1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 634), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 21 maja 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego (Dz. U. poz. 769) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 24 października 2025 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje art. 31 ust. 2 i art. 48 ustawy z dnia 21 maja 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego (Dz. U. poz. 769), które stanowią:

Art. 31. „2. Do wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowań, o których mowa w:

1) ustawie zmienianej w art. 3 - stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym;

2) ustawie zmienianej w art. 8 - stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym;

3) ustawie zmienianej w art. 9 - stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym;

4) ustawie zmienianej w art. 12 - stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym;

5) ustawie zmienianej w art. 13 - stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym;

6) ustawie zmienianej w art. 14 - stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym;

7) ustawie zmienianej w art. 15 - stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem określonym w art. 39;

8) ustawie zmienianej w art. 17 - stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym;

9) ustawie zmienianej w art. 20 - stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym;

10) ustawie zmienianej w art. 30 - stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym.”

„Art. 48. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 6, art. 11, art. 18, art. 22, art. 24 pkt 4, 7 i 9, art. 38 oraz art. 40 ust. 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.;

2) art. 28 oraz art. 44, które wchodzą w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia.”.