wzajemnych stosunkach i współpracy w Azji Południowo-Wschodniej, sporządzonego w Denpasarze dnia 24 lutego 1976 r., wraz z Protokołami zmieniającymi

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1563

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1968 r. o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1562

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1561

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1560

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 listopada 2025 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego oraz elektronicznej kontroli miejsca pobytu

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1559

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 5 listopada 2025 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej nauczyciela

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1558

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz wysokości opłaty za tę analizę

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1557

USTAWA z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1556

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 października 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych i powierzchni ograniczających zabudowę

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1555

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1554

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 5 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1553

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 5 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1552

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1551

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 29 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1550

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 października 2025 r. w sprawie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczonego przez urzędy pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1549

REKLAMA