REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1562
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 listopada 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 634), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 21 maja 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego (Dz. U. poz. 769) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 24 października 2025 r.
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje art. 31 ust. 2 i art. 48 ustawy z dnia 21 maja 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego (Dz. U. poz. 769), które stanowią:
Art. 31. „2. Do wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowań, o których mowa w:
1) ustawie zmienianej w art. 3 - stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym;
2) ustawie zmienianej w art. 8 - stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym;
3) ustawie zmienianej w art. 9 - stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym;
4) ustawie zmienianej w art. 12 - stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym;
5) ustawie zmienianej w art. 13 - stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym;
6) ustawie zmienianej w art. 14 - stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym;
7) ustawie zmienianej w art. 15 - stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem określonym w art. 39;
8) ustawie zmienianej w art. 17 - stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym;
9) ustawie zmienianej w art. 20 - stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym;
10) ustawie zmienianej w art. 30 - stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym.”
„Art. 48. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 6, art. 11, art. 18, art. 22, art. 24 pkt 4, 7 i 9, art. 38 oraz art. 40 ust. 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.;
2) art. 28 oraz art. 44, które wchodzą w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia.”.
Marszałek Sejmu: S. Hołownia
Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 7 listopada 2025 r. (Dz. U. poz. 1562)
USTAWA
z dnia 9 kwietnia 1968 r.
o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych
Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje się do wpisów na rzecz Skarbu Państwa w księgach wieczystych tytułu własności nieruchomości obywateli państw obcych oraz uprawnień wynikających z wieczystego użytkowania lub z ustanowionych na rzecz tych obywateli ograniczonych praw rzeczowych, które to nieruchomości i prawa przeszły na rzecz Skarbu Państwa na podstawie międzynarodowych umów o uregulowaniu wzajemnych roszczeń finansowych, zawartych z rządami tych państw przez Rząd Polski.
2. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do zagranicznych osób prawnych.
Art. 2. 1.1) Wpis do księgi wieczystej Skarbu Państwa jako właściciela nieruchomości lub uprawnionego do korzystania z wieczystego użytkowania albo z ograniczonego prawa rzeczowego następuje na podstawie decyzji Ministra Finansów2), stwierdzającej przejście na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości lub prawa na podstawie międzynarodowej umowy o uregulowaniu wzajemnych roszczeń finansowych.
2.3) Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest ostateczna.
Art. 2a. 1. Minister Finansów2) prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia przejścia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości lub prawa na podstawie międzynarodowej umowy o uregulowaniu wzajemnych roszczeń finansowych na wniosek organu reprezentującego Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami właściwego ze względu na położenie nieruchomości albo z urzędu.
2. Stroną postępowania administracyjnego, o którym mowa w ust. 1, jest organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami właściwy ze względu na położenie nieruchomości.
3. Postępowanie administracyjne, o którym mowa w ust. 1, umarza się, jeżeli brak jest podstaw do stwierdzenia przejścia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości lub prawa na podstawie międzynarodowej umowy o uregulowaniu wzajemnych roszczeń finansowych.
Art. 2b.4) Na postanowienie, na które zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 oraz z 2025 r. poz. 769) służy zażalenie, strona niezadowolona z postanowienia może wnieść skargę do sądu administracyjnego.
Art. 3. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z Ministrem Finansów2), w drodze rozporządzenia ustali tryb postępowania w sprawie dokonywania w księgach wieczystych wpisów wymienionych w art. 1.
Art. 4. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do składania wniosków i dokumentów do zbioru dokumentów w przypadku, gdy nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczystej albo gdy księga ta zaginęła lub uległa zniszczeniu.
Art. 5. 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia5).
2. Ustawę stosuje się również do nieruchomości oraz praw, które przeszły na rzecz Skarbu Państwa na podstawie międzynarodowych umów o uregulowaniu wzajemnych roszczeń finansowych, zawartych przed ogłoszeniem ustawy.
1) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 maja 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego (Dz. U. poz. 769), która weszła w życie z dniem 13 lipca 2025 r.
2) Obecnie ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na podstawie art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 3 i art. 8 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1275), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.
3) Dodany przez art. 3 pkt 1 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.
4) Dodany przez art. 3 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.
5) Ustawa została ogłoszona w dniu 17 kwietnia 1968 r.
- Data ogłoszenia: 2025-11-17
- Data obowiązywania: 2025-11-18
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa
USTAWA z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 listopada 2025 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2026 r.
USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach
REKLAMA