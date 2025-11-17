§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim (Dz. U. poz. 1661, z 2018 r. poz. 2454 oraz z 2023 r. poz. 1498) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 uchyla się pkt 2 i 6a;



2) w § 5:

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) od 1000 zł do 5000 zł - za niedopełnienie obowiązku posiadania na statku jednego rodzaju narzędzi połowowych w przypadku, o którym mowa w § 19a ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1556, z 2023 r. poz. 362 i 1037, z 2024 r. poz. 244 i 1697 oraz z 2025 r. poz. 168), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie rybołówstwa komercyjnego”;”,

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) od 500 zł do 7500 zł - za dokonanie wyładunku dorszy w ilości przekraczającej dozwoloną ilość określoną w art. 14 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiającego wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 (Dz. Urz. UE L 191 z 15.07.2016, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2016/1139”, poza portami wyznaczonymi do dokonania takiego wyładunku;”,

c) po pkt 10 dodaje się pkt 10a i 10b w brzmieniu:

„10a) od 1000 zł do 20 000 zł - za dokonanie wyładunku ryb niesortowanych poza portami wyznaczonymi do dokonania takiego wyładunku;

10b) od 1000 zł do 20 000 zł - za dokonanie wyładunku ryb pelagicznych w ilości przekraczającej dozwoloną ilość określoną w § 23 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego, poza portami wyznaczonymi do dokonania takiego wyładunku;”,

d) po pkt 15 dodaje się pkt 15a-15c w brzmieniu:

„15a) od 500 zł do 3000 zł - za niezgłoszenie zamiaru wyładunku ryb niesortowanych w terminie, o którym mowa w § 23 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego;

15b) od 500 zł do 4000 zł - za dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w § 23 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego, bez podania co najmniej jednej z informacji, o których mowa w tym przepisie;

15c) od 500 zł do 5000 zł - za niezgłoszenie zamiaru wyładunku ryb niesortowanych, o którym mowa w § 23 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego;”,

e) uchyla się pkt 16a,

f) pkt 38 otrzymuje brzmienie:

„38) od 500 zł do 10 000 zł - za zaniechanie zmiany łowiska lub za niezaprzestanie połowów, wbrew obowiązkom, o których mowa w § 18a ust. 1 i 3 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego;”,

g) po pkt 38 dodaje się pkt 38a w brzmieniu:

„38a) od 500 zł do 10 000 zł - za zaniechanie zmiany łowiska lub za niezaprzestanie połowów, wbrew obowiązkom, o których mowa w § 19 ust. 3 i 5 oraz § 19a ust. 3 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego;”,

h) w pkt 42 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 43 w brzmieniu:

„43) od 500 zł do 15 000 zł - za przekroczenie dopuszczalnego marginesu tolerancji, o którym mowa w art. 14 ust. 3 lub 4 rozporządzenia nr 1224/2009 lub w art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 2016/1139.”;

3) w § 6 uchyla się pkt 2 i 6a;



4) w § 7:

a) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) od 500 zł do 2500 zł - za niedopełnienie obowiązku posiadania na statku jednego rodzaju narzędzi połowowych w przypadku, o którym mowa w § 19a ust. 1 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego;”,

b) po pkt 9 dodaje się pkt 9a i 9b w brzmieniu:

„9a) od 500 zł do 10 000 zł - za dokonanie wyładunku ryb niesortowanych poza portami wyznaczonymi do dokonania takiego wyładunku;

9b) od 500 zł do 10 000 zł - za dokonanie wyładunku ryb pelagicznych w ilości przekraczającej dozwoloną ilość określoną w § 23 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego, poza portami wyznaczonymi do dokonania takiego wyładunku;”,

c) po pkt 13 dodaje się pkt 13a-13c w brzmieniu:

„13a) od 500 zł do 1500 zł - za niezgłoszenie zamiaru wyładunku ryb niesortowanych w terminie, o którym mowa w § 23 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego;

13b) od 500 zł do 2000 zł - za dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w § 23 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego, bez podania co najmniej jednej z informacji, o których mowa w tym przepisie;

13c) od 500 zł do 2500 zł - za niezgłoszenie zamiaru wyładunku ryb niesortowanych, o którym mowa w § 23 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego;”,

d) uchyla się pkt 14a,

e) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) od 1000 zł do 8000 zł - za nieprzekazanie miesięcznego raportu połowowego do Centrum Monitorowania Rybołówstwa;”,

f) pkt 32 otrzymuje brzmienie:

„32) od 500 zł do 5000 zł - za zaniechanie zmiany łowiska lub za niezaprzestanie połowów, wbrew obowiązkom, o których mowa w § 18a ust. 1 i 3 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego;”,

g) po pkt 32 dodaje się pkt 32a w brzmieniu:

„32a) od 500 zł do 5000 zł - za zaniechanie zmiany łowiska lub za niezaprzestanie połowów, wbrew obowiązkom, o których mowa w § 19 ust. 3 i 5 oraz § 19a ust. 3 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego;”,

h) w pkt 34 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 35 w brzmieniu:

„35) od 500 zł do 8000 zł - za przekroczenie dopuszczalnego marginesu tolerancji, o którym mowa w art. 14 ust. 3 lub 4 rozporządzenia nr 1224/2009 lub w art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 2016/1139.”;

5) w § 8:

a) pkt 34 otrzymuje brzmienie:

„34) od 500 zł do 4000 zł - za prowadzenie połowów organizmów morskich, w ramach wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, na obszarach wyłączonych z wykonywania rybołówstwa komercyjnego;”,

b) pkt 37 otrzymuje brzmienie:

„37) 300 zł - za nieposiadanie, podczas wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, dokumentu tożsamości lub dowodu uiszczenia opłaty za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego lub - gdy ma to zastosowanie - za nieprzedstawienie do wglądu dokumentu potwierdzającego uprawnienie do uiszczenia niższej opłaty za wykonywanie tego rybołówstwa;”,

c) pkt 40 otrzymuje brzmienie:

„40) 800 zł - za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego bez wniesienia opłaty uprawniającej osobę fizyczną do jego wykonywania;”,

d) pkt 46 otrzymuje brzmienie:

„46) od 500 zł do 4000 zł - za prowadzenie połowów organizmów morskich, w ramach wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, na obszarze, na którym jest prowadzone zarybianie na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy, w terminie, w którym jest ono prowadzone.”.