Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1561
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 8 listopada 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim
Na podstawie art. 129 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2025 r. poz. 590) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 4 uchyla się pkt 2 i 6a;
2) w § 5:
a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„8a) od 1000 zł do 5000 zł - za niedopełnienie obowiązku posiadania na statku jednego rodzaju narzędzi połowowych w przypadku, o którym mowa w § 19a ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1556, z 2023 r. poz. 362 i 1037, z 2024 r. poz. 244 i 1697 oraz z 2025 r. poz. 168), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie rybołówstwa komercyjnego”;”,
b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) od 500 zł do 7500 zł - za dokonanie wyładunku dorszy w ilości przekraczającej dozwoloną ilość określoną w art. 14 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiającego wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 (Dz. Urz. UE L 191 z 15.07.2016, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2016/1139”, poza portami wyznaczonymi do dokonania takiego wyładunku;”,
c) po pkt 10 dodaje się pkt 10a i 10b w brzmieniu:
„10a) od 1000 zł do 20 000 zł - za dokonanie wyładunku ryb niesortowanych poza portami wyznaczonymi do dokonania takiego wyładunku;
10b) od 1000 zł do 20 000 zł - za dokonanie wyładunku ryb pelagicznych w ilości przekraczającej dozwoloną ilość określoną w § 23 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego, poza portami wyznaczonymi do dokonania takiego wyładunku;”,
d) po pkt 15 dodaje się pkt 15a-15c w brzmieniu:
„15a) od 500 zł do 3000 zł - za niezgłoszenie zamiaru wyładunku ryb niesortowanych w terminie, o którym mowa w § 23 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego;
15b) od 500 zł do 4000 zł - za dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w § 23 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego, bez podania co najmniej jednej z informacji, o których mowa w tym przepisie;
15c) od 500 zł do 5000 zł - za niezgłoszenie zamiaru wyładunku ryb niesortowanych, o którym mowa w § 23 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego;”,
e) uchyla się pkt 16a,
f) pkt 38 otrzymuje brzmienie:
„38) od 500 zł do 10 000 zł - za zaniechanie zmiany łowiska lub za niezaprzestanie połowów, wbrew obowiązkom, o których mowa w § 18a ust. 1 i 3 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego;”,
g) po pkt 38 dodaje się pkt 38a w brzmieniu:
„38a) od 500 zł do 10 000 zł - za zaniechanie zmiany łowiska lub za niezaprzestanie połowów, wbrew obowiązkom, o których mowa w § 19 ust. 3 i 5 oraz § 19a ust. 3 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego;”,
h) w pkt 42 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 43 w brzmieniu:
„43) od 500 zł do 15 000 zł - za przekroczenie dopuszczalnego marginesu tolerancji, o którym mowa w art. 14 ust. 3 lub 4 rozporządzenia nr 1224/2009 lub w art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 2016/1139.”;
3) w § 6 uchyla się pkt 2 i 6a;
4) w § 7:
a) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„7a) od 500 zł do 2500 zł - za niedopełnienie obowiązku posiadania na statku jednego rodzaju narzędzi połowowych w przypadku, o którym mowa w § 19a ust. 1 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego;”,
b) po pkt 9 dodaje się pkt 9a i 9b w brzmieniu:
„9a) od 500 zł do 10 000 zł - za dokonanie wyładunku ryb niesortowanych poza portami wyznaczonymi do dokonania takiego wyładunku;
9b) od 500 zł do 10 000 zł - za dokonanie wyładunku ryb pelagicznych w ilości przekraczającej dozwoloną ilość określoną w § 23 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego, poza portami wyznaczonymi do dokonania takiego wyładunku;”,
c) po pkt 13 dodaje się pkt 13a-13c w brzmieniu:
„13a) od 500 zł do 1500 zł - za niezgłoszenie zamiaru wyładunku ryb niesortowanych w terminie, o którym mowa w § 23 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego;
13b) od 500 zł do 2000 zł - za dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w § 23 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego, bez podania co najmniej jednej z informacji, o których mowa w tym przepisie;
13c) od 500 zł do 2500 zł - za niezgłoszenie zamiaru wyładunku ryb niesortowanych, o którym mowa w § 23 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego;”,
d) uchyla się pkt 14a,
e) pkt 18 otrzymuje brzmienie:
„18) od 1000 zł do 8000 zł - za nieprzekazanie miesięcznego raportu połowowego do Centrum Monitorowania Rybołówstwa;”,
f) pkt 32 otrzymuje brzmienie:
„32) od 500 zł do 5000 zł - za zaniechanie zmiany łowiska lub za niezaprzestanie połowów, wbrew obowiązkom, o których mowa w § 18a ust. 1 i 3 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego;”,
g) po pkt 32 dodaje się pkt 32a w brzmieniu:
„32a) od 500 zł do 5000 zł - za zaniechanie zmiany łowiska lub za niezaprzestanie połowów, wbrew obowiązkom, o których mowa w § 19 ust. 3 i 5 oraz § 19a ust. 3 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego;”,
h) w pkt 34 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 35 w brzmieniu:
„35) od 500 zł do 8000 zł - za przekroczenie dopuszczalnego marginesu tolerancji, o którym mowa w art. 14 ust. 3 lub 4 rozporządzenia nr 1224/2009 lub w art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 2016/1139.”;
5) w § 8:
a) pkt 34 otrzymuje brzmienie:
„34) od 500 zł do 4000 zł - za prowadzenie połowów organizmów morskich, w ramach wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, na obszarach wyłączonych z wykonywania rybołówstwa komercyjnego;”,
b) pkt 37 otrzymuje brzmienie:
„37) 300 zł - za nieposiadanie, podczas wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, dokumentu tożsamości lub dowodu uiszczenia opłaty za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego lub - gdy ma to zastosowanie - za nieprzedstawienie do wglądu dokumentu potwierdzającego uprawnienie do uiszczenia niższej opłaty za wykonywanie tego rybołówstwa;”,
c) pkt 40 otrzymuje brzmienie:
„40) 800 zł - za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego bez wniesienia opłaty uprawniającej osobę fizyczną do jego wykonywania;”,
d) pkt 46 otrzymuje brzmienie:
„46) od 500 zł do 4000 zł - za prowadzenie połowów organizmów morskich, w ramach wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, na obszarze, na którym jest prowadzone zarybianie na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy, w terminie, w którym jest ono prowadzone.”.
§ 2.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 179 z 16.07.2018, str. 76, Dz. Urz. UE L 83 z 25.03.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 105, Dz. Urz. UE L 400 z 30.11.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 2023/2842 z 20.12.2023.
- Data ogłoszenia: 2025-11-17
- Data wejścia w życie: 2025-12-02
- Data obowiązywania: 2025-12-02
Dziennik Ustaw
